Țara Hațegului, legende și peisaje de vis | VIDEO

Călătoria în Țara Hațegului depășește simpla vizitare a unui geoparc, invitând la o explorare a legendelor locale, de la mlaștini enigmatice și plante carnivore înfricoșătoare, până la dialoguri fantastice cu zmei și ecourile domnițelor din cetățile medievale.
Dincolo de faima dinozaurilor pitici, regiunea dezvăluie mărturii ale unor ecosisteme preistorice marcate de vulcani submarini și o viață marină abundentă.
.
Nisipurile fosilizate ale Mării Tetis vorbesc despre fluctuațiile climatice și activitatea vulcanică intensă de acum 70 de milioane de ani.
.
.
.