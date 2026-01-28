loader
„A fost odată...Tudor Vornicu” – povestea omului care a făcut istorie pe micul ecran

Miercuri, 28 Ianuarie 2026

Un perfecționist, vizionar și unul dintre oamenii care au schimbat definitiv fața televiziunii românești! Tudor Vornicu, cel de la nașterea căruia se împlinesc 100 de ani. Vocile celor care l-au cunoscut revin cu amintiri, povești și momente definitorii, în programul „A fost odată... Tudor Vornicu”, joi, 29 ianuarie, de la ora 21.00, la TVR 1.

 

Acum 100 de ani, la 29 ianuarie1926 se năștea Tudor Vornicu, una dintre figurile emblematice ale televiziunii din România. Ziarist și perfecționist prin excelență, Tudor Vornicu a intrat în echipa Televiziunii Române în anul 1965, unde, de-a lungul timpului, a avut numeroase funcții, până la cea de director al instituției.

Viziunea sa modernă și spiritul inovator au avut un impact decisiv asupra dezvoltării televiziunii publice. Tudor Vornicu a contribuit substanțial la modernizarea conținutului editorial și la realizarea unor emisiuni de divertisment extrem de apreciate de public, care au devenit repere ale micului ecran. În același timp, el a fost unul dintre inițiatorii unor manifestări culturale de amploare, precum înființarea Festivalului Internațional de Muzică „Cerbul de Aur”, un eveniment care a rezistat în timp și a devenit un simbol al excelenței artistice.

Programul „A fost odată...Tudor Vornicu” propune o incursiune emoționantă în viața și cariera acestuia, prin mărturiile unor „Seniori ai micului ecran” – profesioniști care au lucrat direct cu el și care îi evocă personalitatea, exigența și pasiunea pentru televiziune. O întâlnire cu memoria unui om care a lăsat o amprentă profundă asupra istoriei Televiziunii Române. Joi, 29 ianuarie, ora 21.00, la TVR 1.

Arhiva TVR, arhivă personală fam. Vornicu

