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Arhivă

Varietăți și fantezii, la "Vara Amintirilor"

TVR.RO | Vineri, 21 Iunie 2019
"La braț cu muzica", "Actori în arenă" sau "Mircea Crișan - un solitar" sunt câteva pagini antologice din colecția de divertisment a TVR.  Le puteți urmări la TVR 2, în perioada 24-27 iunie, de la ora 18.00.
Corina Chiriac

Talentul și magnetismul actorilor, zâmbetul și vocea cântăreților, alături de profesionalismul realizatorilor de televiziune au făcut ca, ani la rând, spectacolele să se înregistreze cu vervă și magie. Revedem și astăzi, cu plăcere, secvențe din Arhiva TVR.

LUNI, 24 IUNIE

ACTORI ÎN ARENĂ

CU: DRAGA OLTEANU MATEI, MIRCEA ANGHELESCU, ȘTEFAN TAPALAGĂ, ION LUCIAN, RODICA POPESCU BITĂNESCU, COCA ANDRONESCU, SILVIA POPOVICI, ALEXANDRU GIUGARU

REALIZATORI - PAUL URMUZESCU, RADU ANAGNOSTE

(w640) Coca masa

(w640) Tra

(w640) Bula tel

LA BRAȚ CU MUZICA UȘOARĂ

CU: DOINA BADEA, LUMINIȚA DOBRESCU, MARGARETA PÂSLARU, AURELIAN ANDREESCU, AURA URZICEANU, DAN SPĂTARU, MIHAELA MIHAI

(w640) Doina B

(w640) Dan s

(w640) Canta

(w640) Dan S pop

MARȚI, 25 IUNIE

FANTEZIE ÎN ALB ȘI NEGRU

CU: NICU CONSTANTIN, CARMEN STĂNESCU, PUIU CĂLINESCU, DEM RĂDULESCU, TAMARA BUCIUCEANU, ȘTEFAN MIHĂILESCU-BRĂILA, MIRABELA DAUER, OLIMPIA PANCIU

(w500) 2 mai

(w500) Tamara

(w500) Mirabela l

MIERCURI, 26 IUNIE

ÎNTÂLNIREA DE LA ORA 10

CU: DEM RĂDULESCU, AURELIAN ANDREESCU, DUMITRU RUCĂREANU, MARGARETA PÂSLARU, VIRGIL OGĂȘANU, MARINA VOICA, JEAN CONSTANTIN, MARIUS PEPINO, ALEXANDRU LULESCU, HORIA ȘERBĂNESCU, PUIU CĂLINESCU

(w640) Dem Ecos

(w640) Blonda

(w640) 2 Draga

(w640) Puiu

REDACTOR MUZICAL: GHEORGHE E. MARIAN

REALIZATOR: MARIN TRAIAN

(w640) Margareta

(w640) Telefoane

ARTA CONVERSAȚIEI - TELECOMEDIE CALEIDOSCOPICĂ DE VALENTIN SILVESTRU

CU: TAMARA BUCIUCEANU BOTEZ, RADU BELIGAN, SANDU STICLARU, CONSTANTIN DIPLAN, ION CARAMITRU, CRISTINA DELEANU, ION LUCIAN, SILVIU STĂNCULESCU, SILVIA DUMITRESCU-TIMICĂ, DUMITRU FURDUI, MATEI ALEXANDRU, MIHAI FOTINO, ILEANA STANA IONESCU, DEM RĂDULESCU, DRAGA OLTEANU MATEI, CORINA CHIRIAC, CORADO NEGREANU, DANIELA ANENCOV.

REDACTOR: IOANA BOGDAN

REGIA ARTISTICĂ: PETRE BOKOR

(w640) Caramitru

(w640) Comp tren

(w640) Marina V

(w640) 3 autob

(w640) Ziar


JOI, 27 IUNIE

MIRCEA CRIȘAN-UN SOLITAR (1965)

CU: MIRCEA CRIȘAN, MIRCEA ȘEPTILICI

(w640) scena 27

AMINTIRI, AMINTIRI

CU: MIHAI CONSTANTINESCU, MIRABELA DAUER, CORINA CHIRIAC, DIDA DRĂGAN, ANGELA SIMILEA, AURELIAN ANDREESCU, MARGARETA PÂSLARU, MARINA VOICA

(w640) Margareta

(w640) Marina V

 

(w640) Olimpia Pa

(w640) Scena vara

(w640) Corina Chi

VARIETĂȚI

CU: MIHAI FOTINO, OVID TEODORESCU, STELA ENACHE

(w640) Fotino dia

Foto (c) TVR

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