Bulgaria: Eurovision 2022 are prima melodie

Intelligent Music Project lansează melodia Eurovision 2022 „Intention”.

Eurovision 2022 are prima melodie. Supergrupul rock bulgar Intelligent Music Project a lansat „Intention”, piesa lor pentru Torino. Piesa a debutat duminică la emisiunea BNT 1 The Day Begins with Georgi Lyubenov.

Cântecul oferă un sunet rock clasic al anilor ’80, cu armonii rock dramatice și o chitară cu atitudine. Spune o poveste despre cum se poate face față stresului vieții, obstacolelor care ne ies în cale. În refren, solistul Ronnie Romano spune: „Și în timp am știut mereu / Nu sunt niciodată în zona de siguranță / M-am luptat, dar aveam dreptate? / Mă trimiteau la război”.

Melodia se intitulează „Intenție”, dar cuvântul apare o singură dată în versurile cântecului. „Intention” prezintă trupa cântând melodia lor şi, în același timp, un copil care joacă un joc video.