„TVR a fost primul meu pas în televiziune” – Nico, invitată la „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”

PROMO TVR1 TVRI

Energie, forță și pasiune sunt ingredientele cu care Nico urcă pe scena Televiziunii Române în noaptea dintre ani. Nico, una dintre cele mai puternice și apreciate voci ale muzicii românești, este invitată în programul special „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, difuzat pe TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova, pe 31 decembrie.

Pentru Nico, întoarcerea la TVR în noaptea dintre ani nu este doar un eveniment artistic, ci și o reîntoarcere la rădăcini. „TVR înseamnă pentru mine primul meu pas în televiziune, «Sarabanda» - cea mai frumoasă emisiune moderată de Horia Brenciu, Cerbul de Aur, Eurovision, oameni pe care i-am cunoscut şi iubit şi care-mi sunt la inimă şi în ziua de astăzi”, mărturisește artista.

Relația sa cu Televiziunea Română este strâns legată de momente care i-au definit cariera: locul al doilea la Festivalul „Cerbul de Aur” (2003), multiple participări la Eurovision, culminând cu participarea la faza internaţională din 2008, când, alături de Vlad Miriță, a interpretat piesa „Pe o margine de lume”. La TVR a filmat și primul ei videoclip, cu regizoarea Violeta Păun, un moment pe care îl amintește cu emoție: „Aici sunt oameni extraordinar de frumoşi, cărora le mulţumesc!”

Nico rămâne o prezență constantă pe scenele importante, apreciată pentru autenticitatea ei, pentru puterea emoției transmise și pentru respectul pe care îl poartă publicului. Iar revenirea ei la „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” este, după cum spune chiar artista, un motiv de celebrare: „Vă aşteptăm alături de noi la Revelion. E mare veselie, muzică bună şi petrecere!”

Pe 31 decembrie, Nico va fi parte din întâlnirea între generații oferită de TVR în programul special „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, care deschide anul aniversar în care TVR împlineşte 70 de ani – un moment de sărbătoare, emoție și bucurie, în care trecutul și prezentul muzicii românești se întâlnesc pe aceeași scenă.

„Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” va fi difuzat la TVR 1, TVR Internațional şi TVR Moldova, pe 31 decembrie.