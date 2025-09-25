"Simplu și Rural": Viața în gospodăria tradițională | VIDEO

PROMO

Tanti Maria descrie cu modestie gospodăria sa ca fiind "o mică, mare gospodărie", subliniind paradoxul efortului imens necesar pentru a menține o afacere agricolă la scară aparent redusă.

Doamna Badan subliniază dificultățile, dar și satisfacțiile muncii sale. Deși recunoaște provocările legate de secetă și costurile ridicate ale furajelor, ea insistă asupra importanței creșterii naturale și tradiționale a animalelor. Această abordare, spune ea, se reflectă în calitatea produselor sale, apreciate de clienți pentru autenticitatea gustului.

Procesarea "de la fermă la furculiță" este văzută ca o cale avantajoasă, deși necesită mai multă muncă și timp.

O problemă acută este lipsa forței de muncă, accentuată de îmbătrânirea satelor și migrația tinerilor. Doamna Badan povestește despre începuturile sale modeste, când vindea produse la piață, și despre evoluția afacerii, subliniind importanța calității produselor pentru a satisface cerințele pieței.

În ciuda obstacolelor, pasiunea și dedicarea ei pentru agricultura tradițională rămân evidente.

Declinul satului românesc: O perspectivă pastorală

În calitate de preot paroh la Biserica Sfântului Nicolae din Ciolănești, Adrian Lazar oferă o perspectivă profundă asupra transformărilor care afectează satul românesc. După opt ani de slujire, constată cu regret îmbătrânirea comunității, absența tinerilor și sentimentul de uitare resimțit de mulți bătrâni. Dispariția copiilor de pe ulițe și migrația tinerilor spre orașe sau străinătate lasă în urmă o populație îmbătrânită, adesea singură și cu dorința de a-și vedea nepoții.

Părintele Lazar evidențiază dificultățile cu care se confruntă în încercarea de a sprijini această populație vulnerabilă. Vizitele la domiciliu pentru spovedanie și împărtășanie relevă nevoia acută de sprijin sufletesc și de o simplă vorbă bună, mai presus de ajutorul material. Numărul scăzut de botezuri și creșterea numărului de înmormântări anuale sugerează un declin demografic alarmant.

Preotul își exprimă îngrijorarea cu privire la viitorul satului românesc și la dispariția tradițiilor care definesc identitatea națională. Atracția banului și a confortului modern îndepărtează tinerii de valorile tradiționale și de munca pământului. Egoismul și goana după avere sufocă spiritul de dăruire și compasiune, elemente esențiale pentru coeziunea socială.

Părintele Lazar subliniază importanța unei relații personale cu Dumnezeu, dincolo de ritualuri formale. El încurajează enoriașii să vorbească cu Dumnezeu din inimă, să-L implore cu sinceritate și să-L aibă prezent în fiecare aspect al vieții. Doar astfel, crede el, se poate contracara declinul spiritual și se poate redescoperi sensul profund al existenței.

Atracția către produsele Mariei

Vizita la ferma din Teleorman a doamnei Marlene Șerban din București, alături de nepoți, a oferit o perspectivă profundă asupra importanței produselor românești de calitate. Atracția către produsele Mariei, furnizorul preferat, denotă o afinitate pentru gustul autentic și pentru o legătură specială cu produsele locale.

Experiența vizitei, cu accent pe trasabilitatea produselor și pe respectul pentru animale, a subliniat importanța alegerii conștiente a alimentelor. Deși nu tot ce este românesc este sinonim cu calitatea, eforturile producătorilor de a menține standarde înalte, cum ar fi curățenia exemplară observată în fermă, sunt demne de apreciat.

Pentru a spori competitivitatea producătorilor români, este necesar un program de susținere pe termen lung, care să acopere întregul lanț de producție, de la materia primă până la produsul finit. În plus, educarea consumatorilor cu privire la standardele de calitate și igienă este esențială pentru a încuraja alegerea produselor românești valoroase.

Din Cotroceni în Teleorman

Venirea din Cotroceni la ferma din Teleorman a reprezentat pentru familia Cristian o incursiune în autenticitatea tradițiilor rurale românești. Plecarea din mediul urban, din betonul bucureștean, a fost motivată de dorința de a redescoperi simplitatea și gustul produselor crescute în curte, valori care se estompează în peisajul modern.

Experiența, inițial percepută ca un chin de către copii, s-a transformat treptat într-o descoperire a minunățiilor vieții la țară, a interacțiunii cu animalele și a jocului liber în natură. Legătura cu producătorul local, care își vinde produsele în piața din Cotroceni, a reafirmat importanța susținerii produselor românești, autentice și de calitate.

În ciuda dificultăților întâmpinate de producătorii români în a concura cu marile lanțuri de magazine, se observă o tendință de reîntoarcere a consumatorilor la tradiții și la produsele veritabile, semn al unei conștientizări crescute a valorii autenticității.

România hrănește, la propriu, lumea

Cezar Gheorghe, expert în agribusiness, se descrie ca un om normal, dar cu o carieră remarcabilă. Invitat la Cairo, a avut misiunea de a prezenta România, evidențiind performanța și structura sa în contextul agribusiness-ului. A subliniat interesul major arătat de participanți față de potențialul României.

Participarea sa la conferința Global Greens MENA, axată pe aprovizionarea cu marfă a țărilor din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, a reprezentat o recunoaștere semnificativă a rolului României. Gheorghe a menționat experiențele sale anterioare la Global Greens Geneva și conducerea forumului Mării Negre de la Istanbul, subliniind ascensiunea României ca actor regional puternic.

România posedă o valență globală, fiind capabilă să influențeze piețele. Exemplul oferit de Gheorghe ilustrează exporturile de grâu românesc către destinații surprinzătoare precum Djibouti, Sri Lanka, insulele Reunion și Yemen, demonstrând că România hrănește, la propriu, lumea.

Cu toate acestea, el atrage atenția asupra unei probleme critice: scăderea cu 35% a suprafeței cultivate cu porumb în ultimii 25 de ani, cauzată în principal de lipsa apei. Această situație alarmantă este pusă pe seama lipsei unei culturi capitaliste în menținerea sistemului de irigații după anii '90 și a lipsei de viziune ulterioară. Gheorghe critică mentalitatea generală, numind-o "lene românească", și îndeamnă la o conștientizare a potențialului agricol al țării.

