Costin Deșliu: kilometri întregi, pe jos, alături de Dima

Din 30 mai până în 30 iunie, Campania TVR „ 3,2,1…Iunie. Restart copilărie” ne provoacă pe toţi să redevenim copii şi să arătăm lumii întregi acest lucru.

Dintr-un punct de vedere, nu am simțit deloc perioada acesta de izolare. Pentru că am stat izolat cu Dima, care, exact când s-a intrat în starea de urgență, intra și el în starea de „mers singur”, iar eu în „starea de alertă”... pentru că nu îl mai poți lăsa singur nici măcar o clipă. Deci, câți kilometri pe jos am făcut în perioada asta nu făceam nici cu mașina într-o situație normală!...

Citiți aici mai multe despre campania TVR „3,2,1…Iunie. Restart copilărie”!