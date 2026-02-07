Eurovision România: 101 piese au intrat în Selecția Națională 2026

101 piese au intrat, la ediţia din acest an a Selecţiei Naţionale, în competiţia pentru a reprezenta România la Eurovision 2026.

Vineri, 6 februarie, aflăm semifinaliștii concursului

Campania de înscrieri pentru Selecția Națională (SN) s-a încheiat luni, 2 februarie, compozitorii având la dispoziție aproape trei săptămâni pentru a se înscrie în concurs.

Conform regulamentului SN 2026, preselecţia pieselor participante la concurs va avea loc joi, 5 februarie, iar pe 6 februarie vom afla semifinaliștii.

A doua etapă a Selecției Naționale se va desfășura în cadrul „Atelierului deschis Eurovision 2026”: timp de trei zile, concurenții vor interpreta piesele, live, în fața juriului, în direct pe tvrplus.ro, iar piesele vor fi postate pe pagina oficială de Youtube a TVR, www.youtube.com/TVRcanaluloficial.

Pe 12 februarie, vom afla cei zece finaliști calificați în ultimul act al competiției.

Marea Finală va avea loc în studiourile TVR, pe 4 martie, când juriul va alege reprezentantul României la ESC 2026. Pentru ultimul act al Selecției Naționale, Televiziunea Română va realiza un show tv, transmis în direct, on air şi online, în exclusivitate la TVR.

În premieră, transmisiunea online a finalei Selecției Naționale va beneficia de interpretare în limba semnelor române (LSR).

Echipa este formată din Marieta Negru si Andreea Darie, doi interpreți hipoacuzici cu experiență în interpretare de muzică, alături de Lena Dermengiu, jurnalist TVR și interpret autorizat în limba semnelor române, cu o vastă experiență în domeniu.

Regulamentul concursului, precum şi mai multe detalii, pot fi accesate pe site-ul oficial, la adresa eurovisionromania.ro.

Pentru orice clarificări sau informații suplimentare, ne puteți trimite mesaje la adresa eurovision.romania@tvr.ro.

România va intra pe 14 mai în concursul internațional, în semifinala cu numărul doi

Luni, 12 ianuarie, la Viena, oraşul care va găzdui concursul Eurovision Song Contest din acest an, a avut loc tragerea la sorţi pentru împărţirea ţărilor participante în cele două semifinale ale competiţiei. Sorții au decis ca România să intre în prima parte a semifinalei cu numărul 2 a concursului, pe 14 mai 2026.

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. La ediția cu numărul 64 a competiției muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de țări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.

Despre Eurovision:

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Cu o tradiție de șapte decenii, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

