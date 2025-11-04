Regele Charles al III-lea şi Viscri, în centrul emisiunii „Cursa prin istorie"

De la supe de găină la flori sălbatice, de la legende locale la reportaje filmate de elevi – Viscri devine un loc viu, unde trecutul și viitorul se întâlnesc. Cunoscut pentru spectaculoasa biserică fortificată și pentru faptul că Regele Charles are o casă - deschisă ca muzeu și centru expozițional -, Viscri devine locul în care 10 e elevi pornesc într-un joc de vânătoare a comorilor! La „Cursa prin istorie” din 5 noiembrie, ora 21.05, la TVR2.

Cursa prin istorie Aventură, întâlniri neaşteptate şi comori ascunse în diferite locuri de poveste! La „Cursa prin istorie", o emisiune cu şi pentru tineri, care transformă bisericile fortificate în terenuri de joacă pline de enigme.

Tinerii de la trei colegii de limba germană din București, Brașov și Sibiu, participanți la Școala de vară „Revista 2000+”*, acceptă provocarea realizatoarei Luana Maria Ţintea şi se lansează în căutarea de comori la Casa Regelui — între povești, meșteșuguri și natură.

Împărţiţi în trei echipe, elevii rezolvă ghicitori, filmează mini-reportaje și descoperă poveștile ascunse. Alături de ei se va afla şi o echipă pasionată de la Casa Regelui: Raluca Grigore (administrator), Domnica Macri (curator), Corina Dobe (artist fotograf), Monica Ludu (grădinar) și alți oameni care păstrează vie atmosfera acestui loc unic.

„Cel mai mult mi-a plăcut când am vizitat casa regelui Charles al III-lea și am văzut cum se desfășoară proiectul Micii Grădinari. Un grup de copii care vin de două ori pe săptămână să îngrijească grădina regelui, numai din pasiune, nu pentru că trebuie”, spune Medeea Ruff, elevă la Colegiul German Goethe.

„Când am auzit că mergem la Casa Regelui, mă gândeam la un conac mare, cu mobilă veche, picturi pe pereți, și când am ajuns acolo mi-am amintit – mama fusese acolo de mai multe ori și se și întâlnise cu prințul Charles! Și am realizat că Regele a venit acolo nu ca să stea într-un palat, ci ca să stea în sat”, spune Ripsi – o fetiţă de numai 12 ani, impresionată de simplitatea descoperită în Casa Regelui și mai ales, de proiectele de conservare a patrimoniului printre care se regăsește și Școala de la Bunești, înființată de părinții ei.

Echipele merg și acasă la Caroline Fernolend, președinta Fundației Mihai Eminescu Trust, care i-a invitat la o porție de supă de găină, îmbinată cu istorie locală. Alții au explorat la marginea satului, lacurile datorită cărora Viscri a devenit una dintre cele mai primitoare destinații din lume.

„Cursa prin istorie”, o combinație perfectă între aventură, descoperire și patrimoniu viu. Puteți afla cum Regele Charles al III-lea sprijină educația, natura și meșteșugurile tradiționale din Transilvania. Iar la final, s-ar putea să vreți să vă căutați propriile „comori” prin satele de poveste ale regiunii.

Poveștile prind viață la „Cursa prin istorie”, de la TVR 2, miercuri, 5 noiembrie, ora 21.05 și în reluare joi, 6 noiembrie, ora 16.05.

*Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, prin care tinerii au descoperit în mod ludic și investigativ istoria și prezentul comunității din Viscri.

