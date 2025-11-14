Remix Junior: BOGDAN OTA și Muzica. Povestea vieții sale

Urmare a unui interviu didactic al tinerilor jurnaliști de la Botoșani, ediția pune în pagină portretul muzicianului născut la ei în oraș, Bogdan Ota, cunoscut la nivel internațional. Urmărim o ediție "Remix", duminică, 16 noiembrie, de la ora 23:00, la TVR Cultural.

Pianist, compozitor, producător audio-video, Bogdan Ota a lansat anul trecut al patrulea album discografic, într-un context multimedia cum și l-ar dori orice vedetă pop din România, cel puțin. Cu toate acestea, exceptându-i fanii, românii nu știu despre el. Deși mulți au aflat că în 2011 a ocupat locul secund la concursul televizat „Norvegienii au talent”.

De loc din Botoșani, Bogdan a studiat pianul cât și cum a putut la noi. Din Universitatea de Arte din Iaşi, în 2003, a ieșit cu un vis, numit rock simfonic. Care nu i s-a împlinit, oricâte sacrificii a făcut. Ajuns întâmplător la concursul norvegian, după finală semna un contract cu Sony Music. Primul album – „Day of Wrath” – a fost lansat în 2012. După doi ani, cânta cu propria orchestră de 35 de instrumentiști profesioniști. În 2014, Bogdan publică cu Electrecord al doilea disc – „Revelations”. Apoi și-a căutat norocul în Statele Unite, în particular la Las Vegas. A revenit discografic cu albumul „Bliss”, lansat în 2018 la Las Vegas, cu Henderson Symphonic Orchestra.

Din pandemie, a revenit acasă, pentru a-și crește copiii în atmosfera românească, dar a rămas profesional în industria muzicală internațională. Din 2024, noul album Bogdan Ota ajunge oficial pe piață. „Chronos – The Master of Time” nu a apărut oricum, ci promovat de o serie de concerte la Brașov, Iași și, în primavara lui 2025, la Cluj, cu un spectacol multimedia în stilul maxiproducțiilor din Las Vegas.

Între experiențele multisenzoriale aduse cu tehnologie de ultimă generație, un invitat exotic pe nume Aisa - un robot cu voce -, pe care muzicianul îl recomandă ca simbolul unei arte în plină evoluție, în care inteligența artificială se împletește cu emoția umană.