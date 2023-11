Elena Bustea, la „Portret de excelență”: Aveam maxim 10 ani când am spus familiei că vreau să fiu avocat. Profesia mi-a dat cele mai mari satisfacții în viață| VIDEO

TVR Cultural le-a adus, în 25 noiembrie, dialogul Mihaelei Olaru cu avocata Elena Bustea, arbitru la Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Curtea de Comerț și Industrie a României, înregistrat în cadrul emisiunii „Portret de excelență”.

„Este o personalitate emblematică a avocaturii româneşti, un reper al timpurilor noastre, o avocată cu har și cu un talent oratoric cum rar întâlneşti, este preşedintă a „Asociaţiei Centrul Avocaţilor Mediatori”, membră în Comitetul Executiv al Comitetului Naţional al Uniunii Internaţionale a Avocaţilor pentru România Paris 1927, practiciană în insolvenţă, arbitru la Curtea Internaţională de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, evaluator şi vicepreşedintă a Uniunii Naţionale a Mediatorilor din România, consul onorific al Republicii Ecuador în România – povestea din spatele unui avocat aristocrat”, este prezentarea pe care Mihaela Olaru, gazda emisiunii „Portret de excelență”, i-o face invitatei sale, avocata Elena Bustea.

Bustea i-a povestit Mihaelei Olaru că „profesia mi-a dat cele mai mari satisfacții în viață. Sunt binecuvântată pentru că Dumnezeu mi-a dat această șansă să pot să acced în această profesie și să pot să o fac cu această pasiune pe care am împărtășit-o toată viața. Si acum, după atâția ani, când sunt în sală și trebuie să pledez, am aceleași emoții, ca la început. (...) După 1989, noi, avocații a trebuit să ne reinventăm. O mare satisfacție profesională a fost atunci când partea adversă, care pierduse procesul în fața mea, mi-a cerut după câțiva ani să o reprezint într-un alt proces”.

Tototdată, avocata Elena Bustea a povestit, la „Portret de excelență”, și despre istoria familiei sale și despre greutățile prin care a trecut, sub regimul comunist.

„Provin dintr-o familie de aromâni care vine din munții Pindului. Eu spun cu mândrie că acești munți sunt în AND-ul meu. Familia mea a fost prigonită, a trebuit să plece din nordul Greciei și s-a stabilit în județul Durostor, în Cadrilater. Când s-a făcut schimbul de populație, familia mea a trebuit să plece din nou și s-a stabilit în București.

Aveam maxim 10 ani când am spus familiei că vreau să fiu avocat. Nu mi-am dorit niciodată să fiu altceva decât avocat. Am avut șansa ca în familie să am un mentor, pe fratele tatei, avocatul Gheorghe Carșeli, care era cuceritor, plin de har, frumos ca generalul Fuscus, un aromân aristocrat, un avocat de excepție, care a avut neșansa ca tăvălugul istoriei să-l scoată din profesie atunci când au fost epurați cu toții. Am fost profund impresionată de personalitatea lui, de știința lui de carte.

Am avut un foarte mare noroc, pașii mi-au fost îndrumați și cred că aici Divinitatea a lucrat atunci când am devenit stagiara marelui avocat Ion Pora și ulterior am putut lucra cu domnia sa. A fost o întâlnire providențială. Atunci am văzut ce înseamnă avocatura la un nivel foarte înalt.

Pe cât de greu le-a fost părinților cu toată epurarea, cu scosul din casă în miez de noapte, cu tata care a dispărut doi ani, cu mașina Securității pe stradă, pe atât de fericită a fost copilăria noastră, iar părinții au fost pentru noi două icoane. Am fost trei frați, am o relație specială cu sora mea, din păcate fratele meu nu mai este printre noi”.

