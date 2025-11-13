Televiziunea Română, Premiul special TVMania pentru Festivalul Internațional "George Enescu"

TVR, coproducător al celui mai important eveniment cultural al României, a transmis majoritatea concertelor și a realizat programe speciale dedicate Festivalului

Televiziunea Română a fost distinsă cu Premiul special TVMania pentru modul în care a prezentat și promovat Festivalul Internațional „George Enescu”, cel mai important eveniment cultural al României și unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică din lume.

Distincția a fost acordată în cadrul Galei Premiilor TVMania, ajunsă la cea de-a 24-a ediție, desfășurată marți, 11 noiembrie 2025, într-un eveniment festiv prezentat de Shurubel și Bogdan Ciudoiu. Gala a recompensat excelența producțiilor de televiziune, profesionalismul echipelor din spatele ecranului și personalitățile care inspiră publicul.

Unul dintre cele două premii speciale ale serii a revenit Televiziunii Române, în semn de recunoaștere a dăruirii, profesionalismului și tradiției prin care TVR aduce arta, cultura și muzica de elită mai aproape de publicul din țară și din diaspora.

Trofeul a fost ridicat de Valentina Băințan, producător TVR al Festivalului Internațional "George Enescu", și Marius Constantinescu, prezentator al festivalului.

În calitate de coproducător și broadcaster oficial al Festivalului Internațional „George Enescu”, Televiziunea Română a înregistrat și transmis, în direct sau online, peste 70 de evenimente desfășurate pe marile scene ale Capitalei: Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Radio, Teatrul Național București, Teatrul Odeon și Muzeul Imersiv MINA. Efortul logistic și editorial impresionant a implicat echipe complexe, sute de profesioniști și mii de ore de filmare.

Majoritatea concertelor au fost difuzate pe TVR Cultural și online, completate de interviuri exclusive, ediții speciale și reportaje dedicate festivalului. Transmisiile impecabile și producția artistică de înalt nivel au adus muzica și atmosfera Festivalului „George Enescu” în casele telespectatorilor din toată țara și din străinătate.

De asemenea, mai multe producții ale Televiziunii Române s-au regăsit printre nominalizările Galei TVMania din acest an: „Drag de România mea”, „Câștigă România!”, „Telejurnal” și „Vedeta familiei”.

Printre vedetele TVR prezente la eveniment s-au numărat Flori Constantinescu, prezentatoarea emisiunii „Vedeta familiei”, Tudor Furdui și prezentatorii emisiunii „Tonomatul DP2”, Iulian Selea ;i Vlad Corb.