Via Transilvanica - ziua 29: Șapartoc - Stejărenii

Alexandru Ungureanu își propune să parcurgă 24 kilometri în cea de-a 29-a zi pe Via Transilvanica, între localitățile Șapartoc și Stejărenii. Este un traseu de nivel mediu, estimat la șapte ore și jumătate. Colegul nostru a plecat în această călătorie pentru a strânge fonduri pentru campusul medical de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”, din București.

Pe ruta Șapartoc - Stejărenii, se află orașul Sighișoara (Mureș), al cărui centru istoriceste inclus în patrimoniul UNESCO, stejarii seculari de la Breite și biserica fortificată de la Stejărenii, construită pentru prima dată în secolul al XV-lea, apoi refăcută la începutul secolului XX.

Colegul nostru, Alexandru Ungureanu, este motivat, în această călătorie pentru speranță și solidaritate, de memoria fetiței pe care a pierdut-o în urmă cu opt ani. El va dona câte un leu pentru fiecare din cei 1.400 kilometri pe care îi va parcurge pe Via Transilvanica.

„Pierderea fetiței noastre, Bubu, în 2017, a fost o durere de nedescris. Ne-a marcat profund. Vrem ca această durere să aibă un sens, să ajutăm copiii și părinții care au nevoie de sprijin. Astfel, s-a născut în sufletul meu acest proiect: de a parcurge Via Transilvanica, susținând o cauză caritabilă.

Nu este primul proiect de acest gen; în 2021, am pedalat 3.000 kilometri în jurul graniței țării noastre și am strâns bani pentru Salvați Copiii. Prin acțiunea noastră, vrem să-i ajutăm și pe cei care au nevoie, să îi sprijinim pe cei care trec prin momente grele.

Astăzi, viața ne-a oferit o nouă rază de soare. Suntem o familie unită și fericită, avem o fetiță sănătoasă care ne aduce bucurie zi de zi, încă din 25 aprilie 2023. Prin această călătorie vreau să transmit un mesaj de curaj: «Luptați pentru tot ceea ce iubiți, mergeți mai departe și nu renunțați la visurile voastre»!

Împreună putem da o șansă în plus copiilor bolnavi”, este mesajul lui Alexandru.

Via Transilvanica, supranumită „drumul care unește”, este un traseu turistic de 1.400 de kilometri care taie România de la Putna la Drobeta Turnu Severin. Cel mai adesea, traseul se parcurge pe jos, cu bicicleta sau călare, fiind singurul traseu care traversează zece județe, și anume Suceava, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Sibiu, Brașov, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin și Mehedinți. De asemenea, traseul e împărțit pe șapte zone cultural-istorice: Bucovina, Ținutul de Sus, Terra Siculorum, Terra Saxonum, Terra Dacica, Terra Banatica, Terra Romana.

Unul dintre elementele specifice ale traseului este faptul că fiecare kilometru este semnalizat printr-o bornă din andezit sculptată. Bornele formează probabil cea mai lungă galerie de artă de exterior din lume.

Dincolo de obiectivul turistic, Via Transilvanica este o modalitate de a scoate la lumină locuri din țară, aparent uitate de lume și depopulate major și să le ofere o nouă viață.

Campania Televiziunii Române se desfășoară în parteneriat cu Asociația „Dăruiește Viață”. Puteți sa îl sprijiniți pe Alexandru Ungureanu pe site-ul Dăruiește Viață, aici. De asemenea, un SMS cu textul „PROMIT” la numărul 8835 înseamnă 5 euro donaţi pentru construirea noului campus medical pediatric de la Spitalul „Marie Curie”. Toţi copiii şi părinţii care ajung aici, la spital, vor putea avea astfel să aibă condiții la care nici n-au visat.