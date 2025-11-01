„Arta la colț de stradă” – un suflu nou în media culturale româneşti

Dacă adesea emisiunile culturale sunt percepute ca fiind sobre și elitiste, TVR CULTURAL lansează o propunere proaspătă și plină de vitalitate: „Arta la colț de stradă”, un format dedicat dialogurilor autentice despre artă, cultură și viață. Gazda emisiunii este actrița Antoaneta Cojocaru, una dintre cele mai apreciate prezențe ale scenei teatrale românești contemporane.

„Arta la colț de stradă” își propune să surprindă efervescența artei românești contemporane, explorând domenii diverse – de la teatru, muzică, literatură, coregrafie, fotografie și arhitectură, până la pictură și alte forme de expresie vizuală. Dialogurile se desfășoară în locații iconice ale Bucureștiului contemporan, fiecare având o poveste proprie, iar filmarea dinamică, modernă, cu cadre variate, contribuie la un format vizual atractiv. Emisiunea aduce împreună artiști din generații și domenii diferite – scriitori, actori, muzicieni, pictori, sculptori, scenografi, arhitecți sau fotografi – într-o atmosferă relaxată, caldă, cu discuții libere, prietenești și fără mască.

Inspirată de emisiunile culturale franceze, „Arta la colț de stradă” adoptă un ton deschis, viu și colorat, care invită la dialog și apropiere. Antoaneta Cojocaru aduce emisiunea într-un spațiu cultural accesibil și atractiv pentru un public smart-urban, cu vârste de până la 45 de ani – oameni care iubesc cultura, dar preferă o prezentare contemporană, autentică, cu ritm și emoție.

„Propunerea noastră se adresează publicului actual, mai tânăr, care este curios să trăiască experiențe artistice diferite, să primească sugestii și să descopere spații sau evenimente actuale, astfel încât să fie la curent cu ce se întâmplă cu țara și din punct de vedere cultural. Astfel, apropierea de cultură se produce pe nesimțite și devine ceva dezirabil, ba chiar un must”, punctează ea.

Fiecare episod al emisiunii oferă și o incursiune în istoria și atmosfera locurilor de filmare, contribuind la conturarea unei hărți sensibile a Bucureștiului artistic. Pe lângă dialogurile cu invitații, telespectatorii primesc recomandări de spectacole, expoziții sau lecturi, toate într-un limbaj accesibil și proaspăt.

„Arta la colț de stradă” este, aşadar, mai mult decât o emisiune TV, este o declarație de iubire pentru artă și pentru publicul tânăr, o invitație de a privi cultura ca parte firească a vieții urbane. Prin autenticitatea și energia Antoanetei Cojocaru, TVR CULTURAL propune o nouă abordare: arta nu trebuie contemplată de la distanță, ci trăită, discutată și împărtășită. Ea e accesibilă oricui, ne e aproape, chiar la colțul străzii.

Emisiunea poate fi urmărită în fiecare sâmbătă, de la ora 16.00, și în reluare marțea, de la 16.30, la TVR CULTURAL.

Licențiată în arta actorului la UNATC „I.L. Caragiale” București, Antoaneta Cojocaru este o prezență vie, autentică și curajoasă în spaţiul artistic românesc. Are o carieră de peste două decenii, cu roluri remarcabile pe scenele teatrelor Bulandra, TNB, Comedie, Metropolis, Teatrul Dramaturgilor, Teatrelli, Opera Comică pentru Copii, ARCUB și Laboratorul de Artă. A lucrat cu regizori importanți și a fost premiată de-a lungul timpului, printre distincțiile sale numărându-se și „Înaltul Patronaj al Casei Regale a României”, pentru proiectul „Laboratorul de Noapte Bulandra”. A fost protagonista filmului „Canalul” (r. Cornel Mihalache, TVR) și a numeroase spectacole preluate de televiziune, precum „Pescărușul”, „Coriolanus” sau „Mazurka”.

foto: arhivă personală Antoaneta Cojocaru