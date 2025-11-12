loader
De la breaking news la „Dragostea din tei” – vedetele TVR s-au întrecut în jocuri la Nostalgia Imaginarium

publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025

S-au întors în anii ’90–2000, dar nu pe ecran, ci pe ringul de dans. Prezentatorii TVR au lăsat microfoanele și pupitrele de știri pentru o seară la Romexpo, acolo unde „Fabrica de amintiri” a reconectat generațiile prin muzică, lumini și emoții dintr-o epocă în care televizoarele aveau antenă, iar prietenii se sunau „pe fix”.

 

Weekendul 7–8 noiembrie a adus la Romexpo unul dintre cele mai colorate și vesele evenimente ale toamnei – Nostalgia Imaginarium 2025, ediția în care trecutul și viitorul s-au întâlnit la mijloc, pe ritmuri de 3 Sud Est, Voltaj, O-Zone și BUG Mafia. Decorurile retro-futuriste, instalațiile interactive și proiecțiile multimedia au transformat spațiul într-o adevărată mașină a timpului, iar participanții s-au bucurat de o călătorie direct în adolescență.

Printre miile de nostalgici care au dansat până dimineața s-au numărat și vedetele TVR, care au acceptat provocarea de a schimba tonul grav al știrilor cu ritmurile pline de energie ale anilor 2000.

„Una dintre dramele adolescenței mele a fost despărțirea 3 Sud Est”, a glumit Bogdan Muzgoci, prezentatorul campaniei Omul Anului 2025. „Ascultam Voltaj, dar și Eminem și 2Pac, iar în discotecă ne pleca umărul și când nu voiam. Dacă aș vedea acum ce făceam atunci, cred că aș face cinci infarcturi pe oră. E incredibil cum am supraviețuit copilăriei mele”, a spus el, râzând.

Pentru Maria Chiriță, prezentatoarea Matinalului de la TVR 1, nostalgia vine la pachet cu playlistul. „Și acum ascult muzica anilor ’90–2000. La 4 dimineața, înainte de emisie, merg spre redacție și cânt singură în mașină Loreen Hill sau BUG Mafia. E energia mea de început de zi”, a mărturisit ea.

Andra Soceanu, de la Telejurnalul de prânz, își amintește cu drag de vremurile când muzica „la modă” se asculta mai pe ascuns. „Părinții nu prea erau de acord, dar eu tot dansam. Acum, mă bucur că pot trăi din plin acele momente. Muzica aceea chiar te face să zâmbești fără motiv.”

Pentru Teodora Antonescu, prezentatoarea Orei de știri de la TVR 2, nostalgia înseamnă și un drum emoționant înapoi spre începuturi: „Mama era regizor de montaj la știri, așa că am crescut practic în TVR, iar prima dată când m-a așezat la un pupitru aveam cinci ani. La începuturile carierei mele, când i-am dat pasă Alinei Alexoi – cea care îmi făcea codițe când eram mică – mi s-a părut că cercul s-a închis frumos.”

Ediția 2025 a Nostalgia Imaginarium a fost, pentru toți cei prezenți, o ocazie de a dansa printre amintiri, de a-și aduce aminte de bucuriile simple și de a descoperi, poate, că poveștile frumoase se spun nu doar la Telejurnal, ci și pe ringul de dans.

