„Bucurie în dar de la Sfântul Munte” – o întâlnire cu liniștea Athosului, la TVR Cultural

Chipul viu al ortodoxiei, așa cum este el trăit de monahii athoniți, într-un documentar profund și emoționant care ne poartă în lumea tainică a monahilor de pe Muntele Athos. Filmul „Bucurie în dar de la Sfântul Munte” caută să ne oferă răspunsuri simple și pline de har la frământările omului contemporan - vineri, 10 aprilie, de la ora 21:05, TVR Cultural.

Prin interviuri sincere și pline de profunzime, documentarul surprinde „Bucurie în dar de la Sfântul Munte” mărturiile unor viețuitori ai Athosului: părintele Theologos de la Schitul românesc Lacu, părintele Maxim de la Chilia Sfântului Nicolae și fratele Vasile, rasofor. Aceștia răspund la întrebări esențiale despre credință, sens, neliniștile cotidiene și provocările lumii moderne, oferind îndrumări simple, dar încărcate de har.

Filmul conturează o imagine de ansamblu a vieții monahale, definită de tăcere, smerenie și slujire. Este o existență trăită în rugăciune continuă, dar și în comuniune profundă cu Dumnezeu, o realitate mai puțin cunoscută publicului larg.

În același timp, documentarul devine o punte între Athos și lume, adresându-se atât celor care au ajuns sau vor ajunge acolo, cât și celor care doresc să aducă acasă, în suflet, învățăturile duhovnicești ale acestui loc unic.

Realizat de Andrei Mircea Coruţ, director de imagine TVR şi produs de Alexandru Ionescu, preşedintele Asociaţiei „Bucurie în dar”, documentarul este o invitație la reflecție, regăsire și credință.

„Bucurie în dar de la Sfântul Munte”, România, 2024

Producător: Alexandru Ionescu

Cu: părintele Theologos, părintele Maxim, fratele Vasile

sursa foto: Andrei Coruț