Omul Anului 2025 – Puterea binelui care schimbă destine

Cea de-a noua ediție, difuzată pe 13 noiembrie, le are ca protagoniste pe Dorica Dan, eroina reportajului „Puterea unei mame schimbă destine” (semnat de Mădălina Vlăsceanu – TVR Cluj) și pe Sora Emilia, portretizată în „Miracol în fiecare zi” de Simona Boantă și Vlad Todoran (TVR Târgu Mureș).

În fiecare joi, de la ora 22:00, la TVR 1, Anca Mazilu și Bogdan Muzgoci ne invită să descoperim oameni care schimbă lumea prin faptele lor. Campania „Omul Anului 2025” continuă să aducă în prim-plan povești despre curaj, empatie și dăruire – acea parte a României care inspiră și vindecă. Pentru al treilea an consecutiv, Televiziunea Română continuă acest amplu proiect social prin care oferă publicului 20 de povești de viață ale oamenilor care fac România mai frumoasă.

Povestea Doricăi Dan este despre luptă, speranță și puterea iubirii. După 18 ani de întrebări și drumuri prin spitale, fiica ei a fost diagnosticată cu o boală rară. În loc să se lase copleșită de durere, Dorica a decis să transforme suferința în ajutor pentru ceilalți. „Puterea unei mame poate schimba destine – iar eu mi-am dorit ca nimeni să nu mai treacă prin singurătatea și neputința pe care le-am cunoscut atunci”, spune Dorica Dan.

De peste 30 de ani, Sora Emilia Trif, cunoscută de copii ca „mama Emilia”, trăiește pentru a dărui. La Casa Sfântul Iosif din Odorheiu Secuiesc, ea și surorile din Congregația „Inimi Neprihănite” au construit un loc al iubirii necondiționate, unde peste 100 de copii abandonați au găsit o familie. „Aici, fiecare zi e un miracol. Fiecare copil care zâmbește e o nouă dovadă că dragostea poate vindeca totul”, spune emoționată Sora Emilia.

Un concert pentru eroi

În Studioul 3 al TVR, alături de eroii serii, s-au aflat Adelina Toncean, membru al juriului, actorul Costel Cașcaval și îndrăgita artistă Oana Sîrbu.

Pentru cele două eroine, grupul de copii MELORITM și Doru Todoruț au oferit unul dintre cele mai emoționante momente ale serii – interpretarea piesei „Mama”.

Oana Sîrbu a urcat apoi pe scenă, în aplauzele publicului, cu două melodii de suflet. „Televiziunea Română a lansat întotdeauna modele. Iar un proiect ca Omul Anului este o bucurie – un prilej de a arăta tinerilor că adevăratele modele există, că emoția și binele trebuie promovate pe primele pagini”, a spus Oana Sîrbu.

Pentru Adelina Toncean, membră a juriului „Omul Anului 2025”, campania este o dovadă că binele nu doar se vede, ci se caută: „Sunt privilegiată să fiu aici și să văd aceste povești în direct. Când ajungi la a treia ediție, înseamnă că lumea chiar vrea să vadă binele, chiar îl așteaptă. E minunat să faci un concurs de bine. Iubirea face bine. Iubirea vindecă. Și ne-am întâlnit aici tocmai pentru că noi credem în asta”.

Prin proiectul „Omul Anului”, Televiziunea Română reamintește că adevărații eroi poartă grijă și că, uneori, o inimă bună poate schimba o lume întreagă.

DORICA DAN: ”PUTEREA UNEI MAME SCHIMBĂ DESTINE”

Puterea, iubirea și dorința unei mame de a lupta pentru sănătatea copilului ei sunt nemărginite și pot muta munții din loc. Dorica Dan își dedică viața în încercarea de a ușura povara unor bolnavi greu de diagnosticat. După 18 ani de vizite medicale, întrebări și neliniște, fiica ei a fost diagnosticată cu o boală rară. Femeia și-a dorit ca nimeni să nu mai treacă prin această suferință. Așa că a fondat Asociația “Prader Willi” din România. Apoi și-a dat seama că vocea pacienților cu acest sindrom nu este auzită și că ar trebui să adune toate organizațiile pacienților cu boli rare. În 2007, a inițiat Alianța Națională pentru Boli Rare, iar în anul 2011, Asociația Română de Cancere Rare. Pentru că și acești pacienți se confruntă cu probleme asemănătoare cu ale persoanelor afectate de boli mai puțin răspândite. Dorica Dan este coordonatoarea centrului NoRo din Zalău, care are ca scop „oferirea serviciilor de îngrijire integrată, de sănătate și sociale, persoanelor afectate de boli rare și familiilor acestora”. Reportajul este semnat de Mădălina Vlăsceanu (TVR Cluj).

SORA EMILIA: ”MIRACOL ÎN FIECARE ZI”

Sora Emilia Trif sau „mama Emilia” – cum îi spun copiii – a transformat Casa „Sf. Iosif” din Odorheiu Secuiesc într-un adevărat cămin al iubirii. De peste 30 de ani, alături de alte măicuțe din Congregația „Inimi Neprihănite”, oferă grijă, educație și speranță celor peste 100 de suflete abandonate de soartă. Acolo, copiii învață să viseze din nou și își găsesc drumul spre o viață mai bună, fiind în fiecare zi martorii miracolului iubirii. Portret semnat de de Simona Boantă și Vlad Todoran (TVR Târgu Mureș).