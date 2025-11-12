loader
Foto

Galerie foto

„Istorii de bun gust”, între joacă, bucate și tradiție

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

PROMO  TVR2 

Călătoria prin gusturile de odinioară ajunge în Valea Moldoviţei. Aici, realizatoarea Camelia Moise şi dascăliţă Ilaria Pușca ne invită să redescoperim „Jocurile copilăriei”. La „Istorii de bun gust”, joi, 13 noiembrie, de la ora 20.05, la TVR2.

 

Istorii de bun gust
O călătorie fascinantă şi de bun gust! O emisiune de antropologie culinară realizată de Camelia Moise, care ne invită să descoperim gustul trecutului, aroma tradiţiilor şi poveştile ascunse în spatele fiecărei reţete. Un „alt fel de gătit” – unde ingredientul principal este istoria.

În inima Văii Moldoviţei, învăţătoarea Ilaria Pușca – coordonatoare a Ansamblului „Gura Izvorului” din Vatra Moldoviţei și, deseori, ambasadoare a județului Suceava la Festivalul Național „Regina Sânzienelor” – îi învaţă pe copii să se joace ca altădată. Într-o lume dominată de ecrane și tehnologie, ea reînvie jocurile simple, pline de farmec, pe care generațiile de odinioară le trăiau cu bucurie și imaginație.

(w882) Istorii de

De aproape 30 de ani, dascăliţa din Bucovina duce pe scene din ţară şi din străinătate povestea jocurilor copilăriei în care râsul și prietenia contau mai mult decât orice gadget modern.

Iar cum joaca deschide mereu pofta de mâncare, gazdele ne răsfaţă cu o ciorbă de salată cu smântână şi afumătură, după reţeta locului, şi ne arată cum se face încă zerul, caşul şi jintuitul, la o stână din Bucovina cea frumoasă și profundă.

(w882) Istorii de

Călătoria continuă pe urmele istoriei Mănăstirii Moldoviţa, un aşezământ cu o pictură aparte şi o poveste de peste cinci secole, care impresionează şi astăzi pe oricine îi trece pragul. Printre vizitatori, o turistă din Germania îşi mărturiseşte surprinderea şi entuziasmul în faţa a ceea ce descoperă aici – o Românie autentică, vie şi caldă, diferită de imaginea pe care o avea înainte.

(w882) Istorii de

„Istorii de bun gust”, episodul „Jocurile copilăriei” – joi, 13 noiembrie, de la ora 20.05, la TVR2.

 

 

foto: Camelia Moise, emsiunea „Istorii de bun gust”

Tag-uri: Camelia Moise, Istorii de bun gust, TVR 2

promo Logo

 

#promo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„Istorii de bun gust”, între joacă, bucate și tradiție

  PROMO     TVR2 

„Istorii de bun gust”, între joacă, bucate și tradiție

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Călătoria prin gusturile de odinioară ajunge în Valea Moldoviţei. Aici, realizatoarea Camelia Moise şi dascăliţă Ilaria Pușca ne invită să ...

„Exclusiv în România”: Prindem gust de aventură în Ţara Dornelor

  PROMO     TVR1 

„Exclusiv în România”: Prindem gust de aventură în Ţara Dornelor

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Pe trasee de mountain bike, desenate printre culmi molcome. Prin satul Ciocăneşti, muzeu în aer liber. Sau călare prin pădure, pentru a savura ...

Ionuţ Gheorghe: „Am o lume de văzut! Și, în timp ce o explorez, nu voi trăda niciodată adevărul, echilibrul și obiectivitatea”

  VEDETE     TVR1   TVRINFO 

Ionuţ Gheorghe: „Am o lume de văzut! Și, în timp ce o explorez, nu voi trăda niciodată adevărul, echilibrul și obiectivitatea”

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Se descrie drept „un om simplu în esență, dar cu visuri mari și principii solide”. Caută să trăiască prezentul conștient, cu echilibru și sens şi ...

Compozitoare, cântăreață și pianistă. Leyah e invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

  PROMO     TVRCULTURAL 

Compozitoare, cântăreață și pianistă. Leyah e invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Cunoscută pe piaţa muzicală prin stilul ei aparte, cinematic pop, invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR Cultural” are un aer cu totul ...

Gala “GHEORGHE GHEORGHIU 50” la “Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Gala “GHEORGHE GHEORGHIU 50” la “Drag de România mea!”

publicat: Marţi, 11 Noiembrie 2025

Cea de-a cincea ediţie a sezonului 15 al emisiunii “Drag de România mea!” vine cu o surpriză inedită, o celebrare aparte a unuia dintre cei mai ...

Ministrul Finanțelor: Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA-ului

  TVRINFO     TVRINFO 

Ministrul Finanțelor: Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA-ului

publicat: Marţi, 11 Noiembrie 2025

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj clar referitor la bugetul pentru anul 2026, infirmând zvonurile privind majorarea ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate