O noapte cu marile nume ale teatrului, muzicii şi umorului românesc la Revelionul TVR 3

În noaptea dintre ani, TVR 3 deschide larg porţile memoriei şi invită telespectatorii la un Revelion cu suflet românesc, construit din emoţie, umor şi farmecul inconfundabil al Arhivei de Aur a Televiziunii Române. Este o seară în care timpul pare să se oprească, iar amintirile prind din nou viaţă, într-un program de sărbătoare care aduce împreună generaţii, pentru o noapte de neuitat.

De la ora 20.00, Revelionul TVR 3 începe cu spectacolul de teatru „Tache, Ianche şi Cadâr”, de Victor Ioan Popa, în regia legendarului Ion Fintesteanu, avându-i în rolurile principale pe Alexandru Giugaru (Tache), Ion Finteşteanu (Ianke) şi Marcel Anghelescu (Cadâr). Este o montare emblematică, din 1976, plină de umor fin şi de emoţie, care reaminteşte de farmecul teatrului televizat de altădată.

De la ora 22.00, petrecerea continuă cu o selecţie specială a celor mai iubite momente de umor, muzică şi divertisment din arhiva TVR. Pe micul ecran revin marii artişti care au marcat istoria scenei şi a televiziunii româneşti: Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Amza Pellea, Mişu Fotino, Stela Popescu şi Anda Călugăreanu, alături de mulţi, mulţi alţii, într-o distribuţie stelară.

Muzica are un loc de cinste în această noapte specială: muzica uşoară, adusă pe ecran de vedetele copilăriei noastre (Corina Chiriac, Gică Petrescu sau Angela Similea) se împleteşte cu ritmurile populare păstrate în imagini de arhivă cu Sofia Vicoveanca sau Irina Loghin, dar şi cu muzica de petrecere, prin vocile inconfundabile ale îndrăgiţilor interpeţi Gabi Luncă sau Fărâmiţă Lambru.

Revelionul la TVR 3 este mai mult decât o petrecere televizată: este o întoarcere acasă, la valorile care ne-au unit, o invitaţie de a întâmpina noul an cu nostalgie, căldură şi bucuria lucrurilor adevărate.