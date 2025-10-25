OMUL ȘI TIMPUL”. Florian Banu – Lumini și umbre ale comunismului românesc, la TVR CULTURAL

„Nimeni nu a ieșit neatins din comunism. A-l înțelege nu înseamnă a-l scuza, ci a recunoaște complexitatea unei lumi în care frica devenise o formă de supraviețuire” — mărturisește istoricul Florian Banu în emisiunea „Omul și timpul”, difuzată duminică, 26 octombrie, ora 17:00.

Istoricul Florian Banu este invitatul emisiunii „Omul și timpul”, într-un dialog despre memorie, frică și adevăr — o incursiune lucidă în istoria unei epoci care a marcat destinul României pentru mai bine de patru decenii. Rafael Udriște și dr. Florian Banu, doctor în istorie și cercetător la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) ne propun o perspectiva nuanțată asupra comunismului românesc, vorbindu-ne .despre dilemele morale ale epocii, despre victime și complici, dar și despre acei oameni care, din interiorul sistemului, au încercat să împiedice răul. Ediția va fi difuzată duminică, 26 octombrie, ora 17:00

Autor al unor volume fundamentale pentru înțelegerea epocii – „Un deceniu de împliniri mărețe. Evoluția instituțională a Securității (1948–1958)”, „Asalt asupra economiei României. De la Solagra la Sovrom (1936–1956)”, „Amorsarea Revoluției. România anilor ’80 văzută prin ochii Securității” , Florian Banu aduce în prim-plan istoria reală, dincolo de clișeele propagandei.

Filmată în decorul elegant al Muzeului de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Furnică-Minovici”, emisiunea „Omul și timpul” se află deja la al șaptelea sezon, fiind singura emisiune a Televiziunii Publice dedicată istoriei recente a României.

„Omul și timpul” este un demers de recuperare a memoriei istorice prin dialoguri profunde, imagini de arhivă și confesiuni autentice. Fiecare ediție aduce în prim-plan oameni și destine marcate de istorie, restituind fragmente din România interbelică, comunistă și postcomunistă – o călătorie în timp condusă cu rigoare jurnalistică și onestitate de către realizatorul ei, Rafael Udriște.

Jurnalist, realizator și producător TVR, Rafael Udriște este absolvent al Facultății de Matematică din București. Cu o experiență de peste trei decenii în televiziune, este cunoscut pentru rigoarea cu care abordează subiectele și pentru felul în care transformă interviul într-un act de memorie și reflecție istorică, aducând în fața publicului povești esențiale pentru înțelegerea trecutului recent.

Realizator: Rafael Udriște

Invitat: Dr. Florian Banu, istoric și cercetător CNSAS

Producător: Ruxandra Țuchel.