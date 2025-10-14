În era dronelor, România investește 8 miliarde de euro în blindate

România se pregătește pentru una dintre cele mai mari investiții militare din ultimele decenii: aproximativ 8 miliarde de euro vor fi alocați, în anii următori, pentru achiziționarea a câtorva sute de tancuri. Un demers ambițios, într-un context geopolitic tensionat, dar care ridică întrebări firești: cât de relevante mai sunt tancurile în actuala eră a conflictelor asimetrice și a tehnologiei de luptă la distanță, dominată de drone?

După lecțiile dure ale războiului din Ucraina, unde numeroase blindate sofisticate au fost distruse de sisteme aeriene fără pilot mult mai ieftine, apar semne de întrebare privind eficiența reală a acestor echipamente. Cu toate acestea, experții militari susțin că tancurile nu și-au pierdut rolul pe câmpul de luptă. Dimpotrivă — adaptate noilor condiții, cu sisteme moderne de protecție activă, acestea pot juca în continuare un rol-cheie în apărarea terestră.

De altfel, ideea că tancurile vor deveni rapid învechite nu este nouă. Au mai existat astfel de previziuni, însă industria militară a reușit de fiecare dată să vină cu soluții tehnice pentru a menține blindatele în prim-planul strategiilor de luptă.

În acest moment, România a semnat deja un contract pentru 54 de tancuri Abrams în cea mai modernă configurație, produse în SUA. Acestea vor fi livrate în viitorul apropiat. În paralel, Ministerul Apărării pregătește o decizie crucială: până în 2027 va fi stabilit furnizorul pentru etapa a doua a programului, un contract estimat la 6,5 miliarde de euro. Peste 200 de tancuri ar urma să fie produse chiar în România, de la zero.

În prezent, capacitatea blindată a Armatei Române este considerată insuficientă. Potrivit specialiștilor, ar fi nevoie de cel puțin cinci batalioane moderne — aproximativ 300 de tancuri — pentru a asigura un nivel decent de reacție și protecție. Realitatea de pe teren este însă îngrijorătoare: multe dintre blindatele aflate încă în dotare sunt modele vechi, precum T-55, de proveniență sovietică, considerate de mult timp depășite din punct de vedere tehnologic.

Rămâne de văzut dacă investiția majoră anunțată va reuși să răspundă nevoilor reale ale armatei și dacă va oferi echilibrul necesar între modernizare, protecție și adaptabilitate în fața noilor tipuri de amenințări.

