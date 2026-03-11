loader
În inima gigantului mărilor: viaţa pe portavionul Charles de Gaulle, în premieră, la TVR 1

publicat: Miercuri, 11 Martie 2026

Cum e viaţa de zi cu zi pe un „oraşul plutitor” cu 2.000 de locuitori, cu zile ritmate de decolările şi aterizările avioanelor de vânătoare Rafale şi a celor radar Hawkeye?  O privire rară în interiorul portavionului Charles de Gaulle, nava-amiral a Marinei Franceze, în documentarul „Viaţa pe un portavion”, difuzat, în premieră, de TVR 1, joi, 12 martie, de la ora 20.00.

 

Considerat un simbol al puterii navale franceze, portavionul căruia i se mai spune şi „42.000 de tone de diplomaţie” a parcurs, de-a lungul timpului, echivalentul a 23 de ocoluri ale lumii şi a participat la numeroase misiuni internaţionale. Accesul jurnaliştilor la bord a fost extrem de limitat, însă echipa filmului a primit permisiunea de a petrece 15 zile pe mare alături de echipaj.

Cu aproape 2.000 de militari şi specialişti la bord, portavionul funcţionează ca un oraş în miniatură, unde fiecare spaţiu este utilizat la maximum, iar activitatea nu se opreşte niciodată.

Documentarul oferă imagini rare din culisele misiunilor militare, de la decolările avioanelor de vânătoare până la activităţile celor care menţin nava în funcţiune.

În cele 15 zile petrecute pe mare, echipa de filmare a surprins şi momente spectaculoase: aprovizionarea navei în larg, imagini din centrul de comandă sau exerciţii militare. Printre cele mai impresionante secvenţe se numără un exerciţiu de război în mijlocul mării alături de americani şi de portavionul lor gigant: USS Dwight D. Eisenhower.

Documentarul urmăreşte viaţa tuturor celor care menţin nava operaţională: piloţi, mecanici, tehnicieni aeronautici, coordonatori ai punţii de zbor, bucătari, personal de întreţinere etc. Mulţi dintre membrii echipajului au mai multe roluri, cum ar fi, de exemplu, un ajutor de bucătar care, în caz de urgenţă, poate fi în acelaşi timp pompier sau brancardier.

Unul dintre punctele forte ale filmului este faptul că militarii şi specialiştii de la bord explică direct, într-un limbaj accesibil, cum funcţionează operaţiunile complexe ale portavionului, de la catapultarea avioanelor până la întreţinerea sistemelor esenţiale.

Un documentar intens şi spectaculos despre cei care trăiesc luni întregi pe un gigant al mărilor -  „Viaţa pe un portavion”, joi, 12 martie, de la ora 20.00, la TVR 1.

„Viaţa pe un portavion” („Porte-avions Charles de Gaulle: Immersion exceptionnelle au coeur du géant des mers”, Franţa, 2020)

Regia: Pierre-Olivier Labbé, Balthazar Morvan

