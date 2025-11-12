loader
„Hai-Hui... cu Marina” la Berlin – între wurşti, urşi şi poveşti

publicat: Marţi, 11 Noiembrie 2025

Periplul „Hai-Hui... cu Marina” continuă într-un oraş care a făcut parte din două ţări! Celebru pentru zidul care a împărţit cele două Germanii şi Poarta Brandenburg, Berlinul oferă însă mult mai multe puncte de actraţie. Le explorăm miercuri, 12 noiembrie, de la ora 20.05, la TVR 2.

 

Marina Almășan
Marina Almăşan ne invită să o însoţim într-o nouă aventură „Hai-Hui...”, de această dată în Berlin – un oraş care respiră istorie, artă şi tradiţie la fiecare pas. Capitala Germaniei nu înseamnă doar Zidul Berlinului sau impunătoarea Poartă Brandenburg, ci şi muzee fascinante, librării celebre, pieţe pline de viaţă şi poveşti moderne care se împletesc cu trecutul.

Echipa „Hai-Hui... cu Marina” gustă din faimoşii wurşti, se fotografiază cu simpaticele statui ale urşilor berlinezi, aplaudă artiştii stradali şi colindă străduţele pitoreşti ale oraşului.

Dar, inevitabil, Marina şi echipa sa revin la locurile încărcate de istorie, povestindu-ne – în maniera lor inedită – despre război şi pace, despre renaşterea Berlinului şi despre românii de succes care trăiesc în această metropolă.

Toată aventura, miercuri, la ora 20,05, pe TVR2, „Hai-Hui... cu Marina” şi Cătălin Soci.

În fiecare miercuri seară, la TVR 2, Marina Almăşan şi colegul său de drumeţie ne propun o altfel de emisiune de călătorii, în care ne bucurăm ochii cu imagini din oraşe mai turistice sau mai puţin umblate, cunoaştem români stabiliţi în toate colţurile lumii şi ne inspirăm din poveştile lor de viaţă. Toate acestea, la „Hai-Hui… cu Marina”, o emisiune atipică, după cum o caracterizează realizatoarea. Cu ce ne surprinde vedeta TVR în noul sezon pe care ni-l oferă aflăm urmărind-o la TVR 2 în fiecare seară de miercuri, de la ora 20.05 (şi în reluare sâmbăta, la 14.00).

Foto: Marina Almăşan, „Hai-Hui… cu Marina!”

