Festivalul Enescu: Amintiri Ion Marin

DIRIJORUL ŞI BAGHETA LUI MAGICĂ

Ion Marin este unul dintre cei mai apreciaţi şefi de orchestră din generaţia sa. A studiat la Conservatorul din Bucureşti, la Salzburg Mozarteum şi la Accademia Chiggiana din Siena. S-a specializat cu Franco Ferrara şi Herbert von Karajan, dirijorul a cărui personalitate l-a marcat cel mai mult.

La 26 de ani, Ion Marin a plecat la Viena cu o bursă Herder şi a cerut azil politic în Austria. La început, a dirijat la Opera de Stat din Viena, în perioada directoratului lui Claudio Abbado. La pupitrul filarmonicii vieneze, a descoperit ce înseamnă "sunetul" marilor dirijori: Toscanini, Furtwängler, Walter, Karajan, Celibidache. A dirijat apoi mari orchestre din toată lumea de la Orchestra Simfonică din Londra la Dresden Staatskapelle.

Sub bagheta sa au cântat Gidon Kremer, Martha Argerich, Sarah Chang, muzicieni de a căror artă ne-am bucurat la mai multe ediţii ale Festivalului Enescu. Sub bagheta sa magică s-au desfăşurat spectacole de operă în toate marile teatre lirice, de la Scala din Milano la Metropolitan Opera din New York, spectacole în care au jucat Jessye Norman, Placido Domingo, Angela Gheorghiu, Cecilia Bartoli. A colaborat cu regizori ca Giorgio Strehler, Jean-Pierre Ponnelle, Roman Polansky.

Pentru CD-urile realizate la mari case de discuri, a primit premiul BBC Classic, Diapazon d'Or şi trei nominalizări la premiile Grammy. În 2004, i-a fost acordat premiul "Alfred Schnittke" pentru activitatea în domeniul muzicii contemporane.

La Festivalul Enescu a debutat în cadrul ediţiei din 2007, eveniment ce a marcat şi o altă premieră în viaţa muzicianului: atunci a dirijat pentru prima dată pe o scenă bucureşteană după ce, în luna august a aceluiaşi an, debutase în România, la Sibiu, cu "Sinfonietta", orchestra de cameră pe care o înfiinţase în 2005. În ultima seară a ediţiei din 2007, Ion Marin a dirijat "Simfonia I" de Enescu şi cantata "Carmina Burana" de Carl Orff, în interpretarea Filarmonicii din München şi a Corului Naţional de Cameră "Madrigal", condus chiar de tatăl său, maestrul Marin Constantin.

Prima prezenţă internaţională a madrigaliştilor a avut loc tot la Festivalul “George Enescu”, ediţia din 1964, de atunci ei cucerind prin măiestria lor toată planeta. Filarmonica din München are o rezonanţă aparte pentru români: ani la rând a fost condusă de Sergiu Celibidache. Mulţi ne aducem aminte cu emoţie de cele trei concerte ale Filarmonicii din München susţinute la Ateneul Român, în februarie 1990, când maestrul ne-a permis să asistăm şi la repetiţii.

