loader
Foto

Galerie foto

Televiziunea Română, Premiul special TVMania pentru Festivalul Internațional "George Enescu"

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

PROMO  TVRCULTURAL 

TVR, coproducător al celui mai important eveniment cultural al României, a transmis majoritatea concertelor și a realizat programe speciale dedicate Festivalului

 

Televiziunea Română a fost distinsă cu Premiul special TVMania pentru modul în care a prezentat și promovat Festivalul Internațional „George Enescu”, cel mai important eveniment cultural al României și unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică din lume.

(w882)

Distincția a fost acordată în cadrul Galei Premiilor TVMania, ajunsă la cea de-a 24-a ediție, desfășurată marți, 11 noiembrie 2025, într-un eveniment festiv prezentat de Shurubel și Bogdan Ciudoiu. Gala a recompensat excelența producțiilor de televiziune, profesionalismul echipelor din spatele ecranului și personalitățile care inspiră publicul.

(w882)

Unul dintre cele două premii speciale ale serii a revenit Televiziunii Române, în semn de recunoaștere a dăruirii, profesionalismului și tradiției prin care TVR aduce arta, cultura și muzica de elită mai aproape de publicul din țară și din diaspora.

Trofeul a fost ridicat de Valentina Băințan, producător TVR al Festivalului Internațional "George Enescu", și Marius Constantinescu, prezentator al festivalului.

(w882)

În calitate de coproducător și broadcaster oficial al Festivalului Internațional „George Enescu”, Televiziunea Română a înregistrat și transmis, în direct sau online, peste 70 de evenimente desfășurate pe marile scene ale Capitalei: Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Radio, Teatrul Național București, Teatrul Odeon și Muzeul Imersiv MINA. Efortul logistic și editorial impresionant a implicat echipe complexe, sute de profesioniști și mii de ore de filmare.

Majoritatea concertelor au fost difuzate pe TVR Cultural și online, completate de interviuri exclusive, ediții speciale și reportaje dedicate festivalului. Transmisiile impecabile și producția artistică de înalt nivel au adus muzica și atmosfera Festivalului „George Enescu” în casele telespectatorilor din toată țara și din străinătate.

(w882)

De asemenea, mai multe producții ale Televiziunii Române s-au regăsit printre nominalizările Galei TVMania din acest an: „Drag de România mea”, „Câștigă România!”, „Telejurnal” și „Vedeta familiei”.

Printre vedetele TVR prezente la eveniment s-au numărat Flori Constantinescu, prezentatoarea emisiunii „Vedeta familiei”, Tudor Furdui și prezentatorii emisiunii „Tonomatul DP2”, Iulian Selea ;i Vlad Corb.

Tag-uri: divertisment, festivalul international George Enescu, premiu, TVMania

promo Logo

 

#promo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Virgil Ianţu, Adelin Petrişor şi Marius Florea Vizante, faţă în faţă cu studenţii Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”

  PROMO     TVR1 

Virgil Ianţu, Adelin Petrişor şi Marius Florea Vizante, faţă în faţă cu studenţii Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Dezbatere despre cultură, educaţie, televiziune şi curajul de a-ţi urma drumul, într-un eveniment "Câştigă România vine în Universitatea ta!".

Televiziunea Română, Premiul special TVMania pentru Festivalul Internațional

  PROMO     TVRCULTURAL 

Televiziunea Română, Premiul special TVMania pentru Festivalul Internațional "George Enescu"

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

TVR, coproducător al celui mai important eveniment cultural al României, a transmis majoritatea concertelor și a realizat programe speciale ...

„Istorii de bun gust”, între joacă, bucate și tradiție

  PROMO     TVR2 

„Istorii de bun gust”, între joacă, bucate și tradiție

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Călătoria prin gusturile de odinioară ajunge în Vatra Moldoviţei. Aici, realizatoarea Camelia Moise şi dascăliţă Ilaria Pușca ne invită să ...

„Exclusiv în România”: Prindem gust de aventură în Ţara Dornelor

  PROMO     TVR1 

„Exclusiv în România”: Prindem gust de aventură în Ţara Dornelor

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Pe trasee de mountain bike, desenate printre culmi molcome. Prin satul Ciocăneşti, muzeu în aer liber. Sau călare prin pădure, pentru a savura ...

Ionuţ Gheorghe: „Am o lume de văzut! Și, în timp ce o explorez, nu voi trăda niciodată adevărul, echilibrul și obiectivitatea”

  VEDETE     TVR1   TVRINFO 

Ionuţ Gheorghe: „Am o lume de văzut! Și, în timp ce o explorez, nu voi trăda niciodată adevărul, echilibrul și obiectivitatea”

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Se descrie drept „un om simplu în esență, dar cu visuri mari și principii solide”. Caută să trăiască prezentul conștient, cu echilibru și sens şi ...

Compozitoare, cântăreață și pianistă. Leyah e invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

  PROMO     TVRCULTURAL 

Compozitoare, cântăreață și pianistă. Leyah e invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Cunoscută pe piaţa muzicală prin stilul ei aparte, cinematic pop, invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR Cultural” are un aer cu totul ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate