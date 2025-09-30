Festivalul Alfabetul Conviețuirii, la Ploiești | VIDEO

În a doua jumătate a lunii septembrie, orașul Ploiești devine, an de an, un punct focal al dialogului intercultural, găzduind Festivalul Alfabetul Conviețuirii. Urmărim o ediție specială "Conviețuiri", miercuri, 1 octombrie, de la ora 15:00, la TVR 1 și online pe TVR+. TVR, prin Redacția Alte Minorități, a fost partener media oficial.

Cea de-a XII-a ediție a acestui eveniment remarcabil a transformat, timp de trei zile, centrul orașului într-un spațiu al coexistenței, unde muzica, dansul și culoarea au celebrat bogăția patrimoniului comun.

Alfabetul Conviețuirii, un proiect inițiat de Uniunea Elena din România, desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și sub egida unor instituții prestigioase precum Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, Ministerul Culturii și Ambasadele Greciei și Ciprului la București, depășește conceptul unui simplu festival. Este o declarație fermă, o dovadă a diversității care îmbogățește societatea românească. An de an, această declarație este reafirmată cu "literele" culturilor participante, ilustrând armonia, pacea și respectul reciproc.

Ceremonia de deschidere a festivalului, desfășurată în somptuoasa sală a coloanelor a Palatului Culturii din Ploiești, a reunit reprezentanți de seamă ai Uniunii Elene din România, oficialități locale, miniștri, secretari de stat, parlamentari, diplomați din Grecia și Cipru, membri ai mediului academic din Ploiești și delegații ale ansamblurilor participante.

Aducând în prim-plan bogăția diversității culturale și etnice, festivalul își propune să construiască o lume fără frontiere, inundată de culoare și speranță, unde prietenia și comuniunea prin artă devin un limbaj universal. Dansurile populare, cântecele, meșteșugurile și poveștile comunităților participante nu sunt doar expresii artistice, ci punți autentice între oameni. Evenimentul celebrează originalitatea, unicitatea și aspectele care ne diferențiază, dar și dorința de a trăi împreună în respect, demnitate și pace.

Alfabetul și conviețuirea, elemente fundamentale învățate în școală și în familie, contribuie la construirea unei societăți puternice, reziliente și prospere. Alfabetul ne permite să comunicăm, să ne împărtășim experiențele și valorile, în timp ce conviețuirea ne învață să trăim împreună în pace și armonie, prețuind dialogul, toleranța, cunoașterea și diversitatea.

România, o țară care a avut norocul, dar și meritul, de a cultiva o diversitate excepțională, găzduiește Alfabetul Conviețuirii, un proiect care plasează multiculturalismul în contextul adaptării valorilor și tradițiilor specifice unei culturi la integrarea europeană.

. Lansarea portalului web conviețuiri.ro , realizat de Radio România în colaborare cu Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, reprezintă un demers notabil în promovarea dialogului intercultural și a coeziunii sociale în România. Această platformă online, concepută cu precădere pentru tânăra generație, se dorește a fi un spațiu virtual în care minoritățile naționale își pot exprima identitatea, împărtăși poveștile și contribui activ la peisajul cultural românesc.

În contextul actual, marcat de globalizare și de interconectare digitală, inițiative precum conviețuiri.ro devin esențiale pentru a asigura vizibilitatea și reprezentarea echitabilă a diverselor comunități etnice care îmbogățesc patrimoniul României. Platforma oferă o voce minorităților, facilitând accesul la informații relevante despre cultura, tradițiile și istoria acestora.

De asemenea, este demn de menționat efortul susținut al Radio România, care, de-a lungul a 35 de ani, a colaborat strâns cu reprezentanții comunităților etnice pentru a crea o ofertă editorială diversificată și relevantă. Această implicare constantă demonstrează angajamentul radioului public față de promovarea valorilor multiculturale și a înțelegerii reciproce.

Parada costumelor tradiționale, care a animat străzile orașului, a constituit un omagiu vizual impresionant adus diversității etnice din România. Reprezentanții celor 20 de minorități naționale, purtând cu mândrie straie autentice, au reafirmat importanța conservării și promovării tradițiilor culturale.

Ediția a XII-a a festivalului, organizată de Uniunea Elena din România în colaborare cu parteneri consacrați precum Primăria Municipiului Ploiești, Consiliul Județean Prahova, Filarmonica Paul Constantinescu și Guvernul României prin Departamentul pentru Relații Interetnice, a fost un succes răsunător, contribuind la învățarea cu bucurie a alfabetului unei conviețuiri armonioase prin intermediul culturii.

"Conviețuiri", miercuri, 1 octombrie, de la ora 15:00, la TVR 1 și online pe TVR+

Jurnalist Bianca Vasile

Realizator Roxana Gheorghe