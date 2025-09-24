"Etnikult": Obiceiuri în comunitatea ucrainenilor huțuli din Sulița de Sus | VIDEO

În inima Bucovinei, unde ecourile istoriei se împletesc cu frumusețea naturală, se află Sulița de Sus, un sat cu o rezonanță aparte. Urmărim o ediție "Etnikult", vineri, 26 septembrie, de la 14:30, la TVR Cultural și online pe TVR+.

Așezat pe malurile râului Sulița, între dealurile Hrebeneț și Tarnița, cătunul reprezintă căminul ucrainienilor huțuli de peste trei secole, o comunitate remarcabilă pentru conservarea tradițiilor și meșteșugurilor moștenite de la strămoși.

Casele, răspândite pe pantele dealurilor, par a șopti povești despre generații trecute, despre eforturi și izbânzi, despre legătura indisolubilă dintre om și natură.

Mircea Murga este un meșter ucrainean huțul renumit, unicul sculptor în os din zonă, o figură emblematică pentru spiritul conservator și creativ al comunității sale.

Discuția cu meșterul Murga s-a dovedit a fi o călătorie captivantă în timp, o explorare a rădăcinilor culturale ale comunități de ucraineni huțuli și a modului în care istoria a modelat identitatea acestui popor. Relatările sale despre bunicii și străbunicii care au sosit în aceste locuri după 1760, fugind din Galicica, Polonia de astăzi, oferă o perspectivă unică asupra fenomenului migrației și a procesului de adaptare.

Condițiile dificile de trai, existența pădurilor nesfârșite, populate de animale sălbatice, au fost înfruntate cu curaj și ingeniozitate. Prin muncă asiduă, defrișări și arderi controlate, huțulii au transformat zone împădurite în terenuri agricole productive, asigurându-și astfel traiul.

Meșterul Murga evocă sărăcia din trecut, drumurile greu accesibile și amenințarea constantă reprezentată de animalele sălbatice. Rememorează vremurile în care ucrainenii huțuli erau meșteri desăvârșiți, creând obiecte utile și artistice din corn de cerb, precum unelte agricole, obiecte de uz casnic și alte ustensile esențiale pentru viața de zi cu zi.

Deși viața în Sulița de Sus nu este ușoară, determinarea și dragostea pentru meleagurile natale îi determină pe mulți tineri să se întoarcă acasă după ce au lucrat în străinătate. Ei investesc în construirea de case și în dezvoltarea comunității, demonstrând un atașament profund față de tradițiile și valorile moștenite.

Ediția prezintă surprinde un tablou complex al tradițiilor și identității culturale, dezvăluind modul în care ritualul funerar și expresia artistică se împletesc pentru a defini și perpetua o identitate distinctă. Cântecul de jale, omniprezent în contextul decesului, nu este doar o expresie a doliului, ci și o afirmare publică a apartenenței comunitare. Ritualul extins, care se întinde pe parcursul a două zile, cu muzică răsunând până târziu în noapte, consolidează legăturile dintre membrii comunității și onorează memoria celui dispărut.

Sulița de Sus rămâne un loc special, unde istoria se împletește cu prezentul, iar spiritul ucrainean huțul trăiește prin arta, meșteșugurile și tradițiile transmise din generație în generație.

Producător Dana Ioniță

"Etnikult", vineri, 26 septembrie, de la 14:30, la TVR Cultural și online pe TVR+

