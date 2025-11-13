„Comunist”, „antisemit”, „jihadist”, „terorist”. Cine e primarul New York-ului? Vineri, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre migraţia în Europa, dar şi despre avionul „căzut” pe DN1, noaptea. Pe 14 noiembrie, de la 18.45, Marian Voicu ne aşteaptă cu o nouă ediţie a emisiunii pe care o realizează la TVR 1.

Marian Voicu Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.

Breaking Fake News Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

Zohran Mamdani, primarul ales al orașului New York, este steaua în ascensiune a stângii progresiste americane. În doar un an, abia intrat în politică, tânărul de 34 de ani a format o coaliție diversă de alegători care i-au adus o victorie la o diferență de nouă puncte procentuale pe 4 noiembrie. Este Madani „cel mai mare coșmar” al lui Trump? Este primarul ales al New Yorkului comunist? – sunt întrebările pe care Marina Voicu i le adresează colegei sale specializate în politică externă, jurnalista TVR Ioana Dumitrescu, invitată a rubricii Povestea săptămânii, ce deschide ediţia „Breaking Fake News” din 14 noiembrie. Marian Voicu ne dă întâlnire, ca de obicei, de la 18.45, la TVR 1.

Un studiu științific finalizat în 2020, dar nepublicat, a dat naștere, la rândul său, unui val de dezinformări pe rețelele de socializare. A apărut și o teorie a conspirației: studiul ar fi fost ascuns publicului întrucât demonstra că nu există autism în rândul copiilor nevaccinați. Ne vorbeşte despre el Tatiana Țarfulea, în rubrica Teoria conspirației.

La Revista presei fake, Horia Grușcă revine asupra campaniei de dezinformări împotriva primarului ales al New Yorkului. Comunist, antisemit, jihadist, terorist. Acestea sunt etichetele cel mai des folosite de adversarii politici care au încercat, fără succes, să împiedice alegerea primului primar musulman al New York-ului, socialist democratul Zohran Mamdani. Detalii – vineri, la „Breaking Fake News”.

Fenomenul migrației a schimbat Europa în ultimul deceniu este abordat la Istoria și istoriile sale, de Gabriela Avram. Cum a încercat bătrânul continent să facă față acestei provocări și care au fost efectele sociale și politice? Aflăm în aceeaşi ediţie a emisiunii.

Iar Spărgătorii de fake news Horia Sârghi și Mihai Geamănu anunţă cu fatalism: Ne cad avioanele și nu știm. Zaiafet și Geminschi au aflat că transportul agabaritic nu e doar un TIR, ci o operațiune sub acoperire a Guvernului pentru a transporta în secret bucăți din eșecul nostru colectiv de a vedea realitatea…

***

„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede vineri, la ora 18.45, la TVR 1.