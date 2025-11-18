În căutarea Nevăzutului - Pavel Șușară la „Convorbiri Spirituale”

„Istoria trăiește prin inerții așa cum trăiește și prin rupturi, prin schimbări”, spune criticul şi istoricul de artă Pavel Șușară, în ediția de marți, 18 noiembrie, de la ora 19:00, a emisiunii „Convorbiri Spirituale”, la TVR Cultural.

Pornind de la această reflecție, ediția de astăzi a emisiunii „Convorbiri Spirituale” îl aduce în fața publicului pe criticul și istoricul de artă Pavel Șușară, într-un dialog cu Rafael Udriște despre felul în care istoria vizibilă și istoria nevăzută se împletesc în conștiința culturală și în expresia artistică. Dialogul pornește de la ideea că arta este adesea o mai bună martoră a timpului decât documentul, pentru că înregistrează atât rupturile majore ale lumii, cât și mișcarea interioară, abia perceptibilă, care pregătește schimbarea.

Din acest punct se ajunge firesc la Brâncuși, pe care Pavel Șușară îl citește ca pe un creator ce a înțeles esența formei și a spiritualizat materia. Pentru el, Brâncuși rămâne artistul care a transformat sculptura într-o meditație asupra ființei. „Brâncuși nu a simplificat forma ca să o facă modernă; a simplificat-o ca să-i redea sufletul. A înțeles că forma este doar vehiculul unei respirații interioare. Asta îl face unic.” - spune Pavel Șușară, făcând astfel legătura dintre esență, simplitate și adevăr.

Dialogul continuă cu o discuție limpede despre arta conceptuală, cu avantajele și limitele ei, și ajunge la una dintre temele cele mai delicate: arta ideologizată, militantă. Șușară atrage atenția asupra pericolului transformării operei într-un instrument de mesaj, pierzând astfel vibrația liberă care îi dă profunzime. „Arta militantă nu eliberează, ci obligă. În clipa în care devine vehicul ideologic, ea își pierde respirația interioară — dispare misterul, dispare libertatea, dispare chiar și emoția.”

Această ediție a emisiunii „Convorbiri Spirituale” vorbește despre raportul dintre artă, istorie și spirit. Dialogul conturează și biografia intelectuală și creatoare a lui Pavel Șușară: apropierea de filosofie și literatură, întâlnirile decisive cu opere și artiști, formarea unei voci critice sensibile la subtil, la tăcere, la nevăzut.

„În căutarea Nevăzutului” este o ediție în care arta devine prilej de introspecție, iar istoria capătă o dimensiune vie, plină de sensuri ascunse. O conversație densă și limpede, în care Rafael Udriște și Pavel Șușară redeschid dialogul despre adevăr, libertate interioară și taina care însoțește orice act artistic autentic.

„Convorbiri Spirituale”

Marți, 18 noiembrie 2025, ora 19:00 (în reluare sâmbătă, 22 noiembrie 2025, ora 8.30), TVR Cultural

Invitat: Pavel Șușară

Producător: Ruxandra Țuchel

Director de imagine: Silviu Andrei

Editor de imagine: Alexandru Stănescu

Realizator: Rafael Udriște