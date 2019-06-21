Varietăți și fantezii, la "Vara Amintirilor"

Talentul și magnetismul actorilor, zâmbetul și vocea cântăreților, alături de profesionalismul realizatorilor de televiziune au făcut ca, ani la rând, spectacolele să se înregistreze cu vervă și magie. Revedem și astăzi, cu plăcere, secvențe din Arhiva TVR.
LUNI, 24 IUNIE
ACTORI ÎN ARENĂ
CU: DRAGA OLTEANU MATEI, MIRCEA ANGHELESCU, ȘTEFAN TAPALAGĂ, ION LUCIAN, RODICA POPESCU BITĂNESCU, COCA ANDRONESCU, SILVIA POPOVICI, ALEXANDRU GIUGARU
REALIZATORI - PAUL URMUZESCU, RADU ANAGNOSTE
LA BRAȚ CU MUZICA UȘOARĂ
CU: DOINA BADEA, LUMINIȚA DOBRESCU, MARGARETA PÂSLARU, AURELIAN ANDREESCU, AURA URZICEANU, DAN SPĂTARU, MIHAELA MIHAI
MARȚI, 25 IUNIE
FANTEZIE ÎN ALB ȘI NEGRU
CU: NICU CONSTANTIN, CARMEN STĂNESCU, PUIU CĂLINESCU, DEM RĂDULESCU, TAMARA BUCIUCEANU, ȘTEFAN MIHĂILESCU-BRĂILA, MIRABELA DAUER, OLIMPIA PANCIU
MIERCURI, 26 IUNIE
ÎNTÂLNIREA DE LA ORA 10
CU: DEM RĂDULESCU, AURELIAN ANDREESCU, DUMITRU RUCĂREANU, MARGARETA PÂSLARU, VIRGIL OGĂȘANU, MARINA VOICA, JEAN CONSTANTIN, MARIUS PEPINO, ALEXANDRU LULESCU, HORIA ȘERBĂNESCU, PUIU CĂLINESCU
REDACTOR MUZICAL: GHEORGHE E. MARIAN
REALIZATOR: MARIN TRAIAN
ARTA CONVERSAȚIEI - TELECOMEDIE CALEIDOSCOPICĂ DE VALENTIN SILVESTRU
CU: TAMARA BUCIUCEANU BOTEZ, RADU BELIGAN, SANDU STICLARU, CONSTANTIN DIPLAN, ION CARAMITRU, CRISTINA DELEANU, ION LUCIAN, SILVIU STĂNCULESCU, SILVIA DUMITRESCU-TIMICĂ, DUMITRU FURDUI, MATEI ALEXANDRU, MIHAI FOTINO, ILEANA STANA IONESCU, DEM RĂDULESCU, DRAGA OLTEANU MATEI, CORINA CHIRIAC, CORADO NEGREANU, DANIELA ANENCOV.
REDACTOR: IOANA BOGDAN
REGIA ARTISTICĂ: PETRE BOKOR
JOI, 27 IUNIE
MIRCEA CRIȘAN-UN SOLITAR (1965)
CU: MIRCEA CRIȘAN, MIRCEA ȘEPTILICI
AMINTIRI, AMINTIRI
CU: MIHAI CONSTANTINESCU, MIRABELA DAUER, CORINA CHIRIAC, DIDA DRĂGAN, ANGELA SIMILEA, AURELIAN ANDREESCU, MARGARETA PÂSLARU, MARINA VOICA
VARIETĂȚI
CU: MIHAI FOTINO, OVID TEODORESCU, STELA ENACHE
Foto (c) TVR