Monoir: „Trăim o perioadă în care contează foarte mult cât de catchy e o piesă, chiar dacă e cheesy”

publicat: Miercuri, 28 Ianuarie 2026

Cu peste 15 ani de experiență în producție și compoziție, Cristian Tarcea, cunoscut ca Monoir, este unul dintre juraţii Selecției Naționale Eurovision 2026. Cu hituri care au ajuns pe scene și în topuri internaționale, Monoir știe ce înseamnă o piesă care trece dincolo de granițe. De la sound-uri moderne la influențe cu identitate clară, viziunea sa pune accent pe emoție, mesaj și impact.

 

TVR a dat startul înscrierilor la Eurovision România 2026 pe 14 ianuarie, iar după încheierea perioadei de înscrieri, cei șapte jurați ai Selecției Naționale vor avea misiunea de a alege piesele semifinaliste. În acest an, printre juraţi se află și Cristian Tarcea (Monoir), unul dintre cei mai apreciați producători români la nivel internațional.

Cunoscut pentru sound-ul său melodic, emoțional și contemporan, cu influențe orientale distincte, Monoir este autorul unor piese care au ajuns la publicul din întreaga lume, precum Sugar & Brownies, Lost In Istanbul, The Violin Song sau Rover (interpretat de KAI, membru al trupei EXO-Korea). De-a lungul carierei, a produs pentru artiști din Europa, Orientul Mijlociu și Asia, experiență care îl recomandă pentru rolul de jurat la Eurovision.

Pentru Monoir, prezența în juriu reprezintă o schimbare de perspectivă față de munca din studio. Artistul mărturisește că această experiență îl scoate din zona de confort, de studio, pentru a intra în zona în care trebuie să ia o decizie. Totuşi, se simte familiar şi în această postură, deoarece: „cumva asta am făcut dintotdeauna, lucrând cu artiști și încercând să aleg piesa mai bună sau artistul cu potențial mai mare. Aşa că mă regăsesc în poziția asta și îmi place ideea... Am încercat să fac un lucru bun pentru Eurovision și pentru selecția noastră. Cred că România merită să demonstreze în continuare că are muzică bună.”

(w500) eurovision

Vorbind despre ce face o piesă de Eurovision memorabilă, Monoir subliniază importanța identității și a acelui „factor X” care creează conexiune cu publicul: „Nu este suficient să fie doar ceva bun. Trebuie să fie un pachet – artistul, piesa, mesajul. Uneori a funcționat mesajul, alteori sound-ul sau un refren foarte bun.”

În același timp, juratul consideră că România ar putea avea de câștigat mizând mai mult pe influențe locale adaptate contextului internațional: „Ar fi important să existe o doză locală, poate în melodie sau într-o influență, nu neapărat în versuri. Avem o varietate mare de istorie folclorică, iar asta ne poate diferenția.”

„Cred că trebuie să fim foarte actuali și trebuie să vedem ceea ce se întâmpă în jurul nostru. Și cred că asta se întâmpla și la Eurovision. Din ce am observat, artiști au devenit din ce în ce mai curajoși. Şi au început să participe din ce în ce mai multe piese ciudate și s-a schimbat un pic trendul. Dacă înainte era despre emoție, despre calitatea compoziției, acum este mai mult despre un factor de wow! Așa că, da, trăim o perioadă în care contează foarte mult cât de catchy e o piesă, chiar dacă e cheesy.”

Mai multe despre viziunea lui Cristian Tarcea asupra unei participări reușite a României la Eurovision 2026, dincolo de clasament, dar și despre tendințele muzicale cu șanse reale de impact anul acesta, pot fi descoperite în interviul integral disponibil pe TVR+.

Timp de trei zile, artiștii selectați vor interpreta piesele în fața juriului și a invitaților prezenți în gradene. Audițiile vor fi transmise în direct pe platforma TVR+, de luni, 9 februarie, până miercuri, 11 februarie.

Primele zece piese, în funcție de punctajele obținute la Atelier, vor merge mai departe și vor concura în Finala Selecției Naționale, programată pe 4 martie, momentul în care juriul va alege reprezentantul României la Eurovision 2026.

