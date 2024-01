ISTORIC EUROVISION ROMÂNIA

2023

Loreen a câștigat cea de-a 67-a ediție a Eurovision Song Contest pentru Suedia cu „Tattoo”. Marea finală a Eurovision Song Contest 2023 a avut loc la Liverpool, Marea Britanie. Theodor Andrei a reprezentat România la Eurovision Song Contest 2023 cu piesa "D.G.T. (Off and on)". Reprezentantul României nu s-a calificat pentru marea Finală a concursului.

2022

La ediţia Eurovision Song Contest 2022, organizată la Torino, reprezentantul României, WRS, s-a clasat pe locul 18 (din 25 de finalişti) cu piesa „Llámame”, obținând 65 de puncte. Ucraina, reprezentată de Kalush Orchestra cu melodia „Stefania”, care a primit din partea publicului 439 de puncte (un total de 631 de puncte), și-a adjudecat marele trofeu.

2021

România a obținut locul al 12-lea în semifinala Eurovision 2021 (Rotterdam), cu piesa „Amnesia”, interpretată de Roxen. Tânăra artistă a intrat în concurs pe poziția 13, însă nu i-a purtat noroc, cele 85 de puncte fiind insuficiente pentru accederea în ultimul act al ESC 2021. Italienii de la Maneskin au câștigat cea de-a 65-a ediție a concursului internațional, cu hitul „Zitti e buoni”. Votul publicului a fost decisiv în stabilirea câștigătorului, rockerii primind, în total, 524 de puncte.

2020

Show-ul Eurovision 2020 care ar fi trebuit să aibă loc pe 16 mai, la Rotterdam, a fost anulat pe 18 martie din cauza pandemiei generate de virusul COVID-19 și a restricțiilor impuse în toate țările participante. Astfel, Roxen, artista care ar fi trebuit să reprezinte România la Eurovision Song Contest 2020 cu piesa "Alcohol You", n-a mai ajuns la Rotterdam. Însă delegația României a decis că Roxen va merge la Eurovision 2021, spectacolul fiind programat tot la Rotterdam, în perioada 18-22 mai 2021.

2019

În 2019, România a fost reprezentată la Tel Aviv, în Israel, la cea de-a 64-a ediție a Eurovision Song Contest, de artista Ester Peony care a interpretat piesa "On a Sunday", compozitori: Ester Alexandra Crețu, Alexandru Șerbu, versuri: Ioana Victoria Badea. Ester Peony a concurat în cea de-a doua semifinală și a obținut 71 de puncte."

https://www.youtube.com/watch?v=A4b2gifRY8k&feature=emb_logo

2018

La ediția din 2018, piesa Goodbye, interpretată de trupa The Humans și aleasă de publicul din România pentru a ne reprezenta la Eurovision, nu s-a calificat în finală. Deși vocea Cristinei, solista grupului, a fost apreciată de jurnaliștii prezenți la Altice Arena ca fiind cea mai bună voce feminină din concurs, iar prestația trupei a fost întâmpinată cu entuziasm încă de la prima repetiție, rezultatul votului nu a fost de partea noastră.

https://www.youtube.com/watch?v=zRmuDprrl0Y

2017

În 2017, România a mers la Kiev cu o piesă inedită, „Yodel It!”, compusă de Mihai Alexandru. Reprezentanţii noştri, Ilinca şi Alex Florea, au obţinut poziţia a şaptea, cu un total de 282 de puncte, cea mai bună clasare a României în concurs de la succesul obţinut de Paula Seling şi Ovi la ediţia din 2010 şi a patra în istoria participării României la Eurovision.

https://www.youtube.com/watch?v=LlDzaRK8fSM

2015

Pentru a doua oară în istoria concursului, Eurovisionul a fost găzduit de Viena. În urma Selecţiei Naţionale, România a fost reprezentată de trupa Voltaj, iar melodia băieţilor – „De La Capat/ All Over Again” – a primit 35 de puncte, ajungând astfel pe locul 15.

https://www.youtube.com/watch?v=6TeXdNSFXFI

2014

După succesul din 2010, Paula Selling şi Ovi au revenit pe scena Eurovisionului, iar la cea de-a 59 ediţie desfăşurată în Copenhaga, cei doi au cântat „Miracle”. Piesa lor a strâns 72 de puncte, clasându-se pe locul 12.

https://www.youtube.com/watch?v=1zigB4asRPM

2013

Un spectacol inedit a oferit Cezar Ouatu la Eurovisionul desfăşurat la Malmö. Piesa „It’s my life” a fost recompensată cu 65 de puncte, care i-au adus locul 13.

https://www.youtube.com/watch?v=gEaLl0ZNFB4

2012

La Baku, cel mai estic oraş-gazdă din istoria concursului, România a ales să fie reprezentată de exotica trupă Mandinga. Piesa „Zaleilah” a strâns peste 120 de puncte în semifinală, care a plasat-o printre favoritele ediţiei, însă în finală a ratat top 10, ajungând pe locul 12, cu 71 de puncte.

https://www.youtube.com/watch?v=TlbsUSavKbE

2011

Gazdă a Eurovisionului pentru prima dată după 1983, Germania a ales Düsseldorf pentru cea de-a 56-a ediţie. România a fost reprezentată de trupa Hotel FM care a cântat piesa „Change”, compusă de Gabriel Băruța. Aceasta s-a clasat pe locul 17, cu un total de 77 de puncte.

https://youtu.be/QwLh6Xc-yY0

2010

Dintre cele 39 de ţări care s-au înscris la ediţia desfăşurată în Oslo, România a reuşit să impresioneze publicul atât în semifinală, unde a intrat pe locul 4, cât şi în finală, unde a strâns 162 puncte. Piesa „Playing with fire” cântată de Paula Selling şi Ovi a luat „bronzul” la ediţia din 2010.

https://www.youtube.com/watch?v=Iq2V_-fGJHQ

2009

După o semifinală incendiară care a clasat-o pe locul 9, Elena Gheorghe a strâns în finala Eurovision 40 de puncte. Piesa „The Balkan Girls”, compusă de Laurenţiu Duţă, a prins locul 19.

https://www.youtube.com/watch?v=9-Ly–eGgtY

2008

Pentru ediţia din Belgrad, ţara noastră a fost reprezentată de melodia „Pe-o margine de lume”, interpretată de Nico şi Vlad Miriţă. Piesa cântată în limba română a strâns 45 de puncte din partea publicului şi juriului Eurovision şi s-a clasat pe locul 20.

https://www.youtube.com/watch?v=8LRpGIpAwJQ

2007

În finala concursului Eurovision desfăşurat în Helsinki, România a fost reprezentată de trupa Todomondo. Formată din Andrei, Ciro de Luca, Ghedi Kamara, Mister M, Valeriu Răileanu, Vlad Crețu. Andrei și Kamara , trupa a cântat piesa „Liubi, liubi, I love you”, care i-a adus locul 13 şi un total de 84 de puncte.

https://www.youtube.com/watch?v=QIEDaAEJyxQ

2006

Selecţia naţională din 2006 l-a ales pe Mihai Trăistariu să reprezinte România la Eurovisionul desfăşurat în capitala Greciei. Piesa „Tornero” a fost calificată direct în finală şi a primit 172 de puncte, care i-au adus locul 4.

https://www.youtube.com/watch?v=lYc6zJG349U

2005

După ce au uimit publicul în semifinală (unde au obţinut locul I), Luminiţa Anghel şi Sistem au strâns din partea juriului şi publicului european 158 de puncte. Ţara noastră încheia glorios spectacolul desfăşurat la Kiev pe locul 3.

https://youtu.be/nLDMXGxQzHc

2004

Calificată direct în finală, România a pariat în 2004 pe Sanda Ladoşi şi piesa „I admit”. Desfăşurat la Abdi Ipekci Sport Center din Istanbul, concursul Eurovision i-a adus ţării noastre 18 puncte, clasându-se astfel pe locul 18.

https://youtu.be/6GAVuYer06A

2003

România a obţinut un rezultat bun şi la ediţia din 2003, când Nicola a urcat pe scena Skonto Olympic Hall din Riga şi a cântat „Don’t break my heart”. Artista a strâns 73 de puncte şi s-a clasat pe locul 10.

https://www.youtube.com/watch?v=joZvkeX4R3Q

2002

O creştere spectaculoasă a cunoscut ţara noastră în 2002, cu piesa „Tell me why” cântată de Monica Anghel şi Marcel Pavel. România a primit 71 de puncte şi a ajuns pe locul 9 în cadrul concursului desfăşurat la Tallin.

https://www.youtube.com/watch?v=ULjcDtXGOKE

2000

Câştigători ai Selecţiei Naţionale, membrii trupei Taxi au cântat pe scena Golden Arena din Stockholm piesa „The Moon” care a strâns 25 de puncte, clasându-se pe locul 17 (din 24). Acest punctaj a descalificat România de la participarea la următoarea ediţie.

https://www.youtube.com/watch?v=uwZBeQWBiH0

1998

Melodia „Eu cred” a Mălinei Olinescu a reprezentat ţara noastră, după o absenţă de patru ani, la concursul desfăşurat la Birmingham. România nu a adunat decât şase puncte şi s-a clasat pe locul 22 (din 25).

https://www.youtube.com/watch?v=ZRoSwaTFF5I

1994

Dan Bittman a fost primul artist care a reprezentat România la Eurovision. În 1994, el a cântat pe scena Point Theatre din Dublin piesa „Dincolo De Nori”. România s-a clasat pe locul 21 (din 25), pierzând astfel participarea la ediţia din 1995.

https://www.youtube.com/watch?v=KfMlZdyuFmk