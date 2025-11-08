loader
Interviurile TVR CULTURAL: Ioana Pavel, în dialog cu actorul Lucian Ionescu

publicat: Miercuri, 05 Noiembrie 2025

Despre spectacolele pe care le joacă Lucian Ionescu, cu casa închisă. Despre pasiune. Despre jocul ingenios al actorului. Aflăm mai multe joi, 6 noiembrie, de la ora 19.00, la TVR CULTURAL.

 

În 2020 a primit premiul Galei UNITER 2020 pentru cel mai bun actor într-un rol principal, pentru interpretarea rolului Gomez Addams din spectacolul „Familia Addams”, semnat (regia, coregrafia și costumele) de Răzvan Mazilu.

Cântă, dansează şi ştie să umple scena. Se vede cu ochiul liber că iubeşte personajele, indiferent de teatrul unde joacă. Actorul Lucian Ionescu este invitatul Ioanei Pavel la Interviurile TVR CULTURAL joi, 6 noiembrie, de la ora 19.00.

„Lucian Ionescu este un interolcutor fascinant, un actor versatil şi talentat, care face trecerea de la musical la alte roluri cu o mare uşurinţă”, ne-a povestit Ioana Pavel, realizatoarea interviului.

Actorul pregăteşte intens la Teatrul de Comedie spectacolul „Rinocerii”, unde are două roluri: Dudard, Băcanul, viziunea regizorală fiind a lui Vlad Massaci. „Lucian Ionescu lucrează foarte bine cu Răzvan Mazilu, o relaţie profesională care degajă transparenţă, inspiraţie şi echilibru. Despre alte partituri şi jocul ingenios al actorului, aflaţi la Interviurile TVR CULTURAL.

foto: Ioana Pavel, Interviurile TVR CULTURAL

