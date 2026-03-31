Începutul unei legende - „Tinereţea lui Toscanini”, la TVR 1

Povestea unui tânăr muzician ambiţios, gata să înfrunte refuzul şi să-şi croiască propriul drum spre succes prinde vianţă în filmul semnat de marele regizor Franco Zeffirelli. „Tinereţea lui Toscanini” urmăreşte începuturile spectaculoase ale unui destin artistic excepţional, într-o distribuţie de marcă ce o include pe Elizabeth Taylor. La TVR 1, în premieră, miercuri, 1 aprilie, ora 20.00.

„Tinereţea lui Toscanini” este o relatare romanţată a primilor ani din cariera celebrului dirijor Arturo Toscanini. Povestea începe în 1883, când tânărul muzician ratează ocazia de a fi angajat la teatrul La Scala ca violoncelist, după o audiţie tensionată în faţa unei comisii indiferente.

Refuzul nu îl descurajează, ci îl împinge spre o nouă oportunitate: un turneu în America de Sud alături de o altă orchestră. Pe parcursul călătoriei, tânărul îşi dezvăluie treptat talentul, dar şi personalitatea puternică, implicându-se activ în pregătirea muzicienilor şi câştigând respectul celor din jur.

Momentul decisiv are loc la Rio de Janeiro, unde Toscanini primeşte şansa de a dirija opera „Aida” - primul mare triumf al unei cariere care avea să devină legendară. În paralel, filmul explorează şi dimensiunea personală a personajului, surprinzând relaţii, idealuri politice şi tensiuni interioare.

Distribuţia reuneşte nume importante ale cinematografiei internaţionale: C. Thomas Howell în rolul principal, dar şi prezenţe remarcabile precum Elizabeth Taylor - într-un rol de divă a operei -, Franco Nero şi Philippe Noiret.

„Tinereţea lui Toscanini” („IL GIOVANE TOSCANINI”– Italia, 1988)

Regia: Franco Zeffirelli

Cu: C. Thomas Howell, Franco Nero, Elizabeth Taylor, Philippe Noiret, Jean-Pierre Cassel

