„Exclusiv în România”: Prindem gust de aventură în Ţara Dornelor

Pe trasee de mountain bike, desenate printre culmi molcome. Prin satul Ciocăneşti, muzeu în aer liber. Sau călare prin pădure, pentru a savura libertatea unei plimbări ori pe poteci spectaculoase în Parcul Național Călimani... Pe 16 noiembrie, de la 17.00, la TVR 1, alături de Cristi Tabără și Ilinca Ciobanu, la „Exclusiv în România” explorăm Țara Dornelor.

Cristian Tabără Cristian Tabără s-a născut la Oradea pe 30 noiembrie 1967. A absolvit Liceul de Filologie - Istorie din Oradea, după care a hotărât să dea admitere la Facultatea de Mecanică Timișoara, pe care însă nu a finalizat-o. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, urmată de un masterat în psihologie analitică, în cadrul Universității ...

Exclusiv în România Un serial TV dedicat călătoriilor şi obiectivelor turistice în care fiecare episod urmăreşte prezentarea unei Românii multiculturale şi multietnice. Cristian Tabără călătoreşte, descoperă şi prezintă istorie, cultură, credinţă, arhitectură, tradiţii, gastronomie, facilităţi turistice dintre care unele sunt încă necunoscute şi neexploatate turistic.

Ați fost vreodată într-un loc unde să vă simțiți parcă desprins de lume? Un loc unde să uitați de griji? Unde privirea se odihnește, iar timpul capătă alt ritm?

„Țara Dornelor, din Bucovina, este o astfel de destinație. O zonă care îmbină naturalețea cu aventura, tradiția cu energia locului. Aici, turismul nu e doar despre ce vezi, ci și despre ce simți”, ne asigură Ilinca Ciobanu, reporterul de serviciu.

Duminică, 16 noiembrie, ora 17.00, în noua ediţie „Exclusiv în România”, la TVR 1, Cristi Tabără și Ilinca Ciobanu descoperă un ținut care îți schimbă, dar îţi şi taie respirația.

Împreună cu ei mergem pe trasee de mountain bike desenate printre culmi molcome,

ajungem în satul Ciocănești — muzeu în aer liber – unde casele încondeiate spun povești pictate,

simțim gustul pădurii după ploaie, atunci când gustăm celebra ciorbă ciocăneșteană, inventată într-o mănăstire, descoperim turismul ecvestru și libertatea unei plimbări călare prin pădure împreună cu oameni care iubesc animalele.

Tot atunci, „preparăm delicioșii tocinei autentici din Bucovina, aflăm despre potențialul locurilor și cum este să faci easy rafting pe Bistrița, râul care are cel mai lung sector montan din țara noastră, urcăm pe poteci spectaculoase în Parcul Național Călimani și degustăm bere artizanală făcută cu pasiune și apă rece de munte. Toate într-o toamnă ca un spectacol”, ne zugrăveşte Ilinca Ciobanu în culorile perfecte destinaţia de duminică de la „Exclusiv în România”.

În Țara Dornelor oamenii repară, reconstruiesc, înfrumusețează — din drag pentru locul lor.

„Veniți cu noi să trăiți aventura alături de oameni pasionați! Imaginile semnate de Marian Oprea chiar au miros de brad. Duminică 16 noiembrie, vă așteptăm în Țara Dornelor. Mai mult decât o destinație, un mod de a trăi”, ne invită Cristi Tabără.

foto: „Exclusiv în România”, TVR 1