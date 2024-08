Olanda, un ”Silicon Valley” al industriei florilor

Țările de Jos dețin o suprafață agricolă de 7 ori mai mică decât a noastră, dar reprezintă un model de succes în agricultură, iar aici nimeni nu irosește vreo palmă de pământ. Olanda este țara cu cel mai scump teren arabil din Europa.

O echipă a emisiunii Ferma a călătorit în Olanda pentru a vedea cum folosesc olandezii terenul arabil, ce utilaje folosesc, ce priorități au în agricultură. Deși fermele lor au dimensiuni mici, până la 20 ha, au productivitate foarte mare. Sunt campioni și la producția de lapte pe cap de bovină din lume. Exportul este o prioritate pe piața lactatelor, fiind leaderi pe piața mondială, alături de flori. Prioritatea lor este acum stimularea dezvoltării practicilor ecologice.

Potrivit statisticilor, olandezii produc în jur de 7 miliarde de flori pe an, adică 60% din producția globală. Exporturile florilor și plantelor olandeze au crescut cu 4% în prima parte a anului 2024. Potrivit datelor Dutch Association of Wholesalers in Floricultural Products (VGB), citate de International Association of Horticultural Producers, arată că după 21 de luni consecutive de declin, exporturile la flori au început să crească la început de 2024.

Descoperiți care sunt secretele succesului în agricultura olandeză și care sunt provocările pe care le întâmpină România într-o nouă ediție Ferma, pe 18 august, de la ora 9, la TVR 2.