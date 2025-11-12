loader
Foto

Galerie foto

„Exclusiv în România”: Prindem gust de aventură în Ţara Dornelor

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

PROMO  TVR1 

Pe trasee de mountain bike, desenate printre culmi molcome. Prin satul Ciocăneşti, muzeu în aer liber. Sau călare prin pădure, pentru a savura libertatea unei plimbări ori pe poteci spectaculoase în Parcul Național Călimani... Pe 16 noiembrie, de la 17.00, la TVR 1, alături de Cristi Tabără și Ilinca Ciobanu, la „Exclusiv în România” explorăm Țara Dornelor.

 

Cristian Tabără
Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A absolvit Liceul de Filologie - Istorie din Oradea, după care a hotărât să dea admitere la Facultatea de Mecanică Timișoara, pe care însă nu a finalizat-o. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, urmată de un masterat în psihologie analitică, în cadrul Universității ...
Exclusiv în România

Un serial TV dedicat călătoriilor şi obiectivelor turistice în care fiecare episod urmăreşte prezentarea unei Românii multiculturale şi multietnice. Cristian Tabără călătoreşte, descoperă şi prezintă istorie, cultură, credinţă, arhitectură, tradiţii, gastronomie, facilităţi turistice dintre care unele sunt încă necunoscute şi neexploatate turistic.

Ați fost vreodată într-un loc unde să vă simțiți parcă desprins de lume? Un loc unde să uitați de griji? Unde privirea se odihnește, iar timpul capătă alt ritm?

„Țara Dornelor, din Bucovina, este o astfel de destinație. O zonă care îmbină naturalețea cu aventura, tradiția cu energia locului. Aici, turismul nu e doar despre ce vezi, ci și despre ce simți”, ne asigură Ilinca Ciobanu, reporterul de serviciu.

(w882) Calimani

Duminică, 16 noiembrie, ora 17.00, în noua ediţie „Exclusiv în România”, la TVR 1, Cristi Tabără și Ilinca Ciobanu descoperă un ținut care îți schimbă, dar îţi şi taie respirația.

(w500) peisaj toa

Împreună cu ei mergem pe trasee de mountain bike desenate printre culmi molcome,

(w882) cciloturis

ajungem în satul Ciocănești — muzeu în aer liber – unde casele încondeiate spun povești pictate,

(w882) Ciocaanest

simțim gustul pădurii după ploaie, atunci când gustăm celebra ciorbă ciocăneșteană, inventată într-o mănăstire, descoperim turismul ecvestru și libertatea unei plimbări călare prin pădure împreună cu oameni care iubesc animalele.

(w500) Turism ecv

(w500) Un rau

Tot atunci, „preparăm delicioșii tocinei autentici din Bucovina, aflăm despre potențialul locurilor și cum este să faci easy rafting pe Bistrița, râul care are cel mai lung sector montan din țara noastră, urcăm pe poteci spectaculoase în Parcul Național Călimani și degustăm bere artizanală făcută cu pasiune și apă rece de munte. Toate într-o toamnă ca un spectacol”, ne zugrăveşte Ilinca Ciobanu în culorile perfecte destinaţia de duminică de la „Exclusiv în România”.

(w882) reteta toc

(w500) tocinei

În Țara Dornelor oamenii repară, reconstruiesc, înfrumusețează — din drag pentru locul lor.

(w882) rangeri Mu

„Veniți cu noi să trăiți aventura alături de oameni pasionați! Imaginile semnate de Marian Oprea chiar au miros de brad. Duminică 16 noiembrie, vă așteptăm în Țara Dornelor. Mai mult decât o destinație, un mod de a trăi”, ne invită Cristi Tabără.

(w500) oameni si

foto: „Exclusiv în România”, TVR 1

Tag-uri: calare, călătorii, Ciocanesti, Cristian Tabără, Exclusiv în România, gust de aventura, locuri spectaculoase, Parcul National Calimani, pe jos, tara dornelor, TVR 1

promo Logo

 

#promo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„Istorii de bun gust”, între joacă, bucate și tradiție

  PROMO     TVR2 

„Istorii de bun gust”, între joacă, bucate și tradiție

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Călătoria prin gusturile de odinioară ajunge în Valea Moldoviţei. Aici, realizatoarea Camelia Moise şi dascăliţă Ilaria Pușca ne invită să ...

„Exclusiv în România”: Prindem gust de aventură în Ţara Dornelor

  PROMO     TVR1 

„Exclusiv în România”: Prindem gust de aventură în Ţara Dornelor

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Pe trasee de mountain bike, desenate printre culmi molcome. Prin satul Ciocăneşti, muzeu în aer liber. Sau călare prin pădure, pentru a savura ...

Ionuţ Gheorghe: „Am o lume de văzut! Și, în timp ce o explorez, nu voi trăda niciodată adevărul, echilibrul și obiectivitatea”

  VEDETE     TVR1   TVRINFO 

Ionuţ Gheorghe: „Am o lume de văzut! Și, în timp ce o explorez, nu voi trăda niciodată adevărul, echilibrul și obiectivitatea”

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Se descrie drept „un om simplu în esență, dar cu visuri mari și principii solide”. Caută să trăiască prezentul conștient, cu echilibru și sens şi ...

Compozitoare, cântăreață și pianistă. Leyah e invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

  PROMO     TVRCULTURAL 

Compozitoare, cântăreață și pianistă. Leyah e invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Cunoscută pe piaţa muzicală prin stilul ei aparte, cinematic pop, invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR Cultural” are un aer cu totul ...

Gala “GHEORGHE GHEORGHIU 50” la “Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Gala “GHEORGHE GHEORGHIU 50” la “Drag de România mea!”

publicat: Marţi, 11 Noiembrie 2025

Cea de-a cincea ediţie a sezonului 15 al emisiunii “Drag de România mea!” vine cu o surpriză inedită, o celebrare aparte a unuia dintre cei mai ...

Ministrul Finanțelor: Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA-ului

  TVRINFO     TVRINFO 

Ministrul Finanțelor: Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA-ului

publicat: Marţi, 11 Noiembrie 2025

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj clar referitor la bugetul pentru anul 2026, infirmând zvonurile privind majorarea ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate