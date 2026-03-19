Robert De Niro, Morgan Freeman şi Tommy Lee Jones, implicaţi într-o „schemă de milioane”

publicat: Joi, 19 Martie 2026

Pe 20 martie, de la ora 20.00, telespectatorii TVR 1 văd o comedie de acţiune, ce reuneşte nu mai puţin de patru actori laureaţi cu Premiul Oscar!

 

Producătorul de film Max Barber (Robert de Niro) a rămas cu o datorie imensă la mafiotul Reggie Fontaine (Morgan Freeman), după eşecul ultimei sale producţii. Ca să poată păcăli compania de asigurări şi să-şi răscumpere viaţa, Max inventează un plan riscant: să producă un nou film, să-şi ucidă actorul principal într-o cascadorie şi să încaseze banii pe asigurarea lui.

Dar, când îl alege în rolul principal pe Duke Montana (Tommy Lee Jones), un fost star de westernuri îmbătrânit și demodat care insistă să-şi facă singur cascadoriile, Max nu se așteaptă ca deprimatul bețiv să se revitalizeze brusc, aflându-se din nou în fața camerei. Incapabil să-l omoare pe Duke într-o cascadorie simplă, Max crește miza, punându-l pe Duke în situații din ce în ce mai periculoase. Și pe măsură ce Duke supraviețuiește cascadorie după cascadorie, Max îşi dă seama că, fără să vrea, face cel mai bun film al carierei sale...

Distribuția filmului „O schemă de milioane” (THE COMEBACK TRAIL – SUA, 2021) include patru câștigători ai mult râvnitelor Premii Oscar: Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman și Nick Vallelonga (în rolul capului grupării mafiote). Îi vedem în acţiune vineri seară, pe 20 martie, de la ora 20.00, la TVR 1.

Regia: George Gallo

foto: capturi film

