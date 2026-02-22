Documentarul „IVAN, omul cu rădăcini în ape”, la TVR 1

PROMO

Un destin de excepţie, un film care urmărește transformarea adolescentului din Mila 23 - un sat de pescari din Delta Dunării - într-un campion care a urcat de 30 de ori pe podiumurile competiţiilor internaționale - „IVAN, omul cu rădăcini în ape”, sâmbătă, 21 februarie, de la ora 14.30, la TVR 1.

Filmul biografic regizat de Ana Preda ne spune povestea unui adolescent care, la 16 ani, după ce vedea la televizorul căminului cultural știrea că Serghei Covaliov și Vicol Calabiciov - doi băieți din satul său - au devenit campioni mondiali, hotăra să pornească pe urmele lor. Şi, după doar un an și jumătate de când ajungea la București, tânărul Ivan era campion național, iar la 19 ani, în 1986, avea deja în palmares primele medalii internaționale, dintre care una de aur la Jocurile Olimpice din Mexic, alături de Serghei Covaliov.

În cei peste 17 ani de carieră, Ivan Patzaichin a participat la Jocurile Olimpice din Mexic (1968), Munchen (1972), Montréal (1976), Moscova (1980), Los Angeles (1984), la 11 campionate mondiale, la o ediţie a campionatelor europene (1969 – Moscova), obţinând 30 de medalii: 13 de aur, 7 de argint și 10 de bronz.

„Performanța sportivă a fost mereu precedată de nenumărate eșecuri și fiecare medalie olimpică de aur era câștigată încă de-acasă, prin antrenament asiduu”, ne destăinuie Ivan. Vocea sa ne poartă prin vremurile când a plecat din satul de pescari decis să devină campion și continuă povestea până la reîntoarcerea acasă, la rădăcinile sale.

Imagini inedite din Arhiva TVR, din arhiva națională de filme, din competiții internaționale, dar și filmări din ultimii ani, dedicați locului unde și-a întărit rădăcinile, spun cine a fost „cel mai iubit dintre pământeni”, cum îl numește fiica sa, Ivona Patzaichin-Rusu.

Documentarul nu este însă doar o retrospectivă a unei cariere magistrale a cvadruplului campion olimpic. După retragerea din viața sportivă, Ivan Patzaichin nu a uitat de propriile rădăcini și s-a simțit dator să întoarcă ceva acelor oameni din mijlocul cărora a plecat, să aducă un beneficiu real comunității natale. Astfel că, ultimii zece ani din viața sa au fost dedicați acestei „datorii” pe care voia s-o onoreze: reclădirea punților dintre om și natură.

Ivona Patzaichin-Rusu, una dintre vocile documentarului, completează portretul campionului, tatălui, omului, alături de Toma Simionov, coechipierul lui Ivan și de Teodor Frolu, cel care timp de 12 ani i-a fost alături lui Ivan pentru a identifica soluții prin care să sprijine oamenii Deltei Dunării în dezvoltarea lor locală. Teodor rememorează cum s-a întâlnit cu Ivan Patzaichin și cum l-a cunoscut pe parcursul ultimilor zece ani pe omul atât de îndrăgit de toți. Pe Teodor îl vom urmări cum ridică din nimic un loc menit să-l reprezinte pe Ivan, chiar în satul în care s-a născut: centrul de inovare comunitară „Ivan Patzaichin”, un spațiu interactiv, viu, care va apropia mai mult copiii din Deltă de propriile rădăcini, educând noile generații în spiritul comuniunii cu natura.

O voce distinctă în film este cea a actorului Vlad Ivanov care citeşte fragmente din cartea dedicată lui Ivan de către antropologul Vintilă Mihăilescu, „Ascultîndu-l pe Ivan”

Documentarul „IVAN, omul cu rădăcini în ape” este o producţie a Televiziunii Române în parteneriat cu Asociația Ivan Patzaichin Mila 23, în regia Anei Preda, om de televiziune de peste 28 de ani, dintre care ultimii 8, dedicaţi filmului documentar. De-a lungul carierei, Ana Preda a obţinut: Premiul „Cel mai bun regizor femeie” la International Documentary Film Awards 2022 (Olanda) pentru „Babi and Deda”, Premiul „Paul Călinescu” pentru cel mai bun documentar la CineMaIubit 2019 cu „Olimpi”, iar în 2013, premiul Opera Prima din partea APTR- Asociația Profesioniștilor de Televiziune din România.

*Filmul „IVAN, omul cu rădăcini în ape” a fost difuzat în premieră la TVR 1 în data de 25 iulie 2024, iar la Paris - într-o proiecţie specială, în cadrul Jocurilor Olimpice, pe 9 august 2024.

Foto: afiș documentar arhiva TVR, arhiva personală a familiei, captură TVR