Ziua Românilor de Pretutindeni: De la Cernăuți, cu drag pentru românii de pretutindeni!

Interviul cu Marin Gherman, jurnalist la Cernăuți, face parte din campania TVRi, dedicată Zilei Românilor de Pretutindeni, sărbătorită în acest an pe 31 mai.

Marin Gherman este colegul nostru de la Centrul Media BucPress din Cernăuți. Colaborăm de ani buni, anul acesta chiar am reușit să încheiem oficial și un acord. Din păcate, criza sanitară ne-a așezat proiectele în așteptare.

Pentru campania TVR Internațional de Ziua Românilor de Pretutindeni a fost de acord să facem un interviu, de la distanță! Pare simplu, la prima privire. Dar, de cele mai multe ori, este greu pentru un jurnalist să scrie despre el însuși!

M-am născut la 1 octombrie 1987 în satul Buda Mare, Ținutul Herța, actualmente Regiunea Cernăuți. Am copilărit în Ținutul Herța, baștina lui Gheorghe Asachi. Am învățat la școala din satul natal și mă consider un norocos pentru că am avut șansa să studiez toate materiile în limba română. După absolvirea școlii de cultură generală, am fost admis în 2010 la Universitatea Națională din Cernăuți, Facultatea de Politologie și Relații Internaționale. Până în 2014 am fost strâns legat de o singură catedră a universității cernăuțene – Catedra de Științe Politice și Administrare Publică, unde mi-am luat mai întâi licența, apoi mi-am susținut teza de master, iar în 2014 – teza de doctorat în științe politice.

Marin Gherman locuiește la Cernăuți împreună cu soția sa Irina și cu cei doi copii ai lor. Dar vara le place să stea la țară, în Ținutul Herța, "în cel mai frumos raion din Ucraina".

Am început să lucrez încă din anii studenției. În 2008 am acceptat propunerea doamnei Alexandrina Cernov, director al Editurii „Alexandru cel Bun” din Cernăuți, de a deveni redactor la revista de istorie și cultură „Glasul Bucovinei”. Ani de zile am realizat pentru această revistă o monitorizare a presei de limba română și de limba ucraineană din regiunea Cernăuți. Pas cu pas, în urma cercetărilor efectuate, am pătruns în esența și tendințele spațiului media din Ucraina. Din 2010 m-am alăturat redacției românești de la Radio Ucraina Internațional, unde am început să mă îndrăgostesc tot mai mult de radio.

În 2014, după ce și-a susținut teza de doctorat, împreună cu jurnalistul Vitalie Zâgrea, înființează Agenția de știri BucPress din Cernăuți – un portal de informații al românilor din Ucraina, simțind că viitorul este al presei electronice și al mediului online.

Pas cu pas, învățând pe parcurs, cu sprijinul unor prieteni, al partenerilor și cu ajutorul unor granturi de la Guvernul României și de la Ministerul Afacerilor Externe din Germania, am reușit să transformăm BucPress într-un trust de presă, singurul de limba română din Ucraina. Centrul Media BucPress include, în afară de Agenția de știri, Postul de Radio Cernăuți – unica stație radio din Ucraina, care emite 24/24 în limba română, Televiziunea online BucPress TV, precum și Revista BucPress, care apare în varianta print.

În afara proiectelor de presă, organizăm evenimente culturale, științifice, ateliere de presă. Nu am abandonat nici proiectul revistei „Glasul Bucovinei”, dimpotrivă, l-am perfecționat în cadrul colaborării cu ICR București. Din 2017, am preluat postul de redactor - șef adjunct la „Glasul Bucovinei”. În 2019 am sărbătorit 25 de ani de la lansarea revistei, iar în 2018 a ieșit de sub tipar numărul 100 al acestei publicații. În 2019, pentru a întări eforturile de cercetare și documentare, m-am alăturat unui alt proiect, de fondare și consolidare a Institutului de Studii Politice și Capital Social, un think tanks mai puțin cunoscut, dar care, cred, se va afirma instituțional în viitor.

Să trăiești...la un pas de România, să vorbești limba română, să faci presă de limba română nu e chiar ușor. L-am rugat pe Marin Gherman să ne spună ce înseamnă, pentru el România, de acolo din Bucovina de Nord.

"România este patria noastră istorică. România este un simbol a supraviețuirii noastre ca neam și al continuității noastre culturale. Vizitez deseori România împreună cu prietenii, cu colegii de serviciu sau cu familia. An de an, mergem în vacanțe la mare sau la munte în România. Îmi place foarte mult la Sinaia, la Bușteni, dar și la Constanța. Muntele, marea și plaja! (Mă miră faptul că obiectivele turistice ale României sunt atât de puțin promovate în străinătate... E drept că multe locuri din țară ar trebui modernizate, transformate, aduse la cerințele secolului în care trăim. România ar putea deveni un centru turistic important la nivel UE, cred eu și nu numai eu!)

În plan profesional sunt mai mult decât legat de România și de români. Informăm zilnic despre viața culturală, politică sau socială din România, informăm și despre viața românilor din Ucraina. Promovăm la maximum patrimoniul cultural al românilor de pretutindeni (prin emisiuni de radio, reportaje TV, știri, evenimente culturale organizate și de noi). În fond acesta este rolul nostru deontologic, etic, spiritual: de a fi o punte între românii din Ucraina și românii de pretutindeni, dintre românii din Cernăuți, Transcarpatia, Odesa și România.

Ziua Românilor de Pretutindeni este sărbătorită anul acesta în 31 mai. L-am rugat pe Marin Gherman să transmită, de la Cernăuți, un mesaj, pentru românii din lumea largă.

Le doresc românilor de pretutindeni să-și păstreze identitatea culturală, spirituală și lingvistică ca pe o icoană sfântă. Din ființa noastră națională se pot naște multe lucruri frumoase: prietenie, toleranță, dragoste, cultură. Ori, cum spunea Noica, „Aşa cum trăiesc vieţuitoarele în apă sau în aer, omul trăiește în cultură”. Multă sănătate și fericire românească oriunde vă aflați, dragi români!

Interviu realizat de Aura Dobre