Povestea transformării carului-legendă: "A fost o șansă unică să contribui la păstrarea unei părți din istoria televiziunii românești!"

În pragul aniversării a 70 de ani de televiziune publică, primul car color al Televiziunii Române a fost restaurat și rebranduit într-o formă modernă, fiind transformat într-un muzeu mobil. Cel care a dat viață acestei transformări este tânărul pictor Tudor Stancu, care a primit propunerea cu entuziasm și a beneficiat de libertate deplină în procesul de creație. El consideră acest proiect o șansă unică în cariera sa artistică. "De mic am fost atras de experiențele "underground" și de disciplinele extreme - snowboard, inline rollerblading și altele. Toate au în comun acest spirit ieșit din tipar, această energie brută și autentică. Arta cu spray-uri are aceeași vibrație spontană și directă, fără filtre sau compromisuri - exact ceea ce căutam ca formă de expresie", explică Tudor despre experienţa sa. Întreaga poveste a tranformării carului-legendă într-un muzeu mobil o puteți descoperi în interviul realizat cu Tudor Stancu.

Rep: Cum ai descrie stilul tău artistic în câteva cuvinte?

T.S.: Îmi place să creez cu un echilibru subtil, mai puțin evident la prima vedere, dar solid încorporat în structura compoziției. Lucrez cu elemente pe care le-am dezvoltat și rafinat de-a lungul timpului, specifice pentru gama mea artistică, căutând întotdeauna să îmbin spontaneitatea cu o tehnică controlată.

Rep: Ce te inspiră cel mai des atunci când lucrezi la o pictură?

T.S.: Muzica pe care o ascult în timpul lucrului - ea îmi dă nu doar ritmul, ci și paleta emoțională. Fiecare beat, fiecare melodie influențează trasul, culorile, întreaga atmosferă a lucrării. E ca o coloană sonoră care ghidează gestica artistică.

Rep: Există o lucrare a ta care te reprezintă cel mai bine?

T.S.: Fiecare lucrare conține o parte din mine, o stare, un moment, așa că îmi este greu să aleg una preferată. În general, sunt atras de lucrările la care mă adâncesc cu perseverență și atenție - acolo unde procesul devine o formă de meditație activă, o acțiune terapeutică care îmi permite să explorez fiecare detaliu.

Rep: Cum ai primit propunerea de a picta carul TVR?

T.S.: A fost o surpriză frumoasă - a venit un brief din interiorul TVR cu multă libertate creativă și un subiect cu adevărat special: "primul car color". Deși deadline-ul era foarte strâns, am acceptat imediat cu entuziasm. Era o șansă unică să contribui la păstrarea unei părți din istoria televiziunii românești și să demonstrez că în echipă se poate realiza orice proiect ambițios.

Rep: Aveai experiență? Mai pictaseși mașini?

T.S.: Am vopsit tot felul de suprafețe în cariera mea - de la ziduri și containere până la obiecte industriale - dar niciodată o piesă istorică de asemenea importanță și semnificație. Acest car a fost martorul unor evenimente majore din istoria României, a transmis primele imagini color. Echipa care a pregătit vehiculul pentru pictură a făcut însă o treabă extraordinară, facilitându-mi munca.

Rep: Cine a propus modelul și ce te-a inspirat pentru design?

T.S.: Modelul l-am conceput în urma unui brainstorming intens care a generat cuvinte cheie despre identitatea și istoria TVR. M-a inspirat profund faptul că acest car din 1974 a realizat prima transmisie color din România și a fost martorul atâtor momente istorice importante - de la meciurile naționalei la mari evenimente culturale.

Rep: Ai urmat un brief clar sau ți s-a oferit libertate artistică?

T.S.: Am primit un brief care îmi oferea libertate artistică completă, ceea ce a fost perfect pentru natura proiectului. Această încredere mi-a permis să abordez subiectul cu creativitate maximă.

Rep: Cum ai ales culorile și formele? Au vreo semnificație specială?

T.S.: Designul reflectă faptul că acest car istoric a transmis din toate colțurile țării. Am păstrat pe ușile din spate simboluri emblematice - turnul TVR și o sculptură foarte cunoscută, elemente imediat recognoscibile. Pe laterale am redat diversitatea peisajului românesc: zone montane și de câmpie, ape, pentru a sugera ideea de transmisie națională. Totul a fost gândit să fie lizibil și memorabil din orice unghi de vizualizare.

Rep: Ai încercat să transmiți un mesaj prin design?

T.S.: Mesajul central a fost optimismul - să redau prin culori și forme energia pozitivă pe care acest vehicul istoric a transmis-o de-a lungul deceniilor de serviciu în televiziunea română.

Rep: Cât timp ți-a luat finalizarea?

T.S.: Două zile și jumătate intense, de la conceptualizarea ideii până la ultimul detaliu de execuție. A fost o provocare de timp, dar și o demonstrație că pasiunea și concentrarea pot depăși orice constrângere.

Rep: Ce materiale ai folosit pentru durabilitate?

T.S.: Am optat pentru spray-uri profesionale de înaltă calitate, care oferă nu doar o acoperire uniformă și vibrantă, ci și o rezistență remarcabilă la intemperii și trecerea timpului - esențial pentru un vehicul care va fi expus în diverse condiții.

Rep: Ai întâmpinat dificultăți tehnice?

T.S.: Dimpotrivă, a fost o plăcere să lucrez pe acest proiect. Echipa tehnică și logistică mi-a oferit condițiile optime - de la pregătirea suprafeței până la logistică - permițându-mi să mă concentrez exclusiv pe partea artistică. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru felul în care m-au sprijinit, asta înseamnă să muncești în echipă la televiziunea publică.

Rep: Ai colaborat cu echipa tehnică?

T.S.: Da, am lucrat în strânsă colaborare cu tehnicienii. Am vopsit cabina principală, iar anumite componente și echipamente au fost atent mascate pentru a păstra coerența estetică cu interiorul istoric al vehiculului.

Rep: Ce reacții ai primit de la TVR?

T.S.: Reacțiile au fost superpozitive - toată echipa s-a bucurat de rezultatul final. A fost o reală satisfacție să vezi cum munca noastră comună a dat viață unui proiect atât de simbolic.

Rep: Cum vezi acest proiect în cariera ta?

T.S.: A fost o combinație perfectă de provocare tehnică și bucurie creativă, dar sentimentul dominant a fost mândria - mândria de a fi lucrat cu o echipă adevărată pentru a da o nouă viață unei piese de patrimoniu. Singura provocare reală a fost timpul limitat, dar am demonstrat că pasiunea și profesionalismul pot depăși orice obstacol temporal.