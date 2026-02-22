loader
Foto

Galerie foto

Documentarul „IVAN, omul cu rădăcini în ape”, la TVR 1

publicat: Vineri, 20 Februarie 2026

PROMO

Un destin de excepţie, un film care  urmărește transformarea adolescentului din Mila 23 - un sat de pescari din Delta Dunării - într-un campion care a urcat de 30 de ori pe podiumurile competiţiilor internaționale - „IVAN, omul cu rădăcini în ape”, sâmbătă, 21 februarie, de la ora 14.30, la TVR 1.

 

(w882) Ivan Patza

Filmul biografic regizat de Ana Preda ne spune povestea unui adolescent care, la 16 ani, după ce vedea la televizorul căminului cultural știrea că Serghei Covaliov și Vicol Calabiciov - doi băieți din satul său - au devenit campioni mondiali, hotăra să pornească pe urmele lor. Şi, după doar un an și jumătate de când ajungea la București, tânărul Ivan era campion național, iar la 19 ani, în 1986, avea deja în palmares primele medalii internaționale, dintre care una de aur la Jocurile Olimpice din Mexic, alături de Serghei Covaliov.

În cei peste 17 ani de carieră, Ivan Patzaichin a participat la Jocurile Olimpice din Mexic (1968), Munchen (1972), Montréal (1976), Moscova (1980), Los Angeles (1984), la 11 campionate mondiale, la o ediţie a campionatelor europene (1969 – Moscova), obţinând 30 de medalii: 13 de aur, 7 de argint și 10 de bronz.

(w882) Ivan Patza

„Performanța sportivă a fost mereu precedată de nenumărate eșecuri și fiecare medalie olimpică de aur era câștigată încă de-acasă, prin antrenament asiduu”, ne destăinuie Ivan. Vocea sa ne poartă prin vremurile când a plecat din satul de pescari decis să devină campion și continuă povestea până la reîntoarcerea acasă, la rădăcinile sale.

Imagini inedite din Arhiva TVR, din arhiva națională de filme, din competiții internaționale, dar și filmări din ultimii ani, dedicați locului unde și-a întărit rădăcinile, spun cine a fost „cel mai iubit dintre pământeni”, cum îl numește fiica sa, Ivona Patzaichin-Rusu.

(w882) Ivan Patza

Documentarul nu este însă doar o retrospectivă a unei cariere magistrale a cvadruplului campion olimpic. După retragerea din viața sportivă, Ivan Patzaichin nu a uitat de propriile rădăcini și s-a simțit dator să întoarcă ceva acelor oameni din mijlocul cărora a plecat, să aducă un beneficiu real comunității natale. Astfel că, ultimii zece ani din viața sa au fost dedicați acestei „datorii” pe care voia s-o onoreze: reclădirea punților dintre om și natură.

(w882) Ivan Patza

Ivona Patzaichin-Rusu, una dintre vocile documentarului, completează portretul campionului, tatălui, omului, alături de Toma Simionov, coechipierul lui Ivan și de Teodor Frolu, cel care timp de 12 ani i-a fost alături lui Ivan pentru a identifica soluții prin care să sprijine oamenii Deltei Dunării în dezvoltarea lor locală. Teodor rememorează cum s-a întâlnit cu Ivan Patzaichin și cum l-a cunoscut pe parcursul ultimilor zece ani pe omul atât de îndrăgit de toți. Pe Teodor îl vom urmări cum ridică din nimic un loc menit să-l reprezinte pe Ivan, chiar în satul în care s-a născut: centrul de inovare comunitară „Ivan Patzaichin”, un spațiu interactiv, viu, care va apropia mai mult copiii din Deltă de propriile rădăcini, educând noile generații în spiritul comuniunii cu natura.

(w882) Ivan Patza

O voce distinctă în film este cea a actorului Vlad Ivanov care citeşte fragmente din cartea dedicată lui Ivan de către antropologul Vintilă Mihăilescu, „Ascultîndu-l pe Ivan”

Documentarul „IVAN, omul cu rădăcini în ape” este o producţie a Televiziunii Române în parteneriat cu Asociația Ivan Patzaichin Mila 23, în regia Anei Preda, om de televiziune de peste 28 de ani, dintre care ultimii 8, dedicaţi filmului documentar. De-a lungul carierei, Ana Preda a obţinut: Premiul „Cel mai bun regizor femeie” la International Documentary Film Awards 2022 (Olanda) pentru „Babi and Deda”, Premiul „Paul Călinescu” pentru cel mai bun documentar la CineMaIubit 2019 cu „Olimpi”, iar în 2013, premiul Opera Prima din partea APTR- Asociația Profesioniștilor de Televiziune din România.

(w500) Afis Ivan

*Filmul „IVAN, omul cu rădăcini în ape” a fost difuzat în premieră la TVR 1 în data de 25 iulie 2024, iar la Paris - într-o proiecţie specială, în cadrul Jocurilor Olimpice, pe 9 august 2024.

Foto: afiș documentar arhiva TVR, arhiva personală a familiei, captură TVR

Tag-uri: documentar, IVAN - omul cu rădăcini în ape, Ivan Patzaichin, TVR 1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

TVR transmite în direct ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

TVR transmite în direct ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

Arena di Verona: între emoția sportului și farmecul operei italiene. Magia Jocurilor Olimpice de iarnă ajunge într-un cadru istoric spectaculos. ...

Alain Delon, profesorul nonconformist prins într-o iubire interzisă care arde până la capăt

  FILM     TVRCULTURAL 

Alain Delon, profesorul nonconformist prins într-o iubire interzisă care arde până la capăt

Profesor carismatic, poet ratat, jucător înrăit şi o iubire care sfidează orice limită. O poveste intensă, cu parfum de iarnă italiană, în care ...

Patru ani de război: echipa Ştirilor TVR, la Kiev şi pe frontul din Donbas

  PROMO     TVR1 

Patru ani de război: echipa Ştirilor TVR, la Kiev şi pe frontul din Donbas

La patru ani de la declanșarea războiului la scară largă din Ucraina de către Federația Rusă, Știrile TVR vor acoperi pe larg evenimentele din ...

Documentarul „IVAN, omul cu rădăcini în ape”, la TVR 1

  FILM     TVR.RO 

Documentarul „IVAN, omul cu rădăcini în ape”, la TVR 1

Un destin de excepţie, un film care  urmărește transformarea adolescentului din Mila 23 - un sat de pescari din Delta Dunării - într-un campion ...

JO 2026 Milano Cortina: Patinatoarea Julia Sauter, locul 17 în competiție, un record personal

  TVRSPORT     TVRSPORT 

JO 2026 Milano Cortina: Patinatoarea Julia Sauter, locul 17 în competiție, un record personal

Patinatoarea Julia Sauter a scris joi seară o pagină de istorie pentru sportul românesc la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Debutantă ...

Un actor, scenarist şi realizator rebel: „John Huston: aventurile unui spirit liber”, un documentar în premieră la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Un actor, scenarist şi realizator rebel: „John Huston: aventurile unui spirit liber”, un documentar în premieră la TVR Cultural

A înotat contra curentului convenţiilor hollywoodiene. „Șoimul maltez”, „Regina africană”, „Noaptea iguanei”, „Moby Dick”, „Inadaptații”, „Sub ...

TVR 1 aduce Festivalul de la Sanremo 2026 în casele românilor

  PROMO     TVR1 

TVR 1 aduce Festivalul de la Sanremo 2026 în casele românilor

Cinci seri de muzică, eleganță și emoție, transmise în direct și  în exclusivitate între 24 și 28 februarie, de la ora 21:00. În ultima seară va ...

TVR continuă seria dezbaterilor „Eurovision - Pro și Contra”

  EUROVISION-2026     TVR1 

TVR continuă seria dezbaterilor „Eurovision - Pro și Contra”

Televiziunea Română programează o nouă dezbatere „Eurovision - Pro și Contra”, luni, 23 februarie, în direct la TVR 1 și pe tvrplus.ro, de la ora ...

În inima naturii nipone: „Tohoku – Japonia sălbatică” la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

În inima naturii nipone: „Tohoku – Japonia sălbatică” la TVR INFO

Un teritoriu al contrastelor, unde vulcanii veghează păduri adânci și țărmuri abrupte, iar tradițiile rezistă cu aceeași forță ca stâncile bătute ...

Legenda Vestului Sălbatic, John Wayne, într-un documentar în premieră la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Legenda Vestului Sălbatic, John Wayne, într-un documentar în premieră la TVR Cultural

„John Wayne, America înainte de orice” este povestea unui bărbat care a urcat scara Hollywood-ului treaptă cu treaptă, până a ajuns în vârf și a ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Forța ideilor": Ediție specială Brancuși 150

Pe 19 februarie, de la ora 21:05, la TVR 2, emisiunea "Forța Ideilor" propune o ediție specială dedicată lui Constantin Brâncuși, chiar în ziua ...

Falsuri „olimpice” la Jocurile Olimpice de iarnă. Ediție nouă “Breaking Fake News”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Falsuri „olimpice” la Jocurile Olimpice de iarnă. Ediție nouă “Breaking Fake News”, la TVR 1

Se pregătește Europa de război? Jurnalistul Marian Voicu discută acest subiect cu invitatul său, Cristian Popovici, șeful Direcției Informare și ...

CCR: Legea pensiilor magistraților este constituțională

  TVRINFO     TVRINFO 

CCR: Legea pensiilor magistraților este constituțională

După cinci amânări consecutive, Curtea Constituţională a României a decis, cu o majoritate de 6 la 3, că noul proiect de reformă a pensiilor ...

Bob: Mihai Tentea și George Iordache, cea mai bună performanță a României la JO de iarnă de la Milano-Cortina

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Bob: Mihai Tentea și George Iordache, cea mai bună performanță a României la JO de iarnă de la Milano-Cortina

Echipajul de bob două persoane al României, format din Mihai Tentea și George Iordache, a reușit o evoluție remarcabilă la Jocurile Olimpice de ...

Mister, credință și spionaj: filmul „Conspirația din Sevilla” se vede la TVR 1

  FILM     TVR1 

Mister, credință și spionaj: filmul „Conspirația din Sevilla” se vede la TVR 1

Thriller-ul este ecranizarea romanului „La piel del tambor" (tradus în română - „Conspiraţia din Sevilla”), de Arturo Perez Reverte. ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate