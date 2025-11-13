Virgil Ianţu, Adelin Petrişor şi Marius Florea Vizante, faţă în faţă cu studenţii Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”

PROMO TVR1

Dezbatere despre cultură, educaţie, televiziune şi curajul de a-ţi urma drumul, într-un eveniment "Câştigă România vine în Universitatea ta!".

Într-o atmosferă relaxată, presărată cu glume, dar şi cu multe întrebări şi curiozităţi, marţi, 12 noiembrie, sute de studenţi ai Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” au lăsat pentru câteva ore cursurile deoparte şi au răspuns prezent invitaţiei lui Virgil Ianţu, gazda emisiunii „Câştigă România!”. Alături de el s-au aflat actorul Marius Florea Vizante şi jurnalistul Adelin Petrişor, într-o dezbatere dedicată tinerilor, cu teme despre cultură, educaţie, televiziune în era informațională, jurnalism în vreme de război şi fenomenul fake news.

La eveniment au fost prezente şi cadrele didactice, general de brigadă prof.univ.dr.ing. Iulian Vizitiu, rectorul Academiei Tehnice Militare „Ferdinad I”, colonel conf. dr. ing. Constantin Daniel, prorector şi lt.col. Dima Raluca.

Frumoasa Aulă a Academiei Tehnice Militare, un loc plin de istorie, a devenit spaţiul unui dialog viu şi autentic între generaţii. Cei aproape 200 de studenţi prezenţi au adresat întrebări care au deschis discuţii profunde: „Când ştii că este bine ceea ce faci?”, „De ce avem nevoie de televiziune şi ştiri?” sau „Ce sfat i-aţi da unui tânăr care vrea să-şi înceapă viaţa profesională?”.





„Îmi place să mă întâlnesc cu tinerii şi să discutăm liber, fără bariere. Aici se nasc cele mai bune idei şi cele mai oneste întrebări”, a spus Virgil Ianţu, care a subliniat importanţa educaţiei şi a curiozităţii ca motivaţie de creştere personală.

„Mesajul pe care încerc să-l port pe unde merg este educaţia. Iar Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” este un loc unde se face auzit. Aici am întâlnit studenţi foarte deschişi, dornici să ne adreseze întrebări, într-o formulă care m-a onorat – alături de prietenii mei, Marius Florea Vizante şi Adelin Petrişor. Împreună am împărtăşit din experienţa noastră şi am vorbit despre pilonii principali pe care studenţii trebuie să-şi construiască viitorul.” – a adăugat prezentatorul „Câştigă România!”.





La rândul său, Adelin Petrişor le-a vorbit tinerilor despre responsabilitatea jurnalismului în perioade de conflict: „Trăim într-o lume în care informaţia circulă mai repede ca oricând, dar tocmai de aceea e vital să discernem între adevăr şi manipulare”.

Din toate poveştile şi experienţele pe care le-a strâns de-a lungul anilor, jurnalistul a rememorat una care i-a rămas adânc întipărită în memorie: dilema unui tată din Kenya, care trebuia să aleagă între viaţa fiului său şi siguranţa familiei. „După astfel de probleme pe care le-am văzut, nimic nu mi se mai pare atât de grav sau important”, a mărturisit Adelin Petrişor.





Tot el a vorbit despre emoţia contactului direct cu publicul: „La televizor ştii că sunt mulţi oameni care te urmăresc, dar nu poţi realiza cu adevărat asta. Când vorbeşti direct pentru 50, 100 sau 200 de oameni e altceva. Te încarci cu energia lor. Să-i vezi pe oamenii pentru care vorbeşti este o experienţă aparte pentru un jurnalist de televiziune.”

Actorul Marius Florea Vizante a completat atmosfera cu umor şi sinceritate: „A fost o întâlnire specială şi seriozitatea cu care am fost ascultaţi şi întrebaţi ne-a obligat şi pe noi să ne alegem cu grijă gândurile şi mesajele. Cred că atât noi, cât şi studenţii am ieşit câştigaţi din această întâlnire”.





Evenimentul a fost o veritabilă lecţie despre dialog, valori şi curiozitate, în care generaţiile s-au întâlnit pentru a vorbi deschis despre viitor, responsabilitate şi puterea de a alege conştient.

„O întâlnire extrem de interesantă. Nu pot să spun că este totul nou pentru noi, pentru că am mai avut astfel de activităţi. Studenţii au fost extrem de receptivi şi ei ar trebui să reprezinte targetul acestor actiuni. Am văzut că sunt interesaţi să afle noutăţi şi, mai ales, de punctul de vedere al unor invitaţi care au avut tangenţe cu viaţa militară, cum este jurnalistul de război Adelin Petrişor şi nu numai el. Sper să ne mai întâlnim şi să învăţăm cât mai mult unii de la alţii”, a concluzionat colonel conf. univ. dr. ing. Constantin Daniel, prorector al Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”.