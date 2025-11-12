Compozitoare, cântăreață și pianistă. Leyah e invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR CULTURAL”

PROMO TVRCULTURAL

Cunoscută pe piaţa muzicală prin stilul ei aparte, cinematic pop, invitata Ioanei Pavel la „Interviurile TVR Cultural” are un aer cu totul special, atât pe scenă, cât şi în faţa camerei de luat vederi. O cunoaştem joi, 13 noiembrie, de la ora 19.00.

Ioana Pavel E absolventă a Universității de Muzică, Facultatea de Interpretare Muzicală - secția vioară. Şi are o experiență de peste 20 de ani în presă, dintre care 17 ani în televiziune. Ioana Pavel se numără printre jurnaliştii care realizează „Interviurile TVR CULTURAL”, joia, de la ora 19.00, la TVR CULTURAL.

Interviurile TVR CULTURAL La „Interviurile TVR CULTURAL”, jurnalistele Ioana Pavel, Ana Maria Onisei, Cristina Lascu sau Camelia Văcaru îi invită pe telespectatori în lumea artelor şi a artiştilor atât români, cât şi străini. Actori, coregrafi, regizori, muzicieni ori scriitori ne împărtăşesc cum au ales drumul pe care merg, cine le-a îndrumat primii paşi, ce înseamnă perseverenţa în cariera lor.

Leyah (Magdalena Diana Marica) este compozitoare, cântăreață și pianistă dar, mai ales, primul artist din România care aduce stilul cinematic pop pe scena națională. Crescută în Craiova și formată sub influența muzicii clasice, Leyah a început studiul pianului la doar 5 ani, iar în 2021 a început să exploreze zona muzicii cinematice. De-a lungul carierei, a participat la evenimente importante precum Eurovision, Festivalul „George Enescu” și Romanian Creative Week.

De-a lungul carierei, Leyah a compus muzică originală, inclusiv pentru film, a regizat videoclipuri și a creat un univers artistic complet, în care pianul, vocea și emoția se întâlnesc într-o experiență multisenzorială. Muzica ei este o călătorie cinematografică, capabilă să emoționeze profund și să conecteze publicul la propriile povești interioare.

În prezent, Leyah se afirmă ca un artist complet, educat în tradiția clasică, dar cu o viziune modernă, fiind primul și cel mai important nume din România care a construit și dus mai departe stilul cinematic pop - un crossover între muzica de film și cea pop, care trece dincolo de granițele genurilor.

„Un concert de-al ei este un adevărat show. Leyah compune şi se exprimă şi vocal, şi pianistic, în special prin genul pe care l-a impus. Mai multe despre cinematic pop şi ce însemnă Cinestezia aflaţi la TVR CULTURAL joi, de la ora 19.00”, ne invită Ioana Pavel să urmărim interviul.

foto: Ioana Pavel, Interviurile TVR CULTURAL