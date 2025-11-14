loader
Remix Junior: BOGDAN OTA și Muzica. Povestea vieții sale

publicat: Vineri, 14 Noiembrie 2025

Urmare a unui interviu didactic al tinerilor jurnaliști de la Botoșani, ediția pune în pagină portretul muzicianului născut la ei în oraș, Bogdan Ota, cunoscut la nivel internațional. Urmărim o ediție "Remix", duminică, 16 noiembrie, de la ora 23:00, la TVR Cultural.

 

(w882) remix / tvPianist, compozitor, producător audio-video, Bogdan Ota a lansat anul trecut al patrulea album discografic, într-un context multimedia cum și l-ar dori orice vedetă pop din România, cel puțin. Cu toate acestea, exceptându-i fanii, românii nu știu despre el. Deși mulți au aflat că în 2011 a ocupat locul secund la concursul televizat „Norvegienii au talent”.

(w882) remix / tvDe loc din Botoșani, Bogdan a studiat pianul cât și cum a putut la noi. Din Universitatea de Arte din Iaşi, în 2003, a ieșit cu un vis, numit rock simfonic. Care nu i s-a împlinit, oricâte sacrificii a făcut. Ajuns întâmplător la concursul norvegian, după finală semna un contract cu Sony Music. Primul album – „Day of Wrath” – a fost lansat în 2012. După doi ani, cânta cu propria orchestră de 35 de instrumentiști profesioniști. În 2014, Bogdan publică cu Electrecord al doilea disc – „Revelations”. Apoi și-a căutat norocul în Statele Unite, în particular la Las Vegas. A revenit discografic cu albumul „Bliss”, lansat în 2018 la Las Vegas, cu Henderson Symphonic Orchestra.

Din pandemie, a revenit acasă, pentru a-și crește copiii în atmosfera românească, dar a rămas profesional în industria muzicală internațională. Din 2024, noul album Bogdan Ota ajunge oficial pe piață. „Chronos – The Master of Time” nu a apărut oricum, ci promovat de o serie de concerte la Brașov, Iași și, în primavara lui 2025, la Cluj, cu un spectacol multimedia în stilul maxiproducțiilor din Las Vegas.

(w882) remix / tvÎntre experiențele multisenzoriale aduse cu tehnologie de ultimă generație, un invitat exotic pe nume Aisa - un robot cu voce -, pe care muzicianul îl recomandă ca simbolul unei arte în plină evoluție, în care inteligența artificială se împletește cu emoția umană.

(w882) remix / tvUn interviu realizat de Buzzmedia cu ocazia unui concert la Botoșani.
Producător Doru Ionescu
