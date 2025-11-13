loader
Foto

Galerie foto

Virgil Ianţu, Adelin Petrişor şi Marius Florea Vizante, faţă în faţă cu studenţii Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

PROMO  TVR1 

Dezbatere despre cultură, educaţie, televiziune şi curajul de a-ţi urma drumul, într-un eveniment "Câştigă România vine în Universitatea ta!".

 

Într-o atmosferă relaxată, presărată cu glume, dar şi cu multe întrebări şi curiozităţi, marţi, 12 noiembrie, sute de studenţi ai Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” au lăsat pentru câteva ore cursurile deoparte şi au răspuns prezent invitaţiei lui Virgil Ianţu, gazda emisiunii „Câştigă România!”. Alături de el s-au aflat actorul Marius Florea Vizante şi jurnalistul Adelin Petrişor, într-o dezbatere dedicată tinerilor, cu teme despre cultură, educaţie, televiziune în era informațională, jurnalism în vreme de război şi fenomenul fake news.

(w882)

La eveniment au fost prezente şi cadrele didactice, general de brigadă prof.univ.dr.ing. Iulian Vizitiu, rectorul Academiei Tehnice Militare „Ferdinad I”, colonel conf. dr. ing. Constantin Daniel, prorector şi lt.col. Dima Raluca.

(w882)

Frumoasa Aulă a Academiei Tehnice Militare, un loc plin de istorie, a devenit spaţiul unui dialog viu şi autentic între generaţii. Cei aproape 200 de studenţi prezenţi au adresat întrebări care au deschis discuţii profunde: „Când ştii că este bine ceea ce faci?”, „De ce avem nevoie de televiziune şi ştiri?” sau „Ce sfat i-aţi da unui tânăr care vrea să-şi înceapă viaţa profesională?”.

(w882)

„Îmi place să mă întâlnesc cu tinerii şi să discutăm liber, fără bariere. Aici se nasc cele mai bune idei şi cele mai oneste întrebări”, a spus Virgil Ianţu, care a subliniat importanţa educaţiei şi a curiozităţii ca motivaţie de creştere personală.

„Mesajul pe care încerc să-l port pe unde merg este educaţia. Iar Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” este un loc unde se face auzit. Aici am întâlnit studenţi foarte deschişi, dornici să ne adreseze întrebări, într-o formulă care m-a onorat – alături de prietenii mei, Marius Florea Vizante şi Adelin Petrişor. Împreună am împărtăşit din experienţa noastră şi am vorbit despre pilonii principali pe care studenţii trebuie să-şi construiască viitorul.” – a adăugat prezentatorul „Câştigă România!”.

(w882)

La rândul său, Adelin Petrişor le-a vorbit tinerilor despre responsabilitatea jurnalismului în perioade de conflict: „Trăim într-o lume în care informaţia circulă mai repede ca oricând, dar tocmai de aceea e vital să discernem între adevăr şi manipulare”.

Din toate poveştile şi experienţele pe care le-a strâns de-a lungul anilor, jurnalistul a rememorat una care i-a rămas adânc întipărită în memorie: dilema unui tată din Kenya, care trebuia să aleagă între viaţa fiului său şi siguranţa familiei. „După astfel de probleme pe care le-am văzut, nimic nu mi se mai pare atât de grav sau important”, a mărturisit Adelin Petrişor.

(w882)

Tot el a vorbit despre emoţia contactului direct cu publicul: „La televizor ştii că sunt mulţi oameni care te urmăresc, dar nu poţi realiza cu adevărat asta. Când vorbeşti direct pentru 50, 100 sau 200 de oameni e altceva. Te încarci cu energia lor. Să-i vezi pe oamenii pentru care vorbeşti este o experienţă aparte pentru un jurnalist de televiziune.”

Actorul Marius Florea Vizante a completat atmosfera cu umor şi sinceritate: „A fost o întâlnire specială şi seriozitatea cu care am fost ascultaţi şi întrebaţi ne-a obligat şi pe noi să ne alegem cu grijă gândurile şi mesajele. Cred că atât noi, cât şi studenţii am ieşit câştigaţi din această întâlnire”.

(w882)

Evenimentul a fost o veritabilă lecţie despre dialog, valori şi curiozitate, în care generaţiile s-au întâlnit pentru a vorbi deschis despre viitor, responsabilitate şi puterea de a alege conştient.

„O întâlnire extrem de interesantă. Nu pot să spun că este totul nou pentru noi, pentru că am mai avut astfel de activităţi. Studenţii au fost extrem de receptivi şi ei ar trebui să reprezinte targetul acestor actiuni. Am văzut că sunt interesaţi să afle noutăţi şi, mai ales, de punctul de vedere al unor invitaţi care au avut tangenţe cu viaţa militară, cum este jurnalistul de război Adelin Petrişor şi nu numai el. Sper să ne mai întâlnim şi să învăţăm cât mai mult unii de la alţii”, a concluzionat colonel conf. univ. dr. ing. Constantin Daniel, prorector al Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”.

Tag-uri: Academia Tehnica Militara Ferdinand I, Adelin Petrisor, Castiga Romania vine in Universitatea ta, Castiga Romania!, Marius Florea Vizante, studenti, Virgil Iantu

promo Logo

 

#promo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Virgil Ianţu, Adelin Petrişor şi Marius Florea Vizante, faţă în faţă cu studenţii Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”

  PROMO     TVR1 

Virgil Ianţu, Adelin Petrişor şi Marius Florea Vizante, faţă în faţă cu studenţii Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Dezbatere despre cultură, educaţie, televiziune şi curajul de a-ţi urma drumul, într-un eveniment "Câştigă România vine în Universitatea ta!".

Televiziunea Română, Premiul special TVMania pentru Festivalul Internațional

  PROMO     TVRCULTURAL 

Televiziunea Română, Premiul special TVMania pentru Festivalul Internațional "George Enescu"

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

TVR, coproducător al celui mai important eveniment cultural al României, a transmis majoritatea concertelor și a realizat programe speciale ...

„Istorii de bun gust”, între joacă, bucate și tradiție

  PROMO     TVR2 

„Istorii de bun gust”, între joacă, bucate și tradiție

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Călătoria prin gusturile de odinioară ajunge în Vatra Moldoviţei. Aici, realizatoarea Camelia Moise şi dascăliţă Ilaria Pușca ne invită să ...

„Exclusiv în România”: Prindem gust de aventură în Ţara Dornelor

  PROMO     TVR1 

„Exclusiv în România”: Prindem gust de aventură în Ţara Dornelor

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Pe trasee de mountain bike, desenate printre culmi molcome. Prin satul Ciocăneşti, muzeu în aer liber. Sau călare prin pădure, pentru a savura ...

Ionuţ Gheorghe: „Am o lume de văzut! Și, în timp ce o explorez, nu voi trăda niciodată adevărul, echilibrul și obiectivitatea”

  VEDETE     TVR1   TVRINFO 

Ionuţ Gheorghe: „Am o lume de văzut! Și, în timp ce o explorez, nu voi trăda niciodată adevărul, echilibrul și obiectivitatea”

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Se descrie drept „un om simplu în esență, dar cu visuri mari și principii solide”. Caută să trăiască prezentul conștient, cu echilibru și sens şi ...

Compozitoare, cântăreață și pianistă. Leyah e invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

  PROMO     TVRCULTURAL 

Compozitoare, cântăreață și pianistă. Leyah e invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Cunoscută pe piaţa muzicală prin stilul ei aparte, cinematic pop, invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR Cultural” are un aer cu totul ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate