Festivalul Alfabetul Conviețuirii, la Ploiești | VIDEO

În a doua jumătate a lunii septembrie, orașul Ploiești devine, an de an, un punct focal al dialogului intercultural, găzduind Festivalul Alfabetul Conviețuirii. Urmărim o ediție specială "Conviețuiri", miercuri, 1 octombrie, de la ora 15:00, la TVR 1 și online pe TVR+. TVR, prin Redacția Alte Minorități, a fost partener media oficial.
Cea de-a XII-a ediție a acestui eveniment remarcabil a transformat, timp de trei zile, centrul orașului într-un spațiu al coexistenței, unde muzica, dansul și culoarea au celebrat bogăția patrimoniului comun.
Alfabetul Conviețuirii, un proiect inițiat de Uniunea Elena din România, desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și sub egida unor instituții prestigioase precum Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, Ministerul Culturii și Ambasadele Greciei și Ciprului la București, depășește conceptul unui simplu festival. Este o declarație fermă, o dovadă a diversității care îmbogățește societatea românească. An de an, această declarație este reafirmată cu "literele" culturilor participante, ilustrând armonia, pacea și respectul reciproc.
Ceremonia de deschidere a festivalului, desfășurată în somptuoasa sală a coloanelor a Palatului Culturii din Ploiești, a reunit reprezentanți de seamă ai Uniunii Elene din România, oficialități locale, miniștri, secretari de stat, parlamentari, diplomați din Grecia și Cipru, membri ai mediului academic din Ploiești și delegații ale ansamblurilor participante.
Aducând în prim-plan bogăția diversității culturale și etnice, festivalul își propune să construiască o lume fără frontiere, inundată de culoare și speranță, unde prietenia și comuniunea prin artă devin un limbaj universal. Dansurile populare, cântecele, meșteșugurile și poveștile comunităților participante nu sunt doar expresii artistice, ci punți autentice între oameni. Evenimentul celebrează originalitatea, unicitatea și aspectele care ne diferențiază, dar și dorința de a trăi împreună în respect, demnitate și pace.
Alfabetul și conviețuirea, elemente fundamentale învățate în școală și în familie, contribuie la construirea unei societăți puternice, reziliente și prospere. Alfabetul ne permite să comunicăm, să ne împărtășim experiențele și valorile, în timp ce conviețuirea ne învață să trăim împreună în pace și armonie, prețuind dialogul, toleranța, cunoașterea și diversitatea.
Jurnalist Bianca Vasile
