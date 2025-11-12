Gala “GHEORGHE GHEORGHIU 50” la “Drag de România mea!”

Cea de-a cincea ediţie a sezonului 15 al emisiunii “Drag de România mea!” vine cu o surpriză inedită, o celebrare aparte a unuia dintre cei mai iubiți și apreciați artiști, un creator incontestabil de șlagăre, cantautorul Gheorghe Gheorghiu.

Sâmbătă, de la ora 20.00 și duminică de la ora 15.00, Paul Surugiu - Fuego împreună cu echipa îl vor sărbători la TVR 2 pe Gheorghe Gheorghiu la împlinirea a 50 de ani de activitate artistică.

Va fi o ediţie în care vor răsuna cele mai frumoase și mai apreciate melodii ale sale, o celebrare a dragostei, o emisiune cu multe surprize şi emoţii.

Adrian Enache şi Angela Rusu vor veni să îi fie aproape lui Gheorghe Gheorghiu şi să ne povestească despre prietenia lor, despre amintirile de peste ani, despre legături și colaborări şi despre istorii interesante din turnee.

Cei doi artişti ne vor cânta cele mai recente melodii lansate de ei, ca dedicații speciale pentru Gheorghe Gheorghiu.

Gheorghe Gheorghiu a studiat vioara şi chitara în Braşovul natal.

În adolescenţă a activat în Cenaclul Astra, iar în anul 1975 a participat la primul Festival de Muzică Folk, unde a câştigat trofeul şi a fost invitat să cânte în Cenaclul Flacăra.

A activat timp de mai bine de 5 ani în Cenaclul Flacăra, după care a devenit un artist independent.

Cantautorul Gheorghe Gheorghiu a lansat peste 10 albume de studio și viniluri şi a fost premiat pentru contribuţia sa la perpetuarea şlagărului românesc.

Nu vor lipsi din emisiune nici micile provocări, momentele de sinceritate sau aparițiile haioase ale lui Gabriel Nebunu.

Vor fi aproape, ca de fiecare dată, trupa Supermarket şi baletul condus de Florin Mariş.

Program de difuzare:

TVR2

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

VINERI, ORA 10:00 (ORA ROMÂNIEI)

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU