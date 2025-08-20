loader
Țara Hațegului, legende și peisaje de vis | VIDEO

Adrian Ionescu
publicat: Miercuri, 20 August 2025

Călătoria în Țara Hațegului depășește simpla vizitare a unui geoparc, invitând la o explorare a legendelor locale, de la mlaștini enigmatice și plante carnivore înfricoșătoare, până la dialoguri fantastice cu zmei și ecourile domnițelor din cetățile medievale.

 

Dincolo de faima dinozaurilor pitici, regiunea dezvăluie mărturii ale unor ecosisteme preistorice marcate de vulcani submarini și o viață marină abundentă.
Nisipurile fosilizate ale Mării Tetis vorbesc despre fluctuațiile climatice și activitatea vulcanică intensă de acum 70 de milioane de ani.
Ascensiunea spre Peleaga și Retezat devine astfel o metaforă pentru cucerirea straturilor istoriei, o îmbinare subtilă între descoperirea științifică și fascinația mitologiei.
Iar atingerea Vârfului Retezat, marcată de efort susținut și pregătire meticuloasă, este o demonstrație a capacității fizice și o cufundare în peisajul spectaculos și în legendele ce îl înconjoară, o celebrare a camaraderiei și a forței spiritului uman.
