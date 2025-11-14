MEDICUL NEUROLOG JEAN-JACQUES ASKENASY, ÎN "DIALOGURI ACADEMICE" CU VICEPREŞEDINTELE ACADEMIEI ROMÂNE, MIRCEA DUMITRU

RECOMANDARI TVRCULTURAL

Sezonul al şaselea al "Dialogurilor Academice" continuă duminică, 16 noiembrie 2025, ora 13:00, când TVR Cultural şi Academia Română vă invită la o întâlnire cu neurologul JEAN-JACQUES ASKENASY şi MIRCEA DUMITRU, vicepreşedintele Academiei Române.

JEAN-JACQUES ASKENASY s-a născut în Bulgaria şi a absolvit Institutul Medico-Farmaceutic din Cluj-Napoca.

În anul 1969 a devenit doctor în ştiinţe medicale cu o teză despre efectul vibraţiilor asupra sistemului nervos, coordonată de academicianul Arthur Kreindler.

Trei ani mai târziu, JEAN-JACQUES ASKENASY a emigrat în Israel unde a lucrat ca neurolog la Ichilov Hospital-Tel-Aviv University, a fost cercetător la Institutul Weitzman şi lector, conferenţiar şi profesor al Facultăţii de Medicină Sackler a Universităţii din Tel-Aviv.

A fost acreditat ca specialist în medicina somnului la Standford University California, Statele Unite ale Americii şi a realizat un proiect de investigare a somnului în bolile neurologice la Clinica Charcot a Spitalului Salpetriere, Universitatea "Pierre et Marie Curie" din Paris, Franţa.

Medicul neurolog JEAN-JACQUES ASKENASY a fondat primul institut de medicina somnului, în cadrul Centrului Universitar "Sheba" din Tel-Aviv, institut pe care l-a coordonat timp de 18 ani.

Din 2015 este şi profesor de ştiinţe medicale judiciare la Facultatea de Drept a Universităţii din Tel-Aviv, fiind iniţiator al cursului de medicină judiciară.

Domeniile de cercetare ale profesorului JEAN-JACQUES ASKENASY sunt: neuroştiinţele, studiul somnului la bolnavii cu boli extrapiramidale şi Parkinson, studiul stării de veghe, mecanism patognomonic comun al viselor în somn şi al halucinaţiilor vizuale în veghe, neurofiziologia reacţiilor banale ale omului în comparaţie cu regnul animal, studiul somnului persoanelor din zonele de conflict, medicina judiciară.

JEAN-JACQUES ASKENASY a primit în 1999 şi 2017 Ordinul "Mono" în grad de Ofiţer şi de Comandor, oferit de Preşedinţia Republicii Togo, iar în anul 2013 a fost distins de Preşedinţia României cu "Meritul Sanitar" în grad de Ofiţer.

Din 2016, JEAN-JACQUES ASKENASY este membru de onoare al Academiei Române.

PROGRAM DIFUZARE:

TVR CULTURAL

DUMINICĂ, ORA 13:00

LUNI, ORA 15:00

PRODUCĂTORI:

ADINA TODERAŞCU, DANIEL PARASCHIV