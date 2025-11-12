loader
Foto

Galerie foto

Compozitoare, cântăreață și pianistă. Leyah e invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

PROMO  TVRCULTURAL 

Cunoscută pe piaţa muzicală prin stilul ei aparte, cinematic pop, invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR Cultural” are un aer cu totul special, atât pe scenă, cât şi în faţa camerei de luat vederi. O cunoaştem joi, 13 noiembrie, de la ora 19.00.

 

Ioana Pavel
E absolventă a Universității de Muzică, Facultatea de Interpretare Muzicală - secția vioară. Şi are o experiență de peste 20 de ani în presă, dintre care 17 ani în televiziune. Ioana Pavel se numără printre jurnaliştii care realizează „Interviurile TVR CULTURAL”, joia, de la ora 19.00, la TVR CULTURAL.
Interviurile TVR CULTURAL
La „Interviurile TVR CULTURAL”, jurnalistele Ioana Pavel, Ana Maria Onisei, Cristina Lascu sau Camelia Văcaru îi invită pe telespectatori în lumea artelor şi a artiştilor atât români, cât şi străini. Actori, coregrafi, regizori, muzicieni ori scriitori ne împărtăşesc cum au ales drumul pe care merg, cine le-a îndrumat primii paşi, ce înseamnă perseverenţa în cariera lor.

Leyah (Magdalena Diana Marica) este compozitoare, cântăreață și pianistă dar, mai ales, primul artist din România care aduce stilul cinematic pop pe scena națională. Crescută în Craiova și formată sub influența muzicii clasice, Leyah a început studiul pianului la doar 5 ani, iar în 2021 a început să exploreze zona muzicii cinematice. De-a lungul carierei, a participat la evenimente importante precum Eurovision, Festivalul „George Enescu” și Romanian Creative Week.

(w882) Ioana Pave

(w500) Leyah, la

De-a lungul carierei, Leyah a compus muzică originală, inclusiv pentru film, a regizat videoclipuri și a creat un univers artistic complet, în care pianul, vocea și emoția se întâlnesc într-o experiență multisenzorială. Muzica ei este o călătorie cinematografică, capabilă să emoționeze profund și să conecteze publicul la propriile povești interioare.

(w882) Leyah, la

În prezent, Leyah se afirmă ca un artist complet, educat în tradiția clasică, dar cu o viziune modernă, fiind primul și cel mai important nume din România care a construit și dus mai departe stilul cinematic pop - un crossover între muzica de film și cea pop, care trece dincolo de granițele genurilor.

(w882) Ioana Pave

„Un concert de-al ei este un adevărat show. Leyah compune şi se exprimă şi vocal, şi pianistic, în special prin genul pe care l-a impus. Mai multe despre cinematic pop şi ce însemnă Cinestezia aflaţi la TVR CULTURAL joi, de la ora 19.00”, ne invită Ioana Pavel să urmărim interviul.

(w882) Leyah, la

(w882) Ioana Pave

foto: Ioana Pavel, Interviurile TVR CULTURAL

Tag-uri: cantareata, cinematic pop, Cinestezia, experienta multisenzoriala, Interviurile TVR Cultural, Ioana Pavel, Leyah, pianista

promo Logo

 

#promo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„Istorii de bun gust”, între joacă, bucate și tradiție

  PROMO     TVR2 

„Istorii de bun gust”, între joacă, bucate și tradiție

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Călătoria prin gusturile de odinioară ajunge în Valea Moldoviţei. Aici, realizatoarea Camelia Moise şi dascăliţă Ilaria Pușca ne invită să ...

„Exclusiv în România”: Prindem gust de aventură în Ţara Dornelor

  PROMO     TVR1 

„Exclusiv în România”: Prindem gust de aventură în Ţara Dornelor

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Pe trasee de mountain bike, desenate printre culmi molcome. Prin satul Ciocăneşti, muzeu în aer liber. Sau călare prin pădure, pentru a savura ...

Ionuţ Gheorghe: „Am o lume de văzut! Și, în timp ce o explorez, nu voi trăda niciodată adevărul, echilibrul și obiectivitatea”

  VEDETE     TVR1   TVRINFO 

Ionuţ Gheorghe: „Am o lume de văzut! Și, în timp ce o explorez, nu voi trăda niciodată adevărul, echilibrul și obiectivitatea”

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Se descrie drept „un om simplu în esență, dar cu visuri mari și principii solide”. Caută să trăiască prezentul conștient, cu echilibru și sens şi ...

Compozitoare, cântăreață și pianistă. Leyah e invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

  PROMO     TVRCULTURAL 

Compozitoare, cântăreață și pianistă. Leyah e invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025

Cunoscută pe piaţa muzicală prin stilul ei aparte, cinematic pop, invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR Cultural” are un aer cu totul ...

Gala “GHEORGHE GHEORGHIU 50” la “Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Gala “GHEORGHE GHEORGHIU 50” la “Drag de România mea!”

publicat: Marţi, 11 Noiembrie 2025

Cea de-a cincea ediţie a sezonului 15 al emisiunii “Drag de România mea!” vine cu o surpriză inedită, o celebrare aparte a unuia dintre cei mai ...

Ministrul Finanțelor: Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA-ului

  TVRINFO     TVRINFO 

Ministrul Finanțelor: Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA-ului

publicat: Marţi, 11 Noiembrie 2025

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj clar referitor la bugetul pentru anul 2026, infirmând zvonurile privind majorarea ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate