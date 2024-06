Recitalul-eveniment susținut de pianistul Nil Mladin, în 6 iunie, în direct la TVR Cultural

TVR Cultural îi invită pe telespectatori joi, 6 iunie, să urmărească, în direct de la Sala Radio, recitalul-eveniment susținut de pianistul Nil Mladin, câștigătorul bursei „Moștenitorii României muzicale”. De la ora 18.30, Valentina Băințan le aduce telespectatorilor interviuri în direct de la eveniment, cu personalități din lumea culturală românească.

Pianistul Nil Mladin le propune melomanilor un program în care tumultul și introspecția se regăsesc în lucrări foarte cunoscute, dar și foarte rar cântate pe scenele românești: Sonata op. 53 „Waldstein” - de Ludwig van Beethoven, 7 fantezii - op. 116 de Johannes Brahms și„Le baiser de l’Enfant Jésu”, de Olivier Messiaen.

„Am ales să deschid programul cu Sonata Waldstein, care oferă o intrare impunătoare în lumea muzicală a serii. Această sonată este o muzică olimpică, o muzică a zeilor. În același timp, cu această lucrare, am dorit să aduc o doză de optimism și energie, în contrast cu al doilea moment al recitalului, fanteziile lui Brahms, care aduc o schimbare de ton și atmosferă. Aceste fantezii sunt o explorare a unei game variate de emoții și stări interioare, oferind publicului o pauză pentru reflecție și introspecție. Ele completează perfect energia inițială a programului cu profunzime emoțională și psihologică.

În încheierea recitalului, am decis să mă întorc în sfera spiritualității, cu o piesă foarte dragă mie, Le baiser de l'Enfant-Jésus, de Olivier Messiaen, parte a ciclului Vingt regards sur l’Enfant Jésus. Am avut ocazia și bucuria să aprofundez muzica lui Messiaen sub îndrumarea profesoarei Joanna MacGregor, care este unul dintre puținii specialiști contemporani ai muzicii lui Messiaen. Sunt fascinat de stilul componistic al lui Messiaen, de elementele folosite și de efectele sonore create.

În lucrarea pe care am ales-o, găsim câteva dintre elemente esențiale ale lui Messiaen: Thème de Dieu, una cele patru teme creștine, laitmotiv ce animă întregul ciclu. Apoi, efectul de cânt al păsărilor, fiind cunoscut interesul lui Messiaen în studierea și transpunerea în propriile opusuri a cântecului păsărilor, dar și efectul de clopote, pe care nu-l întâlnim doar la Messiaen, ci și, de exemplu, în Carillon nocturne, de George Enescu. Așadar, sunt multe lucruri care leagă aceste piese, oferind în același timp o largă diversitate stilistică.

Aștept cu nerăbdare acest recital și vă invit în număr cât mai mare să fiți alături de mine în această călătorie muzicală cu totul aparte”, a explicat pianistul Nil Mladin.

Absolvent al Academiei Regale de Muzică din Londra, unde a studiat cu Joanna MacGregor și Florian Mitrea, Nil Mladin (25 de ani) a participat la competiția pentru bursa „Moștenitorii României muzicale”, între 2020 și 2023. În 2023, juriul i-a oferit bursa în valoare de 4.000 euro, dar și alte beneficii profesionale - între care o sesiune de înregistrări la Sala Radio, programată în iulie 2024, dar și recitalul de la Sala Radio, din 6 iunie 2024 - oferite de Radio România Muzical.

Biletele pentru recitalul din 6 iunie sunt disponibile în rețeaua bilete.ro și la casa de bilete a Sălii Radio.

Producător TVR: Valentina Băințan