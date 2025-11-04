„Hai-hui... cu Marina!” prin oraşul de baştină al faimoasei Cleopatra

Vestigiile istorice, străduţele pitoreşti, mall-urile elegante, restaurantele tradiţionale... dar mai ales măreaţa Bibliotecă din Alexandria! Despre toate acestea vom afla mai multe în noua ediţie „Hai-hui... cu Marina”, miercuri, 5 noiembrie, de la ora 20.05, la TVR 2.

Marina Almășan Marina Almăşan este absolventă, ca şef de promoţie pe ţară, a Academiei de Studii Economice Bucureşti. Îşi aminteşte că "într-o altă viaţă" a lucrat ca economist stagiar la Filatura de lână pieptănată Bucureşti timp de doi ani, iar după susţinerea unui concurs, a muncit şi ca cercetator ştiinţific la Institutul Central de Cercetări Economice. ...

E port, centru educaţional, cultural, financiar şi economic, fie că vorbim de industria petrochimică, a cimentului, alimentară, textilă sau turism. Alexandria e cel de-al doilea oraş ca mărime din Egipt şi cel în care a văzut lumina zilei faimoasa Cleopatra. Pornim „Hai-hui... cu Marina” prin Alexandria pe 5 noiembrie, de la ora 20.05, la TVR 2.

Oraş situat pe coasta Mediteranei, Alexandria îmbină istoria antică, farmecul mediteranean și flerul modern. „Dincolo, însă, de vestigiile istorice, de străduţele pitoreşti, de mall-urile elegante, de restaurantele tradiţionale, cea mai spectaculoasă oprire va fi la măreata Bibliotecă din Alexandria, care-ți taie suflarea, venind ca o renaştere a celei care, în Antichitate, figura printre cele 7 minuni ale lumii”, ne-a povestit Marina Almăşan.

Biblioteca din Alexandria a fost cea mai mare bibliotecă a Antichității, cu peste 900.000 de pergamente. Aici lucrau filozofi, matematicieni, poeți, medici. Tot aici, învăţaţii vremii au pus bazele calendarului iulian și ale geometriei moderne.

Şi pentru că atunci când eşti turist au şi mondenităţile farmecul lor, la „Hai-hui... cu Marina”, o oprire inedită a va constitui cochetul restaurant în care obişnuia să-şi petreacă serile faimosul actor egiptean de talie internaţională, Omar Sharif, originar tot din Alexandria.

În fiecare miercuri seară, la TVR 2, Marina Almăşan şi colegul său de drumeţie, Marian Grigore, ne propun o altfel de emisiune de călătorii, în care ne bucurăm ochii cu imagini din oraşe mai turistice sau mai puţin umblate, cunoaştem români stabiliţi în toate colţurile lumii şi ne inspirăm din poveştile lor de viaţă. Toate acestea, la „Hai-Hui… cu Marina!”, o emisiune atipică, după cum o caracterizează realizatoarea. Cu ce ne surprinde vedeta TVR în noul sezon pe care ni-l oferă aflăm urmărind-o la TVR 2 în fiecare seară de miercuri, de la ora 20.00 (şi în reluare sâmbăta, la 14.00).

foto: „Hai-hui... cu Marina”, Marina Almăşan