Campania OMUL ANULUI 2025. „Eroii sunt printre noi! De foarte multe ori nu fac zgomot, nu atrag atenția, de foarte multe ori rămân tăcuți!”

Campania OMUL ANULUI 2025.

Ca în fiecare joi, de la ora 22:00, Anca Mazilu și Bogdan Muzgoci ne invită la TVR 1 să cunoaștem noi eroi ai campaniei „Omul Anului 2025”. Pentru al treilea an consecutiv, Televiziunea Română aduce în prim-plan un amplu proiect social prin care vom descoperi 20 de portrete ale oamenilor buni care fac România mai frumoasă prin intermediul unor reportaje impresionante.

Mugur Pop, protagonistul reportajului „Terapeutul încrederii”, semnat de Manuela Rus Aladea, respectiv Lucian Stamate - „Erou în uniformă”, portretizat de Cătălin Apostol sunt eroi celei de-a doua ediții.

În Studioul 3 al TVR se va afla Adelina Toncean, membru al juriului „Omul Anului 2025”.

„Vă mulțumesc că v-ați gândit la mine și anul acesta! Este o onoare să fiu aici. Timp de doi ani m-am simțit privilegiată să văd că există astfel de oameni și abia aștept să-i cunoaștem pe eroii acestui an. Telespectatorii vor vedea lucruri remarcabile, sunt sigură.

După fiecare emisie mă gândesc că am văzut atât de multe și că nu o să ne mai surprindeți! Însă de fiecare dată mă simt privilegiată să fiu aici și să-i văd atât de aproape și să le văd emoțiile. Seara aceasta chiar a fost un moment special, în care parcă am uitat de grelele personale. Chiar sunt momente în care te gândești că sunt oameni care și-au schimbat viața lor și a altora, mai ales a altora, pentru ca celorlalți să le fie puțin mai puțin greu... Chiar dacă greul lor a fost și este mare, pentru alții este tot ce au nevoie!”, spune Adelina Toncean.

Eroilor li se va alătura și preotul Francisc Doboș.

„Eroii sunt printre noi! De foarte multe ori nu fac zgomot, nu atrag atenția, de foarte multe ori rămân tăcuți. Nu vor să se vorbească despre ei. E important să-i descoperim, nu pentru a le aduce lor un omagiu deosebit, ci pentru a impulsiona comunitatea, societatea. Ca mulți să capete curaj! Să se implice! Felicitări tuturor eroilor din seara aceasta, dar felicitări tuturor eroilor despre care nu se știe nimic, care poate acum sunt acasă și privesc la televizor. Și care poate salvează vieți în tăcere și în ascuns”, spune preotul Francisc Doboș.

„Cred că avem foarte mare nevoie de repere care să fie trasate foarte limpede, ca cei care privesc să găsească mai ușor oameni de la care să se inspire pentru viață. Trăim într-un flux informațional infernal și e nevoie, din când în când, așa cum faceți voi, de cineva care să scoată la lumină oamenii care cu adevărat sunt demni de urmat. Demni de a fi luați în considerare, ca exemplu”, spune artistul Vlad Miriță, invitat și el al celei de-a doua ediții. „E normal să fii bun. E normal să dăruiești, e normal să iubești. Așa ar trebui, asta ar trebui să fie normalitate. Însă a devenit ceva rar. E anormal!”, a completat interpretul.

Prezentare eroi:

MUGUR POP „TERAPEUTUL ÎNCREDERII”

Mugur Pop face terapie cu cai destinată persoanelor cu dizabilități. La ferma din localitatea Florești, din județul Cluj, vin periodic elevi de la Școlile Speciale, care sunt implicați în programul zilnic. Petrec timp în compania cailor, în mijlocul naturii, și interacționează unii cu alții sub îndrumarea coordonatorului.

La câțiva kilometri de Cluj-Napoca, la marginea unei păduri, are o mică fermă. De câțiva ani, Mugur Pop face terapie asistată de cai pentru a ajuta copiii care suferă de autism, iar specialiștii spun că efectele sunt extraordinare. Terapia cu cai a făcut parte dintr-un proiect de dezvoltare socio-emoțională a copiilor prin interacțiunea cu animale. (Reportaj realizat de Manuela Rus Aldea).

LUCIAN STAMATE – „EROU ÎN UNIFORMĂ”

Un băiat în vârstă de 10 ani, care a căzut în canalul Dunăre-Marea Neagră, a fost salvat în ultimele momente de un polițist. Iubitul mamei sale, care sărise inițial după el, a murit înecat. Lucian Stamate, polițist de 25 de ani din Medgidia, a fost primul care a ajuns la fața locului în urma apelului la 112. Copilul înghițise deja multă apă, tremura de frig, plângea iar curentul îl ducea tot mai departe de mal. Polițistul a reușit să ajungă la el și să-l salveze în ultimul moment. (Reportaj realizat de Cătălin Apostol).