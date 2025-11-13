„Tonomatul DP2” – ritmul generației Alfa, în direct la TVR 2

În fiecare vineri dimineață, de la ora 10.00 la 11.30, Studioul Muzical al Televiziunii Române prinde viață într-un show plin de energie, culoare și inspirație.

Liana Stanciu S-a născut în București pe 24 iulie 1971, iar la 20 de ani, în urma unui concurs, a debutat la Radio Contact, de atunci lucrând neîntrerupt în radio. În 1995 a început colaborarea cu Televiziunea Română, unde a revenit în 2008, după un periplu prin mai multe televiziuni.

Tonomatul DP2 În fiecare vineri dimineață, Studioul Muzical al Televiziunii Române prinde viață într-un show plin de energie, culoare și inspirație.

„Tonomatul DP2” este locul unde muzica, tinerii artiști și poveștile lor se întâlnesc într-o atmosferă relaxată, autentică și mereu surprinzătoare. Pentru tinerii generaţiei Alfa, care nu îşi pot imagina viaţa fără tehnologie şi internet, emisiunea difuzată în direct pe TVR 2 aduce pe micul ecran muzica ce le sună în căşti; pentru părinţii lor, revenirea unuia dintre cele mai iubite formate ale Televiziunii Române, într-o variantă împrospătată, creează o punte peste timp. Indiferent de argument, cu toţii avem motive să ne aşezăm în faţa micilor ecrane în fiecare dimineaţă de vineri, de la ora 10.00, la un program ce pune tinerii în prim-plan.

Gazdele emisiunii sunt trei reprezentanți ai noii generații – tineri talentați, cu stiluri diferite, dar uniți de aceeași pasiune pentru muzică: Alexandra Gavrilă, vocea „Stării de Bine” de la Europa FM, Iulian Selea, tânărul care a emoționat juriul de la „X Factor” prin interpretările sale pline de intensitate, respectiv Vlad Corb, student la UNATC, actor, cântăreț și producător muzical, remarcat pentru universul său sonor indie - alternative rock.

Alături de ei este Liana Stanciu, una dintre cele mai respectate și îndrăgite voci ale scenei media din România, cu o vastă experiență în domeniul muzical. În fiecare săptămână, ne pune la curent cu noutăţile muzicale de pe piaţă. Cu naturalețea și căldura care o caracterizează, Liana îi provoacă pe invitați la dialoguri sincere despre pasiunile lor, despre drumul către succes și despre provocările vieții de artist în era digitală.

În fiecare ediție, „Tonomatul DP2” oferă o perspectivă proaspătă asupra lumii muzicale actuale. Invitații – de la artiști consacrați la debutanți, impresari, producători sau organizatori de festivaluri – dezvăluie publicului povești din culisele industriei, noutăți despre lansări, dar și reflecții despre impactul muzicii asupra societății.

Într-un decor vintage, dar modern şi nonconformist, în Studioul Muzical al TVR, un spațiu emblematic unde s-au înregistrat de-a lungul anilor numeroase hituri și s-au lansat vedete, muzica prinde viață în direct, iar emoția se simte până acasă, prin ecran. „Tonomatul DP2” nu este doar o emisiune despre muzică, ci o adevărată platformă de dialog și inspirație pentru tânăra generație. Se discută despre trenduri, influențe, colaborări, dar și despre latura socială a artei – despre versuri care transmit mesaje, artiști implicați în cauze importante și puterea transformatoare a muzicii.

Vineri, de la ora 10.00, comutăm pe TVR 2 şi ne lăsăm purtaţi de ritmul „Tonomatului DP2” – acolo unde se întâlnesc poveștile, emoțiile și muzica tinerei generații.

