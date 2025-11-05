Se retrag americanii din România? Adelin Petrişor, în dialog cu Marian Voicu, vineri, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre revoluţia maghiară, dar şi despre zvonistica ce o vizează pe Brigitte Macron. Pe 7 noiembrie, de la 18.45, Marian Voicu ne aşteaptă cu o nouă ediţie a emisiunii pe care o realizează la TVR 1.

Marian Voicu Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.

Breaking Fake News Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

Pentagonul a anunțat că va sista rotirea a 1200 de soldați americani stationați în România. Este acesta rezultatul anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut, așa cum susțin unii politicieni? Se retrag americanii din România? Răspunde jurnalistul TVR Adelin Petrişor, invitatul lui Marian Voicu la „Breaking Fake News” de vineri, în rubrica Povestea săptămânii. Urmărim dialogul lor pe 7 noiembrie, la ora 18.45, la TVR 1.

La Teoria conspirației, cu Tatiana Țarfulea, aflăm mai multe despre Brigitte Macron, ținta kompromatului. Săptămâna trecuta, 10 persoane au fost chemate în instanță la Paris, pentru hărțuirea online a Primei Doamne a Franței, Brigitte Macron. Aceștia au răspândit pe rețelele de socializare insulte și zvonuri susținând că aceasta ar fi, de fapt, bărbat, în ciuda dovezilor că a născut trei copii.

Abia lansată de Elon Musk, Grokipedia pare încă departe de acurateţea şi obiectivitatea promise de miliardar. Între timp, uraganul Melissa, care a devastat insulele Caraibe, a fost subiectul unor falsuri realizate cu cel mai recent instrument de generare a imaginilor artificiale. Subiectele sunt trecute în Revista presei fake de Horia Grușcă, tot în această ediţie „Breaking Fake News”.

Iar Gabriela Avram ne vorbeşte, la Istoria și istoriile sale, despre 1956, anul sângeros al Budapestei. În toamna anului 1956, la Budapesta izbucnea revoluția maghiară. Era prima revoltă de amploare din ţările estului comunist îndreptată împotriva dominației sovietice.

Rusia ne spune ce e adevărat – susţin Spărgătorii de fake news Horia Sârghi și Mihai Geamănu. Zaiafet și Geminschi au aflat că refugiații ucraineni au jefuit Luvrul și lansează drone în Europa, în timp ce Putin luptă pentru pace... Ne spun mai multe tot pe 7 noiembrie, de la 18.45, la TVR 1.

„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede vineri, la ora 18.45, la TVR 1.