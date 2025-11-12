„Istorii de bun gust”, între joacă, bucate și tradiție

PROMO TVR2

Călătoria prin gusturile de odinioară ajunge în Valea Moldoviţei. Aici, realizatoarea Camelia Moise şi dascăliţă Ilaria Pușca ne invită să redescoperim „Jocurile copilăriei”. La „Istorii de bun gust”, joi, 13 noiembrie, de la ora 20.05, la TVR2.

Istorii de bun gust O călătorie fascinantă şi de bun gust! O emisiune de antropologie culinară realizată de Camelia Moise, care ne invită să descoperim gustul trecutului, aroma tradiţiilor şi poveştile ascunse în spatele fiecărei reţete. Un „alt fel de gătit” – unde ingredientul principal este istoria.

În inima Văii Moldoviţei, învăţătoarea Ilaria Pușca – coordonatoare a Ansamblului „Gura Izvorului” din Vatra Moldoviţei și, deseori, ambasadoare a județului Suceava la Festivalul Național „Regina Sânzienelor” – îi învaţă pe copii să se joace ca altădată. Într-o lume dominată de ecrane și tehnologie, ea reînvie jocurile simple, pline de farmec, pe care generațiile de odinioară le trăiau cu bucurie și imaginație.

De aproape 30 de ani, dascăliţa din Bucovina duce pe scene din ţară şi din străinătate povestea jocurilor copilăriei în care râsul și prietenia contau mai mult decât orice gadget modern.

Iar cum joaca deschide mereu pofta de mâncare, gazdele ne răsfaţă cu o ciorbă de salată cu smântână şi afumătură, după reţeta locului, şi ne arată cum se face încă zerul, caşul şi jintuitul, la o stână din Bucovina cea frumoasă și profundă.

Călătoria continuă pe urmele istoriei Mănăstirii Moldoviţa, un aşezământ cu o pictură aparte şi o poveste de peste cinci secole, care impresionează şi astăzi pe oricine îi trece pragul. Printre vizitatori, o turistă din Germania îşi mărturiseşte surprinderea şi entuziasmul în faţa a ceea ce descoperă aici – o Românie autentică, vie şi caldă, diferită de imaginea pe care o avea înainte.

„Istorii de bun gust”, episodul „Jocurile copilăriei” – joi, 13 noiembrie, de la ora 20.05, la TVR2.

foto: Camelia Moise, emsiunea „Istorii de bun gust”