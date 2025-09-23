Virgil Ianţu revine la TVR 1 cu cel de-al XV-lea sezon „CÂŞTIGĂ ROMÂNIA!”

Cu hărţile desfăşurate pe ecrane și întrebări bine documentate, de luni până joi, de la ora 21.00, la TVR 1, Virgil Ianţu va testa cunoştinţele concurenţilor pe teme despre ţara noastră. Emisiunea „Câştigă România!” poate fi urmărită de românii din afara graniţelor ţării pe TVR Internaţional şi TVR Moldova de luni până joi, ora 22.00.

„Câştigă România!” revine în casele telespectatorilor cu forțe proaspete! Din 29 septembrie, Virgil Ianţu dă „Start" sezonului al XV-lea al singurului concurs de cultură generală despre România!

„Ne întoarcem cu bucurie în cel de-al 15-lea sezon! Concurenții sunt mai curajoși, mai siguri pe ei, iar atmosfera este relaxată si pozitivă. Primim multe mesaje de la public, care se bucură de revenirea emisiunii! Când ne-am întors la filmări, după un an de pauză, am intrat în studio şi totul a mers perfect, de parcă am fi filmat ieri. Echipa s-a sudat extraordinar și funcționăm excelent împreună. Asta pentru că am norocul să lucrez cu oameni buni, profesioniști, care au respect pentru muncă, pentru colegi și care iubesc sincer formatul.

Mi-a fost dor de ei – și cred că și publicului i-a fost dor de ei şi de Câştigă Romania!”, a spus Virgil Ianţu.





Filmările au început, iar din culise dezvăluim că telespectatorii vor urmări ediţii pline de suspans, în care concurenţii merg umăr la umăr, până la ultima întrebare din concurs. Printre noutăţi se numără imaginile spectaculoase care vor ilustra întrebarea „Câştigă România!”, surprinse cu drona, dar şi întâlnirea cu tineri foarte bine pregătiţi şi cu însuşiri extraordinare. Este şi exemplul unui programator în vârstă de 31 de ani, care poate citi cuvinte şi fraze în sens invers (de la dreapta la stânga), iar în timpul său liber, tânărul oferă meditaţii online gratis pentru copiii din mediile defavorizate.

„Câştigă România!” este singurul quiz-show de cultură generală cu tematică românească din piaţa media din România, format 100% românesc. Emisiunea prezentată de Virgil Ianţu şi difuzată la TVR 1 a avut premiera în aprilie 2017, la TVR 2. De-a lungul celor 14 sezoane, s-au realizat peste 40 de castinguri, a adunat aproape 700 de ediţii şi au fost folosite aproximativ 36.000 de întrebări.

„Câştigă România!” nu e doar una dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite emisiuni de gen din România, ci a fost remarcată şi la nivel internaţional. În 2017, producţia TVR a fost selecţionată la Eurovision Creative Forum, organizat de EBU (European Broadcasting Union). Iar în 2024, programul a fost achiziționat și adaptat pentru teritoriul spaniol, fiind difuzat la Television de Galicia din Spania, sub denumirea „Gana a Tua Aldea!” (în traducere: „Cucereşte-ţi oraşul!”) şi unde se difuzează deja cel de-al doilea sezon.