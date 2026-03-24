Dr. Jack şi Mr. Nicholson: legenda unui star fără reguli, la TVR 1

Incontestabil seducător și, totuși, tulburător de înfricoșător. Cu privirea sa pătrunzătoare și sprâncenele arcuite, ca și cum ar putea izbucni în orice clipă într-un hohot de râs machiavelic, Jack Nicholson este departe de imaginea clasică a playboy-ului californian. Cum a reușit acest tânăr obișnuit să devină peste noapte un simbol al contraculturii? Aflăm în „Dr. Jack și Mr. Nicholson”, miercuri, 25 martie, ora 21:55, la TVR 1.

Într-o carieră la Hollywood ce se întinde pe mai bine de 50 de ani, Jack Nicholson a cucerit publicul și critica deopotrivă, devenind arhetipul starului care trăiește după propriile reguli, impermeabil la convenții și la judecățile celorlalți.

Cu peste 60 de filme la activ și colaborări cu unii dintre cei mai mari regizori - de la Roman Polanski la Stanley Kubrick, Elia Kazan, Michelangelo Antonioni și Martin Scorsese -, Jack Nicholson a contribuit decisiv la redefinirea ideii de actor și la rescrierea peisajului cinematografiei americane. Indiferent la aprecieri, controverse sau norme, rămâne unul dintre cei mai greu de definit actori ai Americii.

Timp de peste cinci decenii, și-a croit drum prin Hollywood asemenea unui prădător în junglă: mereu în alertă, niciodată mulțumit și feroce de liber. Jack Torrance din „Strălucirea”, Frank Costello din „Cârtiţa”, Jokerul din „Batman” - un actor imposibil de încadrat, care și-a transformat fiecare rol într-un reper.

Cu acel stil inconfundabil și un zâmbet căruia nimeni nu-i poate rezista, cine ar fi putut prezice destinul unui playboy californian? Și totuși, Jack Nicholson, câștigător a trei premii Oscar, rămâne unul dintre cei mai seducători, autentici și emblematici actori din istoria cinematografiei moderne.

Cum a devenit Jack Nicholson „Jack”, una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei? Căutăm răspunsul în documentarul „Dr. Jack și Mr. Nicholson”, miercuri, 25 martie, ora 21:55, la TVR 1.

Dr. Jack şi Mr. Nicholson (DR. JACK ET MR. NICHOLSON, Franţa, 2018)

Regia şi scenariul Emmanuelle Nobécourt

