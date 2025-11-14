"Omul şi Timpul" - ROMÂNIA ÎNTRE LOIALITATE ȘI TRĂDARE

„Istoria este un colecționar de falsuri cu certificare de autenticitate” , declară în exclusivitate la TVR Cultural, GENERALUL (r) AUREL I. ROGOJAN, fost ofițer de informații specializat în contraspionaj, cadru didactic asociat la Academia Națională de Informații. Declaraţii în exclusivitate în emisiunea "Omul şi timpul", duminică, 16 noiembrie, ora 17:00.

Anii `70-`80 au fost pentru România deceniul echilibrului fragil. Țara părea stabilă, Ceaușescu își juca abil cartea independenței față de Moscova, iar Occidentul îl primea cu brațele deschise. Sub această aparență de siguranță, însă, domneau frica, controlul și neîncrederea. Era o lume în care loialitatea și trădarea coexistau, o lume a tăcerilor calculate și a privirilor care spuneau mai mult decât cuvintele.

În acest context tensionat, fuga generalului Ion Mihai Pacepa, unul dintre oamenii de încredere ai regimului, a zguduit sistemul din temelii. Pentru unii, gestul său a fost un act de curaj și de conștiință; pentru alții, cea mai gravă formă de trădare. Conducerea politică a României a fost cuprinsă de o suspiciune generalizată, iar Nicolae Ceaușescu a dispus măsuri extreme de control a loialității, granița dintre patriotism și trădare relativizându-se periculos.

Câțiva ani mai târziu, cartea „Orizonturi roșii”, publicată în Occident, a fost primită cu entuziasm ca o dezvăluire spectaculoasă din interiorul aparatului comunist. Dar entuziasmul s-a transformat rapid în întrebare: cât din ceea ce a scris Pacepa este adevăr și cât strategie? Cât este mărturie și cât construcție propagandistică?

Diplomatul și orientalistul Dumitru Chican, în volumul „România și Orientul Mijlociu în oglinzi paralele”, atrage atenția că multe dintre episoadele relatate de Pacepa sunt deformate sau pur și simplu inventate. Chican descrie o diplomație românească activă, bazată pe respect și cooperare atât cu lumea arabă cât și cu Israelul, nu pe conspirații și acțiuni secrete, și avertizează că volumul lui Pacepa trebuie privit mai curând ca un produs al propagandei Războiului Rece.

Această nouă ediție a emisiunii „Omul și Timpul” aduce în prim-plan o perspectivă echilibrată asupra acelei perioade, fără idealizări și fără demonizări. Privim anii ’70–’80 prin ochii unui om care a cunoscut din interior mecanismele regimului și culisele aparatului de securitate. Invitatul nostru este generalul în rezervă Aurel I. Rogojan, fost ofițer de informații specializat în contraspionaj, cadru didactic asociat la Academia Națională de Informații, fost șef al Direcției Planificare Integrată a Resurselor Informaționale, Reglementare, Coordonare și Cooperare din Serviciul Român de Informații și martor direct al istoriei din interiorul sistemului.

Autor și coautor a peste 10 volume documentar - istorice privind lumea informațiilor secrete dintre care amintim aici „Fereastra serviciilor secrete” sau „Puterea umbrei”, Aurel I. Rogojan aduce o perspectivă lucidă asupra lumii din culisele puterii: o lume a loialităților fragile, a fricii și a strategiilor duble, în care granița dintre adevăr și manipulare era mereu în mișcare.

„România era un stat care își căuta propria identitate între două lumi: cea sovietică și cea occidentală”, afirmă Rogojan în dialogul purtat cu jurnalistul Rafael Udriște.

Această nouă ediție „Omul și Timpul” oferă o privire de ansamblu asupra aparatului de securitate din epocă, asupra fugii lui Ion Mihai Pacepa și asupra modului în care propaganda a modelat percepția istoriei. Fără a impune concluzii, emisiunea propune o dezbatere: după 35 de ani, cum trebuie citită cartea „Orizonturi roșii” – ca mărturie, ficțiune sau instrument de propagandă?

„Omul și Timpul” este filmată în decorul rafinat al Muzeului de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Furnică-Minovici”. Ajunsă la cel de-al șaptelea sezon, emisiunea aduce în prim-plan personalități marcante ale istoriografiei românești, dar și oameni care au trăit momente - cheie ale istoriei noastre recente, oferindu-ne astfel o altă perspectivă asupra trecutului.

